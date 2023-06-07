В Ярославле возбудили уголовное дело из-за ремонта дороги на Балтийской

В Ярославле возбуждено уголовное дело о мошенничестве из-за некачественного капитального ремонта улицы Балтийская. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по ЖКХ депутатам рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Дмитрий Сергеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт улицы

Фото: Прокуратура Ярославской области Ремонт улицы

Фото: Прокуратура Ярославской области

Ранее о возбуждении уголовного дела и обысках в дорожной компании заявляла прокуратура Ярославской области. Как установила проверка ведомства, при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на одной из улиц Ярославля в 2020 году был уложен асфальт ненадлежащего качества, произведенный на заводе подрядчика. В прокуратуре со ссылкой на экспертов из Ярославского технического университета говорят о том, что асфальтобетонная смесь не соответствовала ГОСТу.

В информационном сообщении прокуратуры не называлась ни дорога, где велся ремонт, ни подрядчик, его осуществлявший. 7 июня дополнительные подробности депутатам муниципалитета рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Дмитрий Сергеев. По его словам, речь идет о ремонте улицы Балтийская. Подрядная организация, выполнявшая работы в 2020 году — ООО «Восток Запад Транзит».

Муниципальный контракт, помимо Балтийской, включал ремонт участков улиц Рыкачева, Закгейма, 1-ой Забелицкой, Носкова, Карабулина и 1-ой Тормозной. Стоимость работ составила 140,5 млн руб. Согласно ЕИС «Закупки», вся сумма была выплачена в полном объеме. По словам Дмитрия Сергеева гарантийные обязательства подрядчик исполняет. Так в 2023 году «Восток Запад Транзит» на Балтийской ликвидировал продольные и поперечные трещины, возникшие в асфальтобетонном покрытии дороги.

Андрей Иванов