Черногорский избранный

Новым президентом Черногории станет 36-летний Яков Милатович, пришедший в политику менее трех лет назад. В воскресенье во втором туре выборов он победил действующего президента Мило Джукановича, идеолога черногорской независимости и членства республики в НАТО, находившегося у власти более 30 лет. Нового президента привечают в западных посольствах и одновременно поддерживают в Белграде. Последнее дает основание экспертам говорить о возможном усилении сербского влияния в Черногории и о том, что Запад рассматривает это как своего рода компенсацию Сербии за неизбежную утрату Косово. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нового президента Черногории 36-летнего Якова Милатовича, выпускника Оксфорда, пришедшего в политику менее трех лет назад, привечают как на Западе, так и в Сербии

Фото: Marko Djurica / Reuters Нового президента Черногории 36-летнего Якова Милатовича, выпускника Оксфорда, пришедшего в политику менее трех лет назад, привечают как на Западе, так и в Сербии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вопреки прогнозам, победа Якова Милатовича во втором туре оказалась убедительной. По предварительным данным, он получил около 59% голосов против 41% у действующего президента. Исход голосования стал неожиданным прежде всего потому, что кандидатом в президенты один из лидеров новой политической силы Черногории, движения «Европа сейчас», 36-летний Яков Милатович стал всего за месяц до выборов. Он вступил в президентскую гонку в последний момент, заменив главу политической силы Милойко Спаича, которого уличили в сокрытии данных о наличии второго гражданства — Сербии и прописки в этой стране.

Да и в политику будущий президент пришел только в конце 2020 года, став министром экономики в правительстве, которое сам премьер Здравко Кривокапич называл «кабинетом 12 апостолов» — по числу министров, большинство которых предложила Сербская православная церковь. Тогда же Милойко Спаич и Яков Милатович запустили программу резкого повышения зарплат и пенсий за счет ликвидации отчислений на здравоохранение и другие сферы, что привело к всплеску инфляции и дефициту лекарств. Хотя экономисты предупреждают, что программа ведет Черногорию к банкротству по греческому сценарию, популистские меры резко подняли популярность движения «Европа сейчас» и его лидеров. Что и подтвердили нынешние президентские выборы.

Были и другие факторы, обеспечившие успех «новичку со скамейки запасных», как называют Якова Милатовича в Черногории.

«Люди продемонстрировали, что хотят перемен и новых лиц,— говорит политолог из университета UDG Николета Джуканович.— Хотя в теледебатах сильнее был действующий президент, на выборах победил новичок».

Одного из лидеров «Европы сейчас» активно поддержала Сербия, считающая Черногорию частью «сербского мира», чему пытался жестко противостоять ее нынешний президент. С учетом того что четыре из пяти телеканалов с национальным вещанием в Черногории находятся в руках Сербии, доминирование Якова Милатовича в предвыборном эфире было ощутимым. Наконец, голосовать за бывшего «министра-апостола» открыто призывала Сербская православная церковь.

С учетом этого эксперты ожидают усиления сербского влияния в Черногории. «Победа Милатовича, судя по всему, открывает “сербскому миру” двери в Черногорию, для которой реальна опасность быть интегрированной в этот проект»,— заявил “Ъ” главный редактор черногорского портала Aktuelno Балша Кнежевич. «Просербские партии в Черногории нынешними выборами, безусловно, усилены»,— подтвердил “Ъ” хорватский внешнеполитический эксперт Владо Вурушич. Во всяком случае, победу Якова Милатовича его сторонники бурно отмечали в ночь на понедельник под сербскими флагами, распевая сербские националистические песни.

Вместе с тем выпускника Оксфорда Якова Милатовича называют еще и фаворитом западных посольств, что они прямо или косвенно демонстрировали и в ходе прошедшей предвыборной кампании. Парадоксальность на первый взгляд поддержки будущего черногорского президента со стороны одновременно и Белграда, и Запада для руководителя портала и радиостанции «Antena M» Дарко Шуковича выглядит логичной. «Исход выборов определило то, что в геополитической игре Черногории начертана судьба стать компенсацией Сербии и ее президенту Александру Вучичу за потерю Косово»,— убежден эксперт.

Так или иначе, едва ли не главный итог нынешних выборов — завершение «эры Мило Джукановича», который не только 32 года находился на вершине власти в республике, но и определил главное направление ее развития, став идеологом черногорской независимости и членства в НАТО.

По данным “Ъ” из окружения действующего президента (срок его полномочий истекает 21 мая), все опросы накануне выборов указывали на неизбежность поражения кандидата от Демпартии социалистов после ее 30-летнего пребывания у власти, поэтому Мило Джукановичу советовали «не баллотироваться и уйти непобежденным». Однако политик решил побороться, чтобы, по его словам, попытаться самому защитить достигнутое Черногорией в последние три десятилетия. А проиграв выборы, признал поражение, поздравил победителя и заявил: «Черногория успешно сдала экзамен на демократию».

Геннадий Сысоев, Подгорица