Бывшего начальника полиции Ярославского РОВД осудили за мошенничество

Бывший начальник полиции Ярославского РОВД осужден за мошенничество, он получил более 1 млн руб. за беспрепятственную работу игровых автоматов в Дзержинском районе Ярославля. Приговор Кировского районного суда Ярославля вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировский районный суд

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Кировский районный суд

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как установило следствие, бывший полицейский получал деньги за беспрепятственную работу 4 игровых терминалов, расположенных в торговых точках Дзержинского района. Денежные средства в сумме 15 тыс. руб. за работу 1 терминала ему передавал ярославский предприниматель, причем платил только за то время, когда терминалы работали. При этом собственник терминалов считал, что в дальнейшем деньги в виде взяток передаются сотрудникам Дзержинского РУВД, чтобы полицейские не изымали игровые автоматы. Однако, следствие факт передачи взяток не доказало. Уголовное дело в отношении сотрудника Дзержинского РУВД по статье о получении взяток было прекращено «в связи с отсутствием состава преступления».

Следствие считало, что бывший полицейский не являлся посредником при передаче взяток, а оставлял деньги себе, таким образом совершив мошенничество в особо крупном размере. Сумма полученных им денег составила 1068000 руб. Средства он получал с 12 февраля 2019 года по 17 декабря 2020 года. Сам подсудимый не считал себя виновным в мошенничестве. Он признавал только, что передавал владельцу игровых автоматов сообщения о грядущих проверках торговых точек сотрудниками УМВД. Терминалы на время проверок выключались и не изымались полицейскими.

Кировский районный суд версию бывшего начальника полиции Ярославского РОВД не принял, посчитав, что его вина в мошенничестве доказана показаниями свидетелей и материалами оперативно-розыскной деятельности Ярославского УФСБ. Подсудимый получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также штраф в сумме 400 тыс. руб. 26 апреля 2023 года приговор вступил в законную силу.

Андрей Иванов