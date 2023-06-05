В Ярославле нашли замену арестованному за взятку директору казенного учреждения

Исполняющим обязанности директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» назначен Сергей Волканевский. Данные об этом размещены в едином госреестре юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Волканевский

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Сергей Волканевский

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Согласно сообщению ЕГРЮЛ, господин Волканевский приступил к исполнению обязанностей директора со 2 июня. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», предыдущий директор ГКУ Илья Прокопьев 26 мая был арестован Кировским районным судом, вместе с экс-директором областного департамента транспорта Татьяной Черемных он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Сергей Волканевский до конца марта 2023 года работал в мэрии Ярославля. Он был первым заместителем директора департамента городского хозяйства и начальником управления городского пассажирского транспорта. Господин Волканевский считался ответственным за исполнение первой транспортной реформы в Ярославле, когда с 14 июля 2021 года большинство автобусных маршрутов в городе были переведены на регулируемый тариф, была частично изменена маршрутная часть, а часть городских перевозчиков покинули областной центр.

Управление городского пассажирского транспорта в мэрии было упразднено с 1 апреля 2023 года после передачи всех полномочий по транспорту на областной уровень и начала исполнения брутто-контрактов на перевозки в Ярославле. Сам Сергей Волканевский перешел в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», где возглавил отдел организации движения.

После ареста директора ГКУ Ильи Прокопьева и его заместителя Олега Ивановского по делу о взятках Сергей Волканевский будет и.о. директора казенного учреждения, которое является заказчиком по государственным контрактам на перевозки общественных транспортом в Ярославле и Ярославском районе, а также на межмуниципальные перевозки в Ярославской области. Согласно ЕИС «Закупки», сейчас ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» контролирует исполнение 78 контрактов на общую сумму в 57,42 млрд руб.

Андрей Иванов