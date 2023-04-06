Геополитика бьет по геоэкономике

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) считают, что геополитическая напряженность в мире ведет к фрагментации финансового сектора, снижению трансграничных инвестиций и банковских трансакций. Что, в свою очередь, окажет общее негативное влияние на экономику в целом. В МВФ оценивают такое влияние в 2% недополученного роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По мнению аналитиков МВФ, геополитическая напряженность может в долгосрочной перспективе стоить мировой экономике 1% ВВП в ближайшие пять лет и 2% ВВП в долгосрочной перспективе из-за недополученного роста. В числе таких напряженностей в МВФ назвали ухудшение отношений между США и Китаем, а также ситуацию на Украине. Об этом говорится в опубликованной в среду одной из глав доклада о перспективах мировой экономики. Она посвящена воздействию геополитических сложностей на прямые иностранные инвестиции (FDI).

Полная версия доклада будет опубликована 10 апреля.

По мнению авторов, геополитическая напряженность способствует финансовой и, шире, геоэкономической фрагментации. В числе прочего речь идет о сокращении трансграничных инвестиций из-за ухудшения отношений между странами, а также банковских трансакций, требований по банковским гарантиям между странами и т. д.

Аналитики МВФ указывают на то, что ухудшение отношений только между двумя крупными странами, например между США и Китаем, ведет к сокращению инвестиций, банковских трансакций и др. между ними примерно на 15%. «Инвестиционные фонды особенно чувствительны к напряженности и склонны сокращать трансграничные вложения, особенно в страны, с которыми расходятся взгляды на перспективы во внешней политике»,— считают они.

FDI уже сокращаются: по подсчетам МВФ, в период со второго квартала 2020 года по четвертый квартал 2022-го они сократились на 20%.

«Финансовая фрагментация может иметь серьезные последствия для глобальной финансовой стабильности, затрагивая трансграничные инвестиции, международные платежные системы и цены на активы. Это, в свою очередь, подпитывает нестабильность, увеличивая стоимость привлечения средств для банков, снижая их прибыльность и сокращая кредитование частного сектора»,— говорится в докладе. Особенно сильно это может повлиять на банки из развивающихся стран.

В МВФ считают, что в долгосрочной перспективе сектор FDI может сегментироваться на несколько геополитических блоков. В числе прочего компании и политики из разных стран в таких условиях будут стремиться переносить производство «в свою страну или в страны, которым доверяют», чтобы обеспечить стабильность цепочек поставок — и это также будет способствовать фрагментации. При этом аналитики МВФ отмечают, что такие действия будут также способствовать укреплению национальной безопасности, сохранению технологических преимуществ и большей диверсификации цепочек поставок. Правда, последнему мешает выбор поставщиков исключительно из дружественных стран.

По мнению авторов доклада, фрагментация в конечном итоге приведет к росту финансовых рисков. Затем ситуация на финансовом рынке может отразиться и на других секторах экономики, причем эти сектора будут взаимно влиять друг на друга. Здесь также более сильным будет влияние на экономику развивающихся стран из-за «сокращения возможностей накопления капитала и роста продуктивности за счет передачи более продвинутых технологий и инноваций». Кроме того, такие страны нередко более зависимы от иностранных инвестиций. «Фрагментированный мир, скорее всего, будет беднее»,— считают авторы доклада.

Яна Рождественская