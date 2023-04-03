Тренер не в десятку

Новый владелец «Челси» Тодд Бёли поддержал возникший при его предшественнике Романе Абрамовиче тренд — без колебаний расставаться с тренерами, которым не удается добиться желаемого результата. Грэм Поттер стал уже вторым наставником лондонцев, уволенным по ходу текущего сезона. Правда, в его случае повод для досрочной, не дожидаясь близкого межсезонья, отставки выглядит довольно очевидным. «Челси», в рамках двух последних трансферных кампаний потративший на усиление почти £600 млн, в чемпионате страны выглядит гораздо хуже не только других гигантов, но и бывшего клуба Поттера — скромного «Брайтона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грэм Поттер, руководивший «Челси» всего семь месяцев, стал вторым главным тренером лондонского клуба, уволенным по ходу текущего сезона

Фото: Hannah McKay / Reuters Грэм Поттер, руководивший «Челси» всего семь месяцев, стал вторым главным тренером лондонского клуба, уволенным по ходу текущего сезона

Фото: Hannah McKay / Reuters

«Челси» объявил об увольнении главного тренера Грэма Поттера. В совместном заявлении Тодда Бёли, главы консорциума, который в прошлом году приобрел клуб у владевшего им с 2003 года Романа Абрамовича, и его партнера Бедада Эгбали, посвященном событию, выражается «глубокое уважение» к Поттеру «как к тренеру и человеку» и отмечается его «профессионализм». Риторика заявления уже стала предметом многочисленных шуток в британских медиаресурсах, поскольку плохо сочетается с тем фактом, что Грэму Поттеру довелось поработать в «Челси» всего семь месяцев. А еще эта отставка заставила те же медиаресурсы вспоминать о тех временах, когда клуб принадлежал российскому предшественнику Бёли.

Одной из особенностей «Челси» «эпохи Романа Абрамовича» считалась исключительная «нетерпимость» к тренерским неудачам, сочетающаяся с щедрыми инвестициями.

Менее чем за два десятка лет должность наставника клуба (если считать тех, кто имел статус исполняющих обязанности) довелось исполнять почти полутора десяткам специалистов.

Причем Жозе Моуринью и Гусу Хиддинку она доставалась дважды.

Между тем новые владельцы не просто поддержали заложенный Романом Абрамовичем тренд, а, можно сказать, укрепили его. По ходу нынешнего сезона за два трансферных окна они потратили на новичков беспрецедентную для европейского футбола сумму — £559 млн. Особенно впечатляющей была январская кампания, в ходе которой «Челси» приобрел у «Бенфики» за £107 млн, установив рекорд Английской премьер-лиги, аргентинца Энцо Фернадеса, а за £89 млн — не слишком известного украинца Михаила Мудрика.

При этом чуть более чем за полгода «Челси» уволил уже двух главных тренеров.

Сезон он начинал с доставшимся Тодду Бёли «в наследство» от Романа Абрамовича Томасом Тухелем. С Тухелем, который в 2021 году привел лондонцев к триумфу в Лиге чемпионов, они распрощались еще в сентябре, после первых же неудач, хотя они казались вполне нормальными для переживающей перестройку команды.

Расставание с Грэмом Поттером представляется уже гораздо более логичным, несмотря на то что в прошлом году ему вроде бы выдали колоссальный кредит доверия. Чтобы переманить Поттера, «Челси» пришлось выплачивать «Брайтону» компенсацию в размере £21,5 млн, а контракт с ним заключили сроком аж на пять лет. Его приглашение из скромного клуба воспринималось как неожиданность, учитывая, что при Романе Абрамовиче «Челси» привык нанимать в основном тренеров с яркой биографией. Эксперимент, в конце концов, вырулил к чему-то очень похожему на катастрофу.

«Челси» с Поттером потерпел сокрушительный провал во всех внутренних соревнованиях.

Он вылетел из Кубка Англии и Кубка английской лиги, а в чемпионате страны, в котором ему осталось провести десять матчей, занимает 11-е место при отставании в 12 очков от замыкающего «зону Лиги чемпионов» «Манчестер Юнайтед». Гораздо выше «Челси» в таблице располагаются не только другие английские гиганты, но и бывший клуб Поттера, которого в последнее время постоянно подвергали критике за странные тактические решения. Например, все ведущие английские эксперты отметили, что в субботнем матче с «Астон Виллой», завершившемся домашним поражением лондонцев — 0:2, Поттер применил схему с тремя центральными защитниками, но двумя из них были фланговые игроки — Марк Кукурелья и Рис Джеймс. В итоге во многом их ошибки привели к проигрышу.

Единственным светлым пятном в сезоне для клуба является Лига чемпионов.

В ней «Челси», одолев дортмундскую «Боруссию», вышел в четвертьфинал и на этой стадии встретится в апреле с прошлогодним победителем турнира «Реалом».

Готовить лондонцев к матчам с мадридцами предстоит назначенному исполняющим обязанности главного тренера Бруно Сальтору, трудившемуся в штабе Грэма Поттера. Впрочем, совершенно очевидно, что Сальтор — фигура временная и в ближайшее время «Челси» будет подыскивать наставника более рейтингового.

Большинство британских источников — такие как BBC, The Guardian — считают фаворитом в борьбе за вакантный пост немца Юлиана Нагельсмана, с которым в марте расторгла договор «Бавария». Они обращают внимание и на его послужной список, и на то обстоятельство, что спортивный и технический директора «Челси» Лоуренс Стюарт и Кристофер Вивель сотрудничали с ним в «Лейпциге». Наряду с Нагельсманом в шорт-листах претендентов на тренерскую должность в «Челси» в разных изданиях присутствует еще добрый десяток других специалистов. Это и Маурисио Почеттино, и Луис Энрике, и Оливер Глазнер, и Рубен Аморим, и Роберто Де Дзерби.

Алексей Доспехов