Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Черногорский избранный

Республике прочат сближение с Сербией

Новым президентом Черногории станет 36-летний Яков Милатович, пришедший в политику менее трех лет назад. В воскресенье во втором туре выборов он победил действующего президента Мило Джукановича, идеолога черногорской независимости и членства республики в НАТО, находившегося у власти более 30 лет. Нового президента привечают в западных посольствах и одновременно поддерживают в Белграде. Последнее дает основание экспертам говорить о возможном усилении сербского влияния в Черногории и о том, что Запад рассматривает это как своего рода компенсацию Сербии за неизбежную утрату Косово. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Нового президента Черногории 36-летнего Якова Милатовича, выпускника Оксфорда, пришедшего в политику менее трех лет назад, привечают как на Западе, так и в Сербии

Нового президента Черногории 36-летнего Якова Милатовича, выпускника Оксфорда, пришедшего в политику менее трех лет назад, привечают как на Западе, так и в Сербии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Нового президента Черногории 36-летнего Якова Милатовича, выпускника Оксфорда, пришедшего в политику менее трех лет назад, привечают как на Западе, так и в Сербии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вопреки прогнозам, победа Якова Милатовича во втором туре оказалась убедительной. По предварительным данным, он получил около 59% голосов против 41% у действующего президента. Исход голосования стал неожиданным прежде всего потому, что кандидатом в президенты один из лидеров новой политической силы Черногории, движения «Европа сейчас», 36-летний Яков Милатович стал всего за месяц до выборов. Он вступил в президентскую гонку в последний момент, заменив главу политической силы Милойко Спаича, которого уличили в сокрытии данных о наличии второго гражданства — Сербии и прописки в этой стране.

Да и в политику будущий президент пришел только в конце 2020 года, став министром экономики в правительстве, которое сам премьер Здравко Кривокапич называл «кабинетом 12 апостолов» — по числу министров, большинство которых предложила Сербская православная церковь. Тогда же Милойко Спаич и Яков Милатович запустили программу резкого повышения зарплат и пенсий за счет ликвидации отчислений на здравоохранение и другие сферы, что привело к всплеску инфляции и дефициту лекарств. Хотя экономисты предупреждают, что программа ведет Черногорию к банкротству по греческому сценарию, популистские меры резко подняли популярность движения «Европа сейчас» и его лидеров. Что и подтвердили нынешние президентские выборы.

Были и другие факторы, обеспечившие успех «новичку со скамейки запасных», как называют Якова Милатовича в Черногории.

«Люди продемонстрировали, что хотят перемен и новых лиц,— говорит политолог из университета UDG Николета Джуканович.— Хотя в теледебатах сильнее был действующий президент, на выборах победил новичок».

Одного из лидеров «Европы сейчас» активно поддержала Сербия, считающая Черногорию частью «сербского мира», чему пытался жестко противостоять ее нынешний президент. С учетом того что четыре из пяти телеканалов с национальным вещанием в Черногории находятся в руках Сербии, доминирование Якова Милатовича в предвыборном эфире было ощутимым. Наконец, голосовать за бывшего «министра-апостола» открыто призывала Сербская православная церковь.

Вслед за президентскими в Черногории грядут и досрочные парламентские выборы

С учетом этого эксперты ожидают усиления сербского влияния в Черногории. «Победа Милатовича, судя по всему, открывает “сербскому миру” двери в Черногорию, для которой реальна опасность быть интегрированной в этот проект»,— заявил “Ъ” главный редактор черногорского портала Aktuelno Балша Кнежевич. «Просербские партии в Черногории нынешними выборами, безусловно, усилены»,— подтвердил “Ъ” хорватский внешнеполитический эксперт Владо Вурушич. Во всяком случае, победу Якова Милатовича его сторонники бурно отмечали в ночь на понедельник под сербскими флагами, распевая сербские националистические песни.

Вместе с тем выпускника Оксфорда Якова Милатовича называют еще и фаворитом западных посольств, что они прямо или косвенно демонстрировали и в ходе прошедшей предвыборной кампании. Парадоксальность на первый взгляд поддержки будущего черногорского президента со стороны одновременно и Белграда, и Запада для руководителя портала и радиостанции «Antena M» Дарко Шуковича выглядит логичной. «Исход выборов определило то, что в геополитической игре Черногории начертана судьба стать компенсацией Сербии и ее президенту Александру Вучичу за потерю Косово»,— убежден эксперт.

Так или иначе, едва ли не главный итог нынешних выборов — завершение «эры Мило Джукановича», который не только 32 года находился на вершине власти в республике, но и определил главное направление ее развития, став идеологом черногорской независимости и членства в НАТО.

По данным “Ъ” из окружения действующего президента (срок его полномочий истекает 21 мая), все опросы накануне выборов указывали на неизбежность поражения кандидата от Демпартии социалистов после ее 30-летнего пребывания у власти, поэтому Мило Джукановичу советовали «не баллотироваться и уйти непобежденным». Однако политик решил побороться, чтобы, по его словам, попытаться самому защитить достигнутое Черногорией в последние три десятилетия. А проиграв выборы, признал поражение, поздравил победителя и заявил: «Черногория успешно сдала экзамен на демократию».

Геннадий Сысоев, Подгорица

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...