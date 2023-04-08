Зеленский съездил в Польшу, Путин — в Тулу, а Трамп — к судье

По букве закона

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

СКР переквалифицировал дело об убийстве военного корреспондента Максима Фомина (был известен как Владлен Татарский) в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге на статью о теракте. Дарья Трепова, обвиняемая в преступлении, арестована.

В России создан госфонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Двое мобилизованных осуждены на три года за отказ выполнить приказ об участии в СВО.

Цифры недели

Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. Ему грозит до 136 лет тюрьмы.

Минпромторг оценивает объем госзаказа на воздушные беспилотники в 100 млрд руб. на 2023–2026 годы.

Зарубежные розничные потребительские бренды, свернувшие или временно приостановившие бизнес в России из-за спецоперации, потеряли в общей сложности до $2 млрд.

65% россиян никогда не слышали об орфанных (редких) заболеваниях.

Shell получит всю сумму 94,8 млрд руб. за свою долю в проекте «Сахалин-2».

Погрузка на железной дороге в марте достигла 109 млн тонн, что на 2,3% выше, чем в марте прошлого года.

Крупнейший кредитор «Мечела» Газпромбанк взыскивает с компании 12 млрд руб. задолженности.

Геополитическая напряженность может в долгосрочной перспективе стоить мировой экономике 1% ВВП в ближайшие пять лет и 2% ВВП в долгосрочной перспективе.

Бюджетные поступления от добычи и продажи нефти и газа в марте составили 688 млрд руб., что на 43% меньше, чем было годом ранее.

За последний год общее число селлеров Wildberries и Ozon выросло на 85%, достигнув в марте 541 тыс.

В марте банки выдали кредиты населению на 1,34 трлн руб.

Инициативы недели

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу стал первой заранее анонсированной поездкой за границу со дня начала спецоперации — 24 февраля 2022 года.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании президиума Госсовета попросил президента России вернуть в школы уроки черчения.

Логистический сервис PickPoint прекращает работу в России.

Ключевые страны ОПЕК решили сократить добычу нефти вместе с Россией.

Из-за переизбытка сырого молока на фоне снижения потребления россиянами готовой продукции переработчики начали расторгать контракты с поставщиками сырья.

Минцифры и операторы связи обсуждают разработку новых преференций для телекоммуникационного рынка.

Для участников СВО упростят процедуру признания умершими.

Возле Байкала запретят продажу одноразового пластика.

В Госдуму внесены поправки, позволяющие прекращать уголовные дела, если обвиняемый просится в войска.

Сделки недели

«Татнефть» приобретает 100% в турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit за $320 млн.

Группа компаний Softline на 100% переходит под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда управляющей компании «Тетис Кэпитал».

Структуры, связанные с миллиардером Александром Мамутом, получат весь бизнес сети детских товаров «Кораблик».

Отставки и назначения

Президент Владимир Путин обновил федеральную часть Общественной палаты РФ.

Новым президентом Черногории станет 36-летний Яков Милатович, пришедший в политику менее трех лет назад.

Магнитогорский «Металлург» отправил в отставку главного тренера Илью Воробьева за плохие результаты.

«Челси» объявил об увольнении главного тренера Грэма Поттера.

Цитаты недели

«Вы задавали вопросы, решив не слушать ответы, которые дали докладчики. Это диалог глухого со слепым» (постпред РФ при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН).

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических» (президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу).

«И тот, кто надеется, или предлагал нам, или прогнозировал, что мы рухнем,— ничего мы не рухнули! Да, будет непросто! Ну а когда было просто?» (президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным).

«В последние дни я ясно дал понять, что наши враги не введут нас в заблуждение. Внутренние дебаты в Израиле не помешают действовать против них, где бы и когда бы это ни потребовалось» (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху об обстрелах из Ливана и сектора Газа).