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Ярославский суд запретил блокировать придорожные кафе на федеральной трассе

Арбитражный суд Ярославской области принял обеспечительные меры, запрещающие установку барьерного ограждения возле придорожных кафе на федеральной трассе «М-8». О решении рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Арбитражный суд ЯО

Арбитражный суд ЯО

Арбитражный суд ЯО

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства» с марта 2022 года намерено установить барьерные ограждения на примыканиях к М-8, которые ведут к придорожным кафе. В конце мая 2023 года подрядчик ФКУ попробовал начать установку барьера в районе «Трактира на Яхроме» под Переславлем. Хозяйка точки против работ активно возражала.

«Женщина вызвала полицию и обратилась за помощью к переславскому межрайонному прокурору. Я, в свою очередь, в ее интересах обратился в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер – запретить дорожникам ограничивать доступ к кафе на время судебного разбирательства»,— рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Сам иск об отмене предписания администрации дороги бизнес-омбудсмен подал еще зимой 2023 года. Ходатайство об обеспечительных мерах арбитражный суд рассмотрел 30 мая. При вынесении решения суд учел экономическую составляющую дела, а также вопрос безопасности движения.

«Экономическая деятельность заявителя относительно объекта недвижимости трактир "На Яхроме" невозможна из-за отсутствия доступа к объекту и земельному участку. Помимо прочего, судом установлено, из-за существующего барьерного ограждения на действующем дорожном полотне возникает объективный риск количественного возрастания ДТП»,— говорится в определении арбитражного суда Ярославской области.

Арбитражный суд принял обеспечительные меры, запрещающие установку ограждения до рассмотрения иска по существу. Очередное заседание по делу пройдет 18 июля.

Андрей Иванов

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