В Ярославле Ротонде Гостиного двора вернут исторический облик

В центре Ярославля на этой неделе начнется реставрация памятника федерального значения особого охранного статуса Ротонды Гостиного двора. Об этом сообщил директор ООО «МАН», которое проведет работы, Андрей Маслов.
Фото: Антон Голицын
По словам господина Маслова, вокруг здания установят строительный забор, для пешеходов оставят проходы от Первомайской до Комсомольской справа и слева от Ротонды. Разрешение на реставрацию выдано до 20 мая 2024 года, однако наружные работы планируется закончить уже в этом году.
Согласно проекту реставрации, разработанному ООО «Научно-реставрационные мастерские «Феникс», в ходе работ будет исправлена строительная ошибка: сейчас стропильная система сделана с опорой на купол, теперь ее расположат с опорой на стены. По задумке, зданию вернут исторический облик: цвет крыши станет зеленым, как и у соседнего здания Гостиного двора, отреставрируют шпиль.
«Реставрация затронет практически все элементы здания: фундамент, кирпичную кладку, лепнину, крышу, штукатурку. Зданию будет возвращен исторический облик: будут раскрываться оконные и дверные проемы, заложенные в советское время. Ротонда будет максимально прозрачной и воздушной», — рассказал Андрей Маслов.
Проект реставрации прошел государственную историко-культурную экспертизу. После проведения реставрации в здании планируется разместить предприятие общественного питания.