Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Рыбинске водитель троллейбуса стал фигурантом уголовного дела

В Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя троллейбуса. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на улице Батова в Рыбинске 6 июня столкнулись троллейбус и мотоцикл «Хонда», водитель байка— фельдшер «Скорой помощи» погиб на месте ДТП. 7 июня по данной аварии возбуждено уголовное дело.

В УМВД считают, что водитель троллейбуса нарушил правила дорожного движения, что по неосторожности повлекло гибель человека. Подозреваемый 1972 года рождения. Мера пресечения для него не избиралась.

В администрации Рыбинска рассказали, что проведут комиссию по безопасности дорожного движения, на которой рассмотрят вопрос об установке светофора на перекрестке улиц Батова и Полиграфская. В планах светофорный объект на этом месте планируется поставить в 2025 году.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...