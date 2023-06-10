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В правительстве назвали злостных нарушителей автобусных контрактов в Ярославле

В региональном правительстве назвали шесть автобусных маршрутов и трех перевозчиков, которые является самыми серьезными нарушителями госконтрактов на работу общественного транспорта в Ярославе и Ярославском районе. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Новый автобус в Ярославле

Новый автобус в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новый автобус в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее отмечал «Ъ-Ярославль» региональная прокуратура начала комплексную проверку департамента транспорта Ярославской области и государственных контрактов на работу общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе. Заказчиком контрактов на общую сумму более 58 млрд руб. выступает ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Данное учреждение сообщает о нарушении в апреле-мае 2023 года перевозчиками брутто-контрактов более 4 тыс. раз. Сумма начисленных заказчиком штрафов превысила 4,5 млн руб. Чаще всего в замечаниях фигурируют три перевозчика — ООО «Первая пассажирская компания», ООО «Транспорт Ярославии» и ООО «СтарТранс».

«Проверки на маршрутах будем наращивать и ужесточать. В ближайшее время работа новых автобусов по маршрутам должна быть налажена»,— заявил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.

В ярославском правительстве назвали и шесть маршрутов, на которые поступило наибольшее количество жалоб от пассажиров. Это автобусы №25, 62 (перевозчик «Первая пассажирская компания»), № 49, 66, 68 (перевозчик — ООО Транспорт Ярославии) и № 112 (ООО «ЯрБус»). Среди жалоб превалируют несоблюдение расписания, проезд мимо остановок, невыдача билетов, проблемы с кондиционерами, малое количество автобусов на маршрутах.

«Основным фактором снижения выпуска и срыва плановых рейсов является дефицит водителей в транспортных организациях. Со своей стороны работаем над решением этого вопроса»,— заявил и.о. директора «Организатора перевозок Ярославской области» Сергей Волканевский.

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