Виновник ДТП с пятью машинами осужден за гибель двух человек под Ярославлем

Даниловский районный суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух человек. Об этом рассказала пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшая "Тойота"

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Пострадавшая "Тойота"

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сама авария случилась 10 июля 2022 года на трассе М-8 на территории Даниловского района Ярославской области. В ДТП попали «Судзуки Гранд Витара», «Тойота Авенсис», «Хонда», «Пежо-308» и грузовой «Вольво». Как установило следствие, водитель «Сузуки» совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой», в которой ехала семья с двумя детьми 4 и 8 лет.

В результате ДТП водитель «Тойоты» и его жена погибли, одному из детей был причинен тяжкий вред здоровью. Как установила экспертиза, виновник аварии был трезв.

«В судебном заседании подсудимый объяснил, что столкновение произошло из-за того, что ему стало плохо во время движения. Он частично компенсировал моральный вред родственникам погибших»,— отметили в пресс-службе суда.

5 июня 2023 года водитель «Сузуки» был признан судом виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательными сроком 2,5 года и лишением водительский прав на такой же срок. Приговор Даниловского районного суда не вступил в законную силу.

Андрей Иванов