Плату за отопление в Рыбинске могли завысить на 38 млн рублей

Прокуратура Ярославской области считает экономически необоснованными затраты в сумме около 38 млн руб., которые были включены в тариф для потребителей Рыбинска при оплате тепловой энергии в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Рыбинская генерация"

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска "Рыбинская генерация"

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», прокуратура подала иск в суд с требованием пересмотреть тариф на тепловую энергию, установленный для ООО «Рыбинская генерация» в ноябре 2022 года. Ответчиком по иску выступает региональный департамент регулирования тарифов.

По версии истца расчет экономически обоснованного тарифа для потребителей Рыбинска был неверен.

«В ноябре 2022 года региональный департамент регулирования тарифов при корректировке долгосрочного тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Рыбинская генерация», неправомерно включил в его состав экономически не обоснованные затраты в размере около 38 млн руб. Принятое решение привело к возложению дополнительной финансовой нагрузки на рядовых потребителей, вынужденных оплачивать в составе платы за потребленные ресурсы не предусмотренные законодательством расходы»,— считают в прокуратуре.

Дата рассмотрения иска пока не назначена. Тариф на отопление для населения, получающих услугу от котельных «Рыбинской генерации», регулируется другим приказом регионального департамента.

Андрей Иванов