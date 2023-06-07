В Рыбинске водитель троллейбуса стал фигурантом уголовного дела

В Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя троллейбуса. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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Фото: УМВД по Ярославской области Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на улице Батова в Рыбинске 6 июня столкнулись троллейбус и мотоцикл «Хонда», водитель байка— фельдшер «Скорой помощи» погиб на месте ДТП. 7 июня по данной аварии возбуждено уголовное дело.

В УМВД считают, что водитель троллейбуса нарушил правила дорожного движения, что по неосторожности повлекло гибель человека. Подозреваемый 1972 года рождения. Мера пресечения для него не избиралась.

В администрации Рыбинска рассказали, что проведут комиссию по безопасности дорожного движения, на которой рассмотрят вопрос об установке светофора на перекрестке улиц Батова и Полиграфская. В планах светофорный объект на этом месте планируется поставить в 2025 году.

Андрей Иванов