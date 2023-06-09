Прокуратура комплексно проверит работу всех перевозчиков в Ярославле

Прокуратура Ярославской области организовала комплексную проверку регионального департамента транспорта, а также исполнения всех государственных контрактов на перевозки в Ярославле и Ярославском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобус в Ярославле

Фото: УГИБДД по Ярославской области Автобус в Ярославле

Фото: УГИБДД по Ярославской области

Как отметили в прокуратуре, комплексная проверка организована из-за значительного числа публикаций в СМИ и социальных сетях о недовольстве ярославцев работой общественного транспорта. А также уже выявленными нарушениями в работе ООО «Первая пассажирская компания», которые связаны с отсутствием на маршрутах необходимого по контрактам количества автобусов.

«В ходе проверки будет дана оценка государственным контрактам на предмет их соответствия условиям социального стандарта, разработанного на федеральном уровне и обязательного для применения, соблюдения норм вместимости транспортных средств при перевозке пассажиров, исходя из анализа пассажиропотока, потребности населения в перевозках, времени нахождения в пути, ожидания общественного транспорта, а также времени следования пассажиров до остановочных пунктов»,— отметили в прокуратуре.

В ведомстве намерены изучить государственные контракты, заключенные по итогам открытых конкурсов в феврале 2023 года. Сейчас в Ярославле и Ярославском районе работают 8 автобусных перевозчиков, заключивших семилетние контракты на общую сумму более 58 млрд руб.

«В рамках проверки будет дана оценка состоянию выпускаемых на линию транспортных средств, их достаточности, проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей, соблюдению режима и межсменного отдыха, выполнению объемов работ, предусмотренных контрактами»,— добавили в прокуратуре.

Комплексная проверка коснется и самого департамента транспорта Ярославской области, который с 1 января 2023 года отвечает за работу общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе. Это уже вторая масштабная проверка структуры за последние 3 недели. Сразу после задержания и увольнения главы департамента Татьяны Черемных о комплексной проверке в дептрансе объявил губернатор Михаил Евраев.

Андрей Иванов