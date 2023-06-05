Мэрия Ярославля ликвидировала «Яргортранс»

В Ярославле ликвидировано муниципальное бюджетное учреждение «Яргортранс». Постановление мэрии о ликвидации предприятия вышло 1 июня и вступило в силу с 4 июня 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диспетчерская "Яргортранса"

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Диспетчерская "Яргортранса"

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Муниципальное предприятие «Яргортранс» было создано в 1992 году. Оно осуществляло контроль за всеми маршрутами общественного транспорта в Ярославле, а также отвечало за централизованное составление расписаний движения и ведение документации по маршрутной сети города. Согласно данным ЕГРЮЛ, 20 марта 2023 года МУП городского пассажирского транспорта «Яргортранс» было реорганизовано в муниципальное бюджетное учреждение.

После передачи полномочий на осуществление пассажирских перевозок на областной уровень и началом исполнения брутто-контрактов с перевозчиками контроль за передвижением транспорта в городе осуществляет подразделение областного департамента транспорта — ГБУ «Яроблтранском». Необходимости в муниципальном учреждении теперь нет, отсюда и решение о его ликвидации. Ответственным за ликвидационные процедуры будет департамент городского хозяйства мэрии и заммэра по вопросам ЖКХ Николай Степанов. Оставшиеся в штате работники «Ярготранса» будут уволены.

«Департаменту городского хозяйства мэрии города Ярославля, комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля осуществить в установленном законодательством Российской Федерации порядке мероприятия, связанные с реализацией постановления, обеспечив соблюдение трудовых прав работников»,— говорится в постановлении мэрии Ярославля.

Андрей Иванов