Илья Воробьев снизил плавку

Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с главным тренером Ильей Воробьевым. Причиной отставки стало неудачное выступление команды в play-off Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Также свой пост покинул первый вице-президент уральского клуба Сергей Ласьков. Новым наставником «Магнитки», скорее всего, станет бывший тренер «Северстали» Андрей Разин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как ни старался главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев завести команду, она неудачно провела сезон и вылетела из Кубка Гагарина во втором раунде

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Как ни старался главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев завести команду, она неудачно провела сезон и вылетела из Кубка Гагарина во втором раунде

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Один из грандов КХЛ — «Металлург» — принял трудное решение расстаться с главным тренером Ильей Воробьевым, который много сделал для клуба и, несмотря на достаточно молодой возраст, а сейчас специалисту 48 лет, стал для него знаковой фигурой, какими в свое время были Валерий Постников или Валерий Белоусов. Не случайно, как и они, Воробьев входил в «магнитогорскую реку» как минимум дважды. Собственно, по количеству одержанных побед — 258 в 442 матчах — он уступает только Белоусову (332 в 509).

В общей сложности Воробьев провел в системе «Металлурга» 728 матчей.

С ним «Магнитка» завоевала Кубок Гагарина в сезоне-2015/16 и два раза играла в финале, а еще он брал этот трофей в качестве ассистента знаменитого канадца Майка Кинена.

Илья Воробьев был невероятно близок к триумфу в прошлом сезоне, после своего второго пришествия в «Металлург», до которого он еще поработал со СКА и сборной России. Ведь в решающей серии с ЦСКА уральцы вели 3:1 и упустили преимущество в пятом матче у себя дома, уступив в овертайме, а потом отдали и кубок. Они связывали очень большие надежды с нынешним сезоном и практически сохранили состав, в который влились еще сильные легионеры — голкипер Эдвард Паскуале и защитник Коди Кёрран. С тем же Паскуале и таким вторым номером, как Василий Кошечкин, казалось, вратарской бригаде «Металлурга» просто не будет равных в КХЛ. К тому же по ходу регулярного чемпионата вернулся один из лидеров обороны Григорий Дронов, предпринявший попытку пробиться в Национальную хоккейную лигу.

Но такая играющая команда с довольно крутым подбором исполнителей чертыхалась весь сезон и регулярный чемпионат завершила только на пятом месте в Восточной конференции, чем априори обрекла себя на тяжелый play-off.

Бросалось в глаза, что у подопечных Воробьева нет прошлогоднего куража, да и канадское трио нападающих Брендан Лайпсик—Филипп Майе—Джош Карри заметно сдало по сравнению с предыдущим чемпионатом. Впрочем, подобные претензии можно было предъявить не только этим хоккеистам. Например, такой яркий форвард, как Николай Голдобин, набрал всего 38 очков по системе «гол плюс пас» в 70 встречах сезона.

Тем не менее стартовую серию play-off с мощным «Автомобилистом» магнитогорцы вытащили, дожав соперника в овертайме седьмого матча, хотя в третьем периоде горели 1:3. Но сил это противостояние отняло очень много, и на «Авангард» их уже не хватило. Да, «Металлург» в трех матчах проиграл омичам лишь в одну шайбу и два раза только в овертайме, но итог серии получился абсолютно провальным для такого амбициозного клуба — 0:4.

Сезон закончился для уральцев слишком быстро, и было очевидно, что оргвыводы неизбежны.

При всем уважении и даже любви Магнитогорска к Воробьеву его отправили в отставку. Понес ответственность за неудовлетворительные спортивные результаты и первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков, который также оставил свой пост. Уже известно, что его место займет Алексей Жлоба.

Что касается преемника Воробьева, то основным кандидатом на должность главного тренера считается Андрей Разин, который уже давно обратил на себя внимание как интересный и перспективный специалист. Его «Северсталь» при минимальном бюджете дважды выходила в play-off, а в текущем Кубке Гагарина даже изрядно потрепала ЦСКА, затянув серию до семи матчей. Появилась информация, что и «Металлург» вроде бы собирается сократить бюджет, который в нынешнем сезоне составлял, по данным «Спорт-Экспресса», 800 млн руб., хотя, конечно, не до уровня «Северстали» (315 млн руб.). Так что приглашение Разина и с этой точки зрения выглядит логично. Кроме того, не стоит забывать, что он тоже не чужой для «Магнитки», за которую когда-то отыграл несколько лет.

Александр Ильин