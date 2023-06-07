Ярославская прокуратура посчитала мягким приговор виновнику смертельного ДТП

Прокуратура Ярославской области обжалует приговор 66-летнему виновнику ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшая Toyota

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Пострадавшая Toyota

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Даниловский районный суд приговорил к 3 годам условно водителя, спровоцировавшего ДТП с 5 машинами, в котором погибли два человека и получил травмы ребенок.

В прокуратуре с условным наказанием виновника ДТП не согласны. Еще в ходе судебного процесса государственный обвинитель требовал для подсудимого реального лишения свободы на срок 3,5 года. И теперь в ведомстве намерены обжаловать вынесенный 5 июня приговор.

«Прокуратура не согласилась с указанным приговором суда, считая наказание чрезмерно мягким, в связи с чем приговор будет обжалован в апелляционном порядке с доводами об усилении назначенного наказания»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Сама авария случилась 10 июля 2022 года на трассе М-8. Водитель Suzuki совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota, в котором ехала семья с двумя детьми 4 и 8 лет. В результате ДТП водитель Toyota и его жена погибли, одному из детей был причинен тяжкий вред здоровью. Выезд на «встречку» подсудимый объяснил тем, что ему «стало плохо» во время движения.

Алла Чижова