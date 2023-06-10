Ярославский ученый-гидролог останется под стражей

Останкинский районный суд Москвы продлил арест ярославского ученого-гидролога Александра Цветкова, обвиняемого в убийствах. Об этом сообщил адвокат обвиняемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Цветков

Фото: социальные сети Александр Цветков

Фото: социальные сети

По версии следствия ученый совершил три убийства в 2002 году, его опознал соучастник преступления. Мотив обвинение определяет как «личные бытовые неприязненные отношения» с убитыми.

Александр Цветков является сотрудником Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ РАН). Его коллеги и сторона защиты утверждают, что в момент совершения убийств он находился в командировках вдали от места преступления. Коллеги собрали более 200 подписей в защиту гидролога.

9 июня Останкинский суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения. Следствие предлагало оставить Александра Цветкова в СИЗО, сторона защиты — перевести под домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемый будет оставаться под стражей до 16 августа 2023 года.

Андрей Иванов