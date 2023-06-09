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В Ярославле недострой на Октябрьской площади продают по новой цене

В Ярославле объявлены новые торги на продажу недостроенного торгового комплекса на Октябрьской площади. Извещение о проведении публичных торгов размещено на официальном сайте мэрии Ярославля.

Недострой на Октябрьской площади

Недострой на Октябрьской площади

Фото: мэрия Ярославля

Недострой на Октябрьской площади

Фото: мэрия Ярославля

Недостроенный комплекс на пересечении улиц Республиканская и Победы может быть продан за 277 млн руб. Именно такую начальную цену определили при назначении публичных торгов. Как сообщал «Ъ-Ярославль», недострой, которое местные жители называют «Мордором», мэрия пытается продать с февраля 2021 года. Цена определяется решением арбитражного суда Ярославской области, который ранее принял решение об изъятии объекта незавершенного строительства у собственника ООО «ТБС».

Изначально «Мордор» продавали за 476 млн руб., потом цена снизилась до 325 млн. Теперь объект оценен в 277 млн. Таким образом, за два года цена на недострой снизилась на 71,8%. В извещении к торгам указано, что объект остается в «Общественно-деловой зоне» застройки. Но параллельно мэрия 15 мая приняла постановление, в котором условно размещенный вид использования земельного участка допускает высотную застройку.

Прием заявок от потенциальных участников торгов открыт 5 июня и продлится до 10 июля. Сам аукцион по продаже здания назначен на 12 июля 2023 года.

Андрей Иванов

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