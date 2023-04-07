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Коммерсантъ FM
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Израиль поджигают со всех сторон

По территории страны были выпущены ракеты из Ливана и сектора Газа

Более 30 ракет обрушились в четверг на север Израиля с территории Ливана. Израиль возложил ответственность за это на палестинское движение «Хамас», связав происшедшее с обострением ситуации вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Обстрелы из Ливана сопровождались пусками ракет из сектора Газа по югу Израиля. В срочном порядке в еврейском государстве было созвано заседание военно-политического кабинета. После полуночи в пятницу были нанесены удары по Газе.

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Последствия удара по Израилю

Последствия удара по Израилю

Фото: Fadi Amun / AP

Фото: Reuters / Fadi Amun ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL NO RESALES. NO ARCHIVES

Фото: Ariel Schalit / AP

Фото: Reuters / Gil Eliyahu ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL.

Фото: Ariel Schalit / AP

Фото: Ariel Schalit / AP

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Последствия удара по Израилю

Фото: Fadi Amun / AP

Фото: Reuters / Fadi Amun ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL NO RESALES. NO ARCHIVES

Фото: Ariel Schalit / AP

Фото: Reuters / Gil Eliyahu ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL.

Фото: Ariel Schalit / AP

Фото: Ariel Schalit / AP

«В последние дни я ясно дал понять, что наши враги не введут нас в заблуждение. Внутренние дебаты в Израиле не помешают действовать против них, где бы и когда бы это ни потребовалось. Мы все без исключения едины в этом»,— заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая срочное заседание военно-политического кабинета в четверг ночью. Встреча была созвана после того, как израильская территория подверглась обстрелам из Ливана и сектора Газа.

Из-за внутриполитического кризиса Кабинет министров в узком составе не собирался больше двух месяцев, а в последние недели и вовсе встал вопрос о судьбе министра обороны Йоава Галанта, который выступил против юридической реформы. Напомним, что Биньямин Нетаньяху объявил об отставке господина Галанта, но официальное уведомление ему об этом так и не отправил. Предполагалось, что министр извинится перед премьер-министром и отставки не будет. Но теперь всем стало резко не до этого.

Еще до заседания военно-политического кабинета состоялось совещание руководителей силовых структур.

Было очевидно, что Израиль жестко ответит на обстрелы своей территории. Йоав Галант дал распоряжение подготовиться к любым возможным вариантам развития ситуации.

Бомбоубежища (как на юге, так и на севере страны) были подготовлены к приему населения. Израильские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщали, что вопрос с Газой решен, предметом дискуссии были варианты ответа на атаки со стороны Ливана. Первые удары по Газе были нанесены сразу после полуночи в пятницу еще до объявления об окончании заседания узкого кабинета.

Израильская оппозиция сразу дала понять, что ждет от правительства жестких мер и поддержит его решения, несмотря на внутриполитические разногласия, которые сотрясают страну уже три месяца. «Наши враги недооценивают нашу внутреннюю силу. Что касается безопасности, то в Государстве Израиль нет ни оппозиции, ни коалиции. Мы будем едины против любого врага»,— заявил лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид в опубликованном в соцсетях видеообращении. Еще более жестко выступил также находящийся в оппозиции экс-министр обороны Бени Ганц. «В дни военных действий мы всегда умели объединиться, ставили безопасность превыше разногласий, так будет и в этот раз. Если надо завершить 17 лет тишины на северной границе — сделаем это. Если надо со всей силы ударить по Газе, нет проблем сделать это. Если надо войти в любое место, чтобы обуздать террор, сделаем»,— сказал он.

Ситуация в регионе обострилась в середине недели, накануне еврейского праздника Пейсах и в разгар священного для мусульман месяца Рамадан. Напомним, что в ночь на среду израильские силы безопасности вошли в помещение мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, объяснив это тем, что десятки молодых людей в масках забаррикадировались там и начали призывать к беспорядкам. В результате силовых действий пострадали десятки палестинцев, сотни были задержаны, правда ненадолго. Ситуация повторилась в четверг. В арабском мире это было однозначно расценено как покушение на святыню. Последовали также обстрелы израильской территории из сектора Газа. В ответ Израиль нанес удары по Газе, но они были достаточно ограниченными. Теперь конфликт может принять совсем другие масштабы.

Ситуация резко изменилась после обстрела севера Израиля с территории Ливана в четверг днем. Первые сигналы тревоги прозвучали в районе 14:30 (время совпадает с московским).

«Было зафиксировано 34 запуска с территории Ливана на территорию Израиля. Из них 25 запусков были перехвачены "железным куполом", пять ракет упали на территорию Израиля, еще по четырем запускам информация об их местонахождении уточняется»,— говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

В результате обстрелов пострадали три человека. Однако на этом ситуация не успокоилась. Уже после сообщения израильской армии в сторону Израиля со стороны Ливана были выпущены три минометных снаряда. Таких интенсивных атак по северу Израиля не было с августа 2021 года. Эти удары сопровождались практически параллельным запуском ракет из сектора Газа. А вечером в четверг вспыхнули беспорядки в городах Израиля, где проживает арабское или смешанное население.

Ситуацию на юге Ливана, в районе границы с Израилем, контролирует ливанское движение «Хезболла». И, как правило, там ничего не происходит без его ведома. Однако практически сразу источники саудовского телеканала «Аль-Арабия» сообщили, что «Хезболла» отрицает свою причастность. Одновременно с этим агентство Reuters, ссылаясь на источники в ливанских силовых структурах, сообщило, что ответственность за происшедшее несут палестинские группировки. Ливанская армия вместе с базирующимися в стране миротворцами ООН начала расследование. Были обнаружены ракетные установки и несколько ракет, предназначенных для запуска. Однако кому они могли принадлежать, так и не стало ясно. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что Бейрут выступает против любой эскалации насилия, которая исходит с ливанской территории. Правда, Израиль все равно нашел виновного.

Вечером в четверг пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что осуществить такое количество пусков без предварительной подготовки невозможно и за атакой стоит палестинское движение «Хамас».

По его словам, это был «многоаспектный, но одиночный инцидент», связанный с событиями вокруг мечети Аль-Акса.

Вряд ли это было совпадением, но на текущей неделе Бейрут посетил глава политбюро «Хамас» Исмаил Хания. «Хамас», «Хезболла» и многие иранские военные подразделения относят себя «к силам сопротивления Израилю» и часто координируются друг с другом. Неслучайно господин Хагари, обвиняя «Хамас» в атаках, добавил, что Израиль проверяет причастность к происшедшему Ирана. Что касается «Хезболлы», то только в четверг утром она выпустила сообщение, в котором осудила действия израильской полиции в мечети Аль-Акса, а также пообещала, что поддержит палестинцев во всех мерах, которые «они принимают для защиты, а также для сдерживания врага от продолжения его атак». Сам же господин Хания в четверг провел встречу с руководителями близких к «Хамас» палестинских движений, базирующихся в Ливане, где заявил, что силы сопротивления не позволят «оккупационному правительству реализовать свои планы по иудаизации Иерусалима и разделу мечети Аль-Акса».

ООН уже почти не верит в мир между израильтянами и палестинцами

На этом фоне МИД Израиля в своем Twitter опубликовал фотографию Исмаила Хании с подписью, что лидер «Хамас» несколько дней назад посетил штаб-квартиру группировки «Бригада Изаддина аль-Кассама» (боевое крыло движения) на юге Ливана. «Эти подразделения были созданы для нападения на Израиль с северного фронта, а не только из Газы. "Хамас" стоит за сегодняшней атакой»,— говорится в сообщении.

Одновременно с этим, по информации сайта Walla, израильский МИД отправил главам дипмиссий письмо, в котором предписывал послам проинформировать правительства тех стран, где они аккредитованы, о том, что Израиль намерен ответить на удары по своей территории. В тексте письма также отмечалось, что Израиль ждет «ясных осуждений атак» со стороны мировых столиц. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в своем Twitter также призвал международное сообщество выступить с «четким заявлением против тех, кто несет ответственность за нападения на Израиль». И многие его не разочаровали.

Наиболее решительное заявление в поддержку Израиля сделал Госдепартамент США.

«Мы осуждаем запуск ракет из сектора Газа и Ливана по территории Израиля. Наша приверженность его безопасности непоколебима. Мы признаем за Израилем законное право защищаться от любых проявлений агрессии»,— сказал заместитель главы пресс-службы ведомства Ведант Пател. Другие западные страны тоже осуждали ракетные обстрелы территории Израиля, при этом активно призывая все стороны к сдержанности. «Особенно важно сейчас, во время праздников, не допустить дальнейшей эскалации»,— заявили, в частности, в МИД Германии.

Тема обсуждалась и на закрытых консультациях членов Совбеза ООН, созванных в связи с ситуацией вокруг мечети Аль-Акса. «Эскалация, которую мы видим сегодня, опасна. Дальнейшая эскалация не поможет решению нынешней ситуации в Иерусалиме (конфликту израильской полиции с палестинцами.— “Ъ”), которая, на наш взгляд, предшествовала тому, что произошло позднее (то есть обстрелы территории Израиля.— “Ъ”)»,— сказал журналистам по итогам встречи постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его французский коллега Николя де Ривьер призвал «продавливать резолюцию о подлинном, настоящем ближневосточном мирном процессе». Он дал понять: Париж будет делать все возможное, чтобы стороны конфликта как можно скорее «сели за стол и провели переговоры». Между тем постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд выразила обеспокоенность не только «пусками ракет из Газы», но и «диспропорциональным применением силы израильской стороной и тем, что не позволяют оказать помощь раненым (в столкновениях у Аль-Аксы.— “Ъ”)».

Марианна Беленькая, Павел Тарасенко

Фотогалерея

История борьбы за независимость Палестины

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С середины 19 века начало возрастать стратегическое и экономическое значение Палестины, особенно в связи с открытием Суэцкого канала. В связи с этим обострилось соперничество европейских держав за установление влияния в регионе

С середины 19 века начало возрастать стратегическое и экономическое значение Палестины, особенно в связи с открытием Суэцкого канала. В связи с этим обострилось соперничество европейских держав за установление влияния в регионе

Фото: Library of Congress

В ходе Первой мировой войны территорию Палестины оккупировали английские войска. В 1920 году Великобритания получила мандат, утвержденный 24 июля 1922 года Лигой Наций, на введение режима управления Палестиной. В рамках этого мандата был создан эмират Трансиордания, который 25 мая 1946 года получил независимость

В ходе Первой мировой войны территорию Палестины оккупировали английские войска. В 1920 году Великобритания получила мандат, утвержденный 24 июля 1922 года Лигой Наций, на введение режима управления Палестиной. В рамках этого мандата был создан эмират Трансиордания, который 25 мая 1946 года получил независимость

Фото: AP / Tom Fitzsimmons

На международную арену палестинский вопрос вышел в ноябре 1947 года, когда Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривавшую прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года. Документ также рекомендовал создание на ее территории двух государств: еврейского и арабского

На международную арену палестинский вопрос вышел в ноябре 1947 года, когда Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривавшую прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года. Документ также рекомендовал создание на ее территории двух государств: еврейского и арабского

Фото: AP / Matty Zimmerman

Верховный арабский комитет Палестины и Лига Арабских Государств (ЛАГ) не признали резолюцию, что обострило противостояние двух народов

Верховный арабский комитет Палестины и Лига Арабских Государств (ЛАГ) не признали резолюцию, что обострило противостояние двух народов

Фото: AP

14 мая 1948 года было провозглашено создание государства Израиль, а 15 мая армии стран ЛАГ вторглись в Израиль для создания в Палестине единого арабского государственного образования. В результате войны арабское государство создано не было, Иерусалим был разделен между Трансиорданией и Израилем, сектор Газа перешел под контроль Египта, а Западный берег реки Иордан — Трансиордании

14 мая 1948 года было провозглашено создание государства Израиль, а 15 мая армии стран ЛАГ вторглись в Израиль для создания в Палестине единого арабского государственного образования. В результате войны арабское государство создано не было, Иерусалим был разделен между Трансиорданией и Израилем, сектор Газа перешел под контроль Египта, а Западный берег реки Иордан — Трансиордании

Фото: AP / James A. Mills

После поражения арабских армий палестинцы занялись самоорганизацией в политические и военные объединения. В середине 1950-х годов возник ряд политических организаций, ставивших перед собой цель добиться освобождения Палестины, 78% которой было аннексировано Израилем

После поражения арабских армий палестинцы занялись самоорганизацией в политические и военные объединения. В середине 1950-х годов возник ряд политических организаций, ставивших перед собой цель добиться освобождения Палестины, 78% которой было аннексировано Израилем

Фото: Glubb Pasha

В 1957 году в Кувейте было сформировано Палестинское движение за освобождение (ФАТХ), а в 1964 году при активной поддержке Египта была сформирована Организация Освобождения Палестины (ООП)

В 1957 году в Кувейте было сформировано Палестинское движение за освобождение (ФАТХ), а в 1964 году при активной поддержке Египта была сформирована Организация Освобождения Палестины (ООП)

Фото: AP

В июне 1967 года в результате Шестидневной войны Израиль разгромил египетские войска, удерживавшие сектор Газа — территорию на берегу Средиземного моря, выделенную ООН для создания арабского государства Палестины

В июне 1967 года в результате Шестидневной войны Израиль разгромил египетские войска, удерживавшие сектор Газа — территорию на берегу Средиземного моря, выделенную ООН для создания арабского государства Палестины

Фото: Assaf Kutin / The State of Israel Government Press Office

Год спустя в Каире ООП приняла Палестинскую хартию об устранении сионистского присутствия в Палестине

Год спустя в Каире ООП приняла Палестинскую хартию об устранении сионистского присутствия в Палестине

Фото: AP

В результате руководства Ясира Арафата (на фото), который в феврале 1969 года возглавил ООП, на сессии Палестинского национального совета в Алжире 15 ноября 1988 года состоялось провозглашение палестинского государства

В результате руководства Ясира Арафата (на фото), который в феврале 1969 года возглавил ООП, на сессии Палестинского национального совета в Алжире 15 ноября 1988 года состоялось провозглашение палестинского государства

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Это изменило поведение Израиля в отношении ООП, заставив признать ее как единственного представителя палестинского народа и начать с ней диалог на официальном уровне. В 1994 году в результате соглашений между Израилем и ООП была создана Палестинская национальная администрация (ПНА), а через год стороны заключили Временное соглашение по Западному берегу и сектору Газа («Осло-2»), предусматривавшее, в частности, избрание Палестинского законодательного совета

Это изменило поведение Израиля в отношении ООП, заставив признать ее как единственного представителя палестинского народа и начать с ней диалог на официальном уровне. В 1994 году в результате соглашений между Израилем и ООП была создана Палестинская национальная администрация (ПНА), а через год стороны заключили Временное соглашение по Западному берегу и сектору Газа («Осло-2»), предусматривавшее, в частности, избрание Палестинского законодательного совета

Фото: AP / Jacqueline Arzt

На выборах 20 января 1996 года Ясир Арафат был избран президентом Палестинской автономии, а партия ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») получила абсолютное большинство — 47 из 88 мест в Палестинском законодательном совете первого созыва

На выборах 20 января 1996 года Ясир Арафат был избран президентом Палестинской автономии, а партия ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») получила абсолютное большинство — 47 из 88 мест в Палестинском законодательном совете первого созыва

Фото: Adel Hana / AP

Начало 2000-х годов связывают с ростом влияния палестинского исламистского движения «Хамас», чему способствовал вывод израильских войск из сектора Газа в 2005 году

Начало 2000-х годов связывают с ростом влияния палестинского исламистского движения «Хамас», чему способствовал вывод израильских войск из сектора Газа в 2005 году

Фото: AP / Zoom 77

Когда в феврале 2006 года в ПНА прошли выборы в Палестинский законодательный совет, движение «Хамас» получило 73 из 133 мест. Через месяц правительство, сформированное «Хамасом», во главе с Исмаилом Ханией было приведено к присяге

Когда в феврале 2006 года в ПНА прошли выборы в Палестинский законодательный совет, движение «Хамас» получило 73 из 133 мест. Через месяц правительство, сформированное «Хамасом», во главе с Исмаилом Ханией было приведено к присяге

Фото: AP / Stephen J. Boitano

Поскольку программа «Хамас» предполагает уничтожение государства Израиль и его замену на исламскую теократию, то его руководство, придя к власти, отказалось признать ранее заключенные палестинцами соглашения с Израилем и разоружить своих боевиков. Успехи «Хамаса» привели к конфликту с ФАТХ, которая уже успела к тому времени сформировать легальные силовые структуры, пользующиеся поддержкой США и Европы

Поскольку программа «Хамас» предполагает уничтожение государства Израиль и его замену на исламскую теократию, то его руководство, придя к власти, отказалось признать ранее заключенные палестинцами соглашения с Израилем и разоружить своих боевиков. Успехи «Хамаса» привели к конфликту с ФАТХ, которая уже успела к тому времени сформировать легальные силовые структуры, пользующиеся поддержкой США и Европы

Фото: AP / David Vaaknin

8 февраля 2007 года руководству ФАХТ и «Хамас» удалось договориться, в результате чего было создано коалиционное правительство. Однако уже 14 июня того же года в Палестине вспыхнула Гражданская война. Произошел раскол ПНА на два враждебных образования: «Хамас» в секторе Газа и ФАТХ на Западном берегу реки Иордан

8 февраля 2007 года руководству ФАХТ и «Хамас» удалось договориться, в результате чего было создано коалиционное правительство. Однако уже 14 июня того же года в Палестине вспыхнула Гражданская война. Произошел раскол ПНА на два враждебных образования: «Хамас» в секторе Газа и ФАТХ на Западном берегу реки Иордан

Фото: AP / Adel Hana

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после того как в ее ряды на правах полноправного члена была принята Палестина. В декабре 2018 года Соединенные Штаты и Израиль вышли из организации

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после того как в ее ряды на правах полноправного члена была принята Палестина. В декабре 2018 года Соединенные Штаты и Израиль вышли из организации

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В ноябре 2012 года Генассамблеей ООН Палестине предоставлен статус государства-наблюдателя, а спустя год председатель ПНА Махмуд Аббас издал указ, предписывающий переименование ПНА в «Государство Палестина». Этим же указом должность главы ПНА была заменена на должность президента

В ноябре 2012 года Генассамблеей ООН Палестине предоставлен статус государства-наблюдателя, а спустя год председатель ПНА Махмуд Аббас издал указ, предписывающий переименование ПНА в «Государство Палестина». Этим же указом должность главы ПНА была заменена на должность президента

Фото: AP / Khaled Zighari

С 7 июля по 26 августа 2014 года Израиль провел в секторе Газа операцию «Нерушимая скала». Она унесла жизни 2 тыс. палестинцев и 67 израильтян, были убиты несколько полевых командиров «Хамаса»

С 7 июля по 26 августа 2014 года Израиль провел в секторе Газа операцию «Нерушимая скала». Она унесла жизни 2 тыс. палестинцев и 67 израильтян, были убиты несколько полевых командиров «Хамаса»

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В ноябре 2018 года произошло серьезное обострение палестино-израильского конфликта. В ответ на убийство одного из своих командиров «Хамас» выпустил по Израилю 370 ракет и мин менее чем за сутки

В ноябре 2018 года произошло серьезное обострение палестино-израильского конфликта. В ответ на убийство одного из своих командиров «Хамас» выпустил по Израилю 370 ракет и мин менее чем за сутки

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильская армия в ответ нанесла удары более чем по 70 объектам на палестинской территории. В результате взаимных ударов погибли несколько человек, десятки были ранены&lt;br> На фото: разрушенный дом в израильском Ашкелоне, в котором погиб палестинский рабочий при обстреле из сектора Газа

Израильская армия в ответ нанесла удары более чем по 70 объектам на палестинской территории. В результате взаимных ударов погибли несколько человек, десятки были ранены
На фото: разрушенный дом в израильском Ашкелоне, в котором погиб палестинский рабочий при обстреле из сектора Газа

Фото: Марианна Беленькая / Коммерсантъ

С мая 2021 года действует режим прекращения огня между Израилем и палестинскими движениями в секторе Газа. В результате обострения в 2021 году стороны обменялись рядом ударов, что привело к гибели 257 человек в секторе Газа и 13 человек в Израиле. Тем не менее последние несколько месяцев Израиль и сектор Газа регулярно обмениваются ракетными ударами

С мая 2021 года действует режим прекращения огня между Израилем и палестинскими движениями в секторе Газа. В результате обострения в 2021 году стороны обменялись рядом ударов, что привело к гибели 257 человек в секторе Газа и 13 человек в Израиле. Тем не менее последние несколько месяцев Израиль и сектор Газа регулярно обмениваются ракетными ударами

Фото: Nir Elias / Reuters

В августе 2021 года в Рамалле состоялись первые за 10 лет переговоры представителей израильского политического руководства с президентом Палестины. На встрече речь шла о шагах по укреплению палестинской экономики, которые намерен предпринять Израиль. Кроме того, поднималась тема безопасности на Западном берегу и в секторе Газа. «Хамас» охарактеризовал переговоры как «удар в спину»

В августе 2021 года в Рамалле состоялись первые за 10 лет переговоры представителей израильского политического руководства с президентом Палестины. На встрече речь шла о шагах по укреплению палестинской экономики, которые намерен предпринять Израиль. Кроме того, поднималась тема безопасности на Западном берегу и в секторе Газа. «Хамас» охарактеризовал переговоры как «удар в спину»

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Согласно опубликованному отчету ООН, 2022 год стал для палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, «самым смертоносным с 2006 года», если судить по числу погибших в среднем за месяц. Этот показатель вырос на 57% по сравнению с прошлым годом. По оценкам органиизации, от действий израильских сил безопасности погибли по меньшей мере 105 палестинцев, в том числе 26 детей

Согласно опубликованному отчету ООН, 2022 год стал для палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, «самым смертоносным с 2006 года», если судить по числу погибших в среднем за месяц. Этот показатель вырос на 57% по сравнению с прошлым годом. По оценкам органиизации, от действий израильских сил безопасности погибли по меньшей мере 105 палестинцев, в том числе 26 детей

Фото: Suhaib Salem / Reuters

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С середины 19 века начало возрастать стратегическое и экономическое значение Палестины, особенно в связи с открытием Суэцкого канала. В связи с этим обострилось соперничество европейских держав за установление влияния в регионе

Фото: Library of Congress

В ходе Первой мировой войны территорию Палестины оккупировали английские войска. В 1920 году Великобритания получила мандат, утвержденный 24 июля 1922 года Лигой Наций, на введение режима управления Палестиной. В рамках этого мандата был создан эмират Трансиордания, который 25 мая 1946 года получил независимость

Фото: AP / Tom Fitzsimmons

На международную арену палестинский вопрос вышел в ноябре 1947 года, когда Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривавшую прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года. Документ также рекомендовал создание на ее территории двух государств: еврейского и арабского

Фото: AP / Matty Zimmerman

Верховный арабский комитет Палестины и Лига Арабских Государств (ЛАГ) не признали резолюцию, что обострило противостояние двух народов

Фото: AP

14 мая 1948 года было провозглашено создание государства Израиль, а 15 мая армии стран ЛАГ вторглись в Израиль для создания в Палестине единого арабского государственного образования. В результате войны арабское государство создано не было, Иерусалим был разделен между Трансиорданией и Израилем, сектор Газа перешел под контроль Египта, а Западный берег реки Иордан — Трансиордании

Фото: AP / James A. Mills

После поражения арабских армий палестинцы занялись самоорганизацией в политические и военные объединения. В середине 1950-х годов возник ряд политических организаций, ставивших перед собой цель добиться освобождения Палестины, 78% которой было аннексировано Израилем

Фото: Glubb Pasha

В 1957 году в Кувейте было сформировано Палестинское движение за освобождение (ФАТХ), а в 1964 году при активной поддержке Египта была сформирована Организация Освобождения Палестины (ООП)

Фото: AP

В июне 1967 года в результате Шестидневной войны Израиль разгромил египетские войска, удерживавшие сектор Газа — территорию на берегу Средиземного моря, выделенную ООН для создания арабского государства Палестины

Фото: Assaf Kutin / The State of Israel Government Press Office

Год спустя в Каире ООП приняла Палестинскую хартию об устранении сионистского присутствия в Палестине

Фото: AP

В результате руководства Ясира Арафата (на фото), который в феврале 1969 года возглавил ООП, на сессии Палестинского национального совета в Алжире 15 ноября 1988 года состоялось провозглашение палестинского государства

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Это изменило поведение Израиля в отношении ООП, заставив признать ее как единственного представителя палестинского народа и начать с ней диалог на официальном уровне. В 1994 году в результате соглашений между Израилем и ООП была создана Палестинская национальная администрация (ПНА), а через год стороны заключили Временное соглашение по Западному берегу и сектору Газа («Осло-2»), предусматривавшее, в частности, избрание Палестинского законодательного совета

Фото: AP / Jacqueline Arzt

На выборах 20 января 1996 года Ясир Арафат был избран президентом Палестинской автономии, а партия ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») получила абсолютное большинство — 47 из 88 мест в Палестинском законодательном совете первого созыва

Фото: Adel Hana / AP

Начало 2000-х годов связывают с ростом влияния палестинского исламистского движения «Хамас», чему способствовал вывод израильских войск из сектора Газа в 2005 году

Фото: AP / Zoom 77

Когда в феврале 2006 года в ПНА прошли выборы в Палестинский законодательный совет, движение «Хамас» получило 73 из 133 мест. Через месяц правительство, сформированное «Хамасом», во главе с Исмаилом Ханией было приведено к присяге

Фото: AP / Stephen J. Boitano

Поскольку программа «Хамас» предполагает уничтожение государства Израиль и его замену на исламскую теократию, то его руководство, придя к власти, отказалось признать ранее заключенные палестинцами соглашения с Израилем и разоружить своих боевиков. Успехи «Хамаса» привели к конфликту с ФАТХ, которая уже успела к тому времени сформировать легальные силовые структуры, пользующиеся поддержкой США и Европы

Фото: AP / David Vaaknin

8 февраля 2007 года руководству ФАХТ и «Хамас» удалось договориться, в результате чего было создано коалиционное правительство. Однако уже 14 июня того же года в Палестине вспыхнула Гражданская война. Произошел раскол ПНА на два враждебных образования: «Хамас» в секторе Газа и ФАТХ на Западном берегу реки Иордан

Фото: AP / Adel Hana

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после того как в ее ряды на правах полноправного члена была принята Палестина. В декабре 2018 года Соединенные Штаты и Израиль вышли из организации

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В ноябре 2012 года Генассамблеей ООН Палестине предоставлен статус государства-наблюдателя, а спустя год председатель ПНА Махмуд Аббас издал указ, предписывающий переименование ПНА в «Государство Палестина». Этим же указом должность главы ПНА была заменена на должность президента

Фото: AP / Khaled Zighari

С 7 июля по 26 августа 2014 года Израиль провел в секторе Газа операцию «Нерушимая скала». Она унесла жизни 2 тыс. палестинцев и 67 израильтян, были убиты несколько полевых командиров «Хамаса»

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В ноябре 2018 года произошло серьезное обострение палестино-израильского конфликта. В ответ на убийство одного из своих командиров «Хамас» выпустил по Израилю 370 ракет и мин менее чем за сутки

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильская армия в ответ нанесла удары более чем по 70 объектам на палестинской территории. В результате взаимных ударов погибли несколько человек, десятки были ранены
На фото: разрушенный дом в израильском Ашкелоне, в котором погиб палестинский рабочий при обстреле из сектора Газа

Фото: Марианна Беленькая / Коммерсантъ

С мая 2021 года действует режим прекращения огня между Израилем и палестинскими движениями в секторе Газа. В результате обострения в 2021 году стороны обменялись рядом ударов, что привело к гибели 257 человек в секторе Газа и 13 человек в Израиле. Тем не менее последние несколько месяцев Израиль и сектор Газа регулярно обмениваются ракетными ударами

Фото: Nir Elias / Reuters

В августе 2021 года в Рамалле состоялись первые за 10 лет переговоры представителей израильского политического руководства с президентом Палестины. На встрече речь шла о шагах по укреплению палестинской экономики, которые намерен предпринять Израиль. Кроме того, поднималась тема безопасности на Западном берегу и в секторе Газа. «Хамас» охарактеризовал переговоры как «удар в спину»

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Согласно опубликованному отчету ООН, 2022 год стал для палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, «самым смертоносным с 2006 года», если судить по числу погибших в среднем за месяц. Этот показатель вырос на 57% по сравнению с прошлым годом. По оценкам органиизации, от действий израильских сил безопасности погибли по меньшей мере 105 палестинцев, в том числе 26 детей

Фото: Suhaib Salem / Reuters

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