Судьба последней ярославской сети супермаркетов зависит от экономической ситуации

В Ярославле супермаркет «Лотос» на Ленинградском проспекте будет закрыт в связи с ремонтом здания, судьба оставшихся магазинов будет зависеть от экономической ситуации, сообщил «Ъ-Ярославль» директор ООО «Лотос-Ритейл» Игорь Блохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Супермаркет «Лотос»

Фото: группа «Сеть супермаркетов «Лотос» ВКонтакте Супермаркет «Лотос»

Фото: группа «Сеть супермаркетов «Лотос» ВКонтакте

«Здание супермаркета на Ленинградском проспекте требует ремонта, собственник принял решение его ремонтировать. Мы арендуем здание, поэтому магазин закрывается. Лето — не сезон для розничной торговли. Дальнейшую судьбу будет решать собственник»,— рассказал господин Блохин.

Супермаркеты «Лотос» являются единственной ярославской сетью супермаркетов. По словам Игоря Блохина, предприятию трудно конкурировать с федеральными сетями, но конкретных решений о его дальнейшей судьбе пока не принято.

«Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Конкуренция растет. Мы небольшая сеть, всего три магазина. Формат супермаркетов сегодня не самый экономически выгодный. Супермаркет предполагает большие площади, следовательно, большие расходы. Серьезная проблема в супермаркетах — это воровство. Есть много факторов, которые от нас не зависят. Сеть очень маленькая, конкурировать с огромными федеральными сетями сложно. Мы последняя региональная сеть, которая очень долго продержалась в конкуренции с федеральными сетями»,— рассказал Игорь Блохин.

Антон Голицын