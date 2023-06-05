В Ярославле Ротонде Гостиного двора вернут исторический облик

В центре Ярославля на этой неделе начнется реставрация памятника федерального значения особого охранного статуса Ротонды Гостиного двора. Об этом сообщил директор ООО «МАН», которое проведет работы, Андрей Маслов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

По словам господина Маслова, вокруг здания установят строительный забор, для пешеходов оставят проходы от Первомайской до Комсомольской справа и слева от Ротонды. Разрешение на реставрацию выдано до 20 мая 2024 года, однако наружные работы планируется закончить уже в этом году.

Согласно проекту реставрации, разработанному ООО «Научно-реставрационные мастерские «Феникс», в ходе работ будет исправлена строительная ошибка: сейчас стропильная система сделана с опорой на купол, теперь ее расположат с опорой на стены. По задумке, зданию вернут исторический облик: цвет крыши станет зеленым, как и у соседнего здания Гостиного двора, отреставрируют шпиль.

«Реставрация затронет практически все элементы здания: фундамент, кирпичную кладку, лепнину, крышу, штукатурку. Зданию будет возвращен исторический облик: будут раскрываться оконные и дверные проемы, заложенные в советское время. Ротонда будет максимально прозрачной и воздушной», — рассказал Андрей Маслов.

Проект реставрации прошел государственную историко-культурную экспертизу. После проведения реставрации в здании планируется разместить предприятие общественного питания.

Алла Чижова