В Ярославле возбудили уголовное дело из-за ремонта дороги на Балтийской

В Ярославле возбуждено уголовное дело о мошенничестве из-за некачественного капитального ремонта улицы Балтийская. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по ЖКХ депутатам рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Дмитрий Сергеев.
Ремонт улицы
Фото: Прокуратура Ярославской области
Ранее о возбуждении уголовного дела и обысках в дорожной компании заявляла прокуратура Ярославской области. Как установила проверка ведомства, при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на одной из улиц Ярославля в 2020 году был уложен асфальт ненадлежащего качества, произведенный на заводе подрядчика. В прокуратуре со ссылкой на экспертов из Ярославского технического университета говорят о том, что асфальтобетонная смесь не соответствовала ГОСТу.
В информационном сообщении прокуратуры не называлась ни дорога, где велся ремонт, ни подрядчик, его осуществлявший. 7 июня дополнительные подробности депутатам муниципалитета рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Дмитрий Сергеев. По его словам, речь идет о ремонте улицы Балтийская. Подрядная организация, выполнявшая работы в 2020 году — ООО «Восток Запад Транзит».
Муниципальный контракт, помимо Балтийской, включал ремонт участков улиц Рыкачева, Закгейма, 1-ой Забелицкой, Носкова, Карабулина и 1-ой Тормозной. Стоимость работ составила 140,5 млн руб. Согласно ЕИС «Закупки», вся сумма была выплачена в полном объеме. По словам Дмитрия Сергеева гарантийные обязательства подрядчик исполняет. Так в 2023 году «Восток Запад Транзит» на Балтийской ликвидировал продольные и поперечные трещины, возникшие в асфальтобетонном покрытии дороги.