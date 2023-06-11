В Ярославль привезли первый «Ятрамвай»

В Ярославль 11 июня привезли новый трамвай «Львонок», планируется, что на линию он выйдет в августе. Об этом корреспонденту «Ъ-Ярославль» рассказал генеральный директор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин.

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Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение с «Мовиста Регионы Ярославль», трамваи в Ярославле будут находиться в ведении концессионера в течение 20 лет. Соглашение предусматривает полное обновление трамвайного парка, и закупку 47 низкопольных одновагонных трамвая.

Первый трамвай «Львенок» производства Невского завода электрического транспорта уже приобретен и доставлен в Ярославль 11 июня, он находится на базе муниципального АО «Яргорэлектротранс». По принципу ярославских автобусов «Львенок» выкрашен в желтый цвет и брендирован как «Ятрамвай».

«Трамвай в ближайшее время поступит на баланс Ярославской области, далее будет происходить обучение водителей и ремонтного персонала. После пуско-наладочных работ планируем, что трамвай выйдет на линию в августе. До конца года мы ждем еще 3 трамвая»,—- рассказал генеральный директор «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин.

Как отметил господин Копырин, вместимость трамвая 161 человек, включая 40 сидячих мест. В действующих трамваях, работающих в Ярославле, сидячих мест 30. «Львенок» оборудован отдельными системами климат-контроля для водителя и для салона, есть кнопки вызова водителя и адресного открывания дверей.

Как рассказал представитель завода-производителя трамвая, на сборку «Львенка» уходит всего 12 дней. Кабина представляет собой отдельный модуль и легко меняется в случае ДТП. Доставленный в Ярославль трамвай сдан в эксплуатацию 6 мая 2023 года. Гарантия от завода на ярославский трамвай составит два года или 100 тыс. км пробега. Точную стоимость и представитель завода, и директор «Мовиста Регионы Ярославль» назвать отказались. Известно, что будет заключен договор лизинга.

«В зависимости от комплектации цена варьируется от 50 до 80 млн руб. Допустим, в Санкт-Петербурге есть подогрев полов, камера распознавания лиц. Есть система контроля состояния водителя: мало ли закемарил или сигареты решил покурить. Это как машина в автосалоне — есть базовая комплектация, а есть люксовые»,— прояснил «Ъ-Ярославль» начальник по производству колесного транспорта Невского завода электрического транспорта Руслан Баранов

Номер маршрута, на котором будет работать «Львенок» в Ярославле, пока не определен.

Андрей Иванов