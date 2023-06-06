В Ярославле назвали девять самых проблемных автобусных маршрутов

В Ярославле пассажиры городских автобусов чаще всего жалуются на работу 9 маршрутов. Об этом на общегородском совещании рассказал заместитель директора МКУ «Центр информационных технологий» города Ярославля, руководитель Центра городского управления Андрей Дубровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобус в Ярославле

Фото: департамент транспорта Ярославской области Автобус в Ярославле

Фото: департамент транспорта Ярославской области

В центре городского управления в мае обработали 1736 жалоб ярославцев на работу общественного транспорта в областном центре.

«Наиболее частными жалобами пассажиров были несоблюдение графика движения автобусами № 1,21,49,66,85 и др. Неудовлетворительными условиями проезда — автобусами под номерами 1,17,49 и 62. В этом случае люди жаловались на отсутствие кондиционера, неплавное движение, затрудненный проезд. Изменение класса, количества автобусов, некомфортный проезд, переполняемость — автобусы №49,65. Некорректное поведение водителей: автобусы под № 11,17,66. Жалуются, что водитель не открывает все двери. Бывает, что проезжает остановки»,— рассказал на общегородском совещании Андрей Дубровский.

Перевозчиками по данным маршрутам сейчас являются ООО «Транспорт Ярославии» (№49,66,85), ООО «Стартранс» (№17, 21), ООО «Первая пассажирская компания» (№11, 62), ООО «ЯТК-2» (№1,65). Стоит оговорится, что до 27 мая на автобусном маршруте №21 работало ООО «Транском-авто».

Андрей Иванов