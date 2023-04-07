Израиль поджигают со всех сторон

Более 30 ракет обрушились в четверг на север Израиля с территории Ливана. Израиль возложил ответственность за это на палестинское движение «Хамас», связав происшедшее с обострением ситуации вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Обстрелы из Ливана сопровождались пусками ракет из сектора Газа по югу Израиля. В срочном порядке в еврейском государстве было созвано заседание военно-политического кабинета. После полуночи в пятницу были нанесены удары по Газе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия удара по Израилю Фото: Fadi Amun / AP Фото: Reuters / Fadi Amun ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL NO RESALES. NO ARCHIVES Фото: Ariel Schalit / AP Фото: Reuters / Gil Eliyahu ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. Фото: Ariel Schalit / AP Фото: Ariel Schalit / AP Следующая фотография 1 / 6 Последствия удара по Израилю Фото: Fadi Amun / AP Фото: Reuters / Fadi Amun ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL NO RESALES. NO ARCHIVES Фото: Ariel Schalit / AP Фото: Reuters / Gil Eliyahu ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. Фото: Ariel Schalit / AP Фото: Ariel Schalit / AP

«В последние дни я ясно дал понять, что наши враги не введут нас в заблуждение. Внутренние дебаты в Израиле не помешают действовать против них, где бы и когда бы это ни потребовалось. Мы все без исключения едины в этом»,— заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая срочное заседание военно-политического кабинета в четверг ночью. Встреча была созвана после того, как израильская территория подверглась обстрелам из Ливана и сектора Газа.

Из-за внутриполитического кризиса Кабинет министров в узком составе не собирался больше двух месяцев, а в последние недели и вовсе встал вопрос о судьбе министра обороны Йоава Галанта, который выступил против юридической реформы. Напомним, что Биньямин Нетаньяху объявил об отставке господина Галанта, но официальное уведомление ему об этом так и не отправил. Предполагалось, что министр извинится перед премьер-министром и отставки не будет. Но теперь всем стало резко не до этого.

Еще до заседания военно-политического кабинета состоялось совещание руководителей силовых структур.

Было очевидно, что Израиль жестко ответит на обстрелы своей территории. Йоав Галант дал распоряжение подготовиться к любым возможным вариантам развития ситуации.

Бомбоубежища (как на юге, так и на севере страны) были подготовлены к приему населения. Израильские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщали, что вопрос с Газой решен, предметом дискуссии были варианты ответа на атаки со стороны Ливана. Первые удары по Газе были нанесены сразу после полуночи в пятницу еще до объявления об окончании заседания узкого кабинета.

Израильская оппозиция сразу дала понять, что ждет от правительства жестких мер и поддержит его решения, несмотря на внутриполитические разногласия, которые сотрясают страну уже три месяца. «Наши враги недооценивают нашу внутреннюю силу. Что касается безопасности, то в Государстве Израиль нет ни оппозиции, ни коалиции. Мы будем едины против любого врага»,— заявил лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид в опубликованном в соцсетях видеообращении. Еще более жестко выступил также находящийся в оппозиции экс-министр обороны Бени Ганц. «В дни военных действий мы всегда умели объединиться, ставили безопасность превыше разногласий, так будет и в этот раз. Если надо завершить 17 лет тишины на северной границе — сделаем это. Если надо со всей силы ударить по Газе, нет проблем сделать это. Если надо войти в любое место, чтобы обуздать террор, сделаем»,— сказал он.

Ситуация в регионе обострилась в середине недели, накануне еврейского праздника Пейсах и в разгар священного для мусульман месяца Рамадан. Напомним, что в ночь на среду израильские силы безопасности вошли в помещение мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, объяснив это тем, что десятки молодых людей в масках забаррикадировались там и начали призывать к беспорядкам. В результате силовых действий пострадали десятки палестинцев, сотни были задержаны, правда ненадолго. Ситуация повторилась в четверг. В арабском мире это было однозначно расценено как покушение на святыню. Последовали также обстрелы израильской территории из сектора Газа. В ответ Израиль нанес удары по Газе, но они были достаточно ограниченными. Теперь конфликт может принять совсем другие масштабы.

Ситуация резко изменилась после обстрела севера Израиля с территории Ливана в четверг днем. Первые сигналы тревоги прозвучали в районе 14:30 (время совпадает с московским).

«Было зафиксировано 34 запуска с территории Ливана на территорию Израиля. Из них 25 запусков были перехвачены "железным куполом", пять ракет упали на территорию Израиля, еще по четырем запускам информация об их местонахождении уточняется»,— говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

В результате обстрелов пострадали три человека. Однако на этом ситуация не успокоилась. Уже после сообщения израильской армии в сторону Израиля со стороны Ливана были выпущены три минометных снаряда. Таких интенсивных атак по северу Израиля не было с августа 2021 года. Эти удары сопровождались практически параллельным запуском ракет из сектора Газа. А вечером в четверг вспыхнули беспорядки в городах Израиля, где проживает арабское или смешанное население.

Ситуацию на юге Ливана, в районе границы с Израилем, контролирует ливанское движение «Хезболла». И, как правило, там ничего не происходит без его ведома. Однако практически сразу источники саудовского телеканала «Аль-Арабия» сообщили, что «Хезболла» отрицает свою причастность. Одновременно с этим агентство Reuters, ссылаясь на источники в ливанских силовых структурах, сообщило, что ответственность за происшедшее несут палестинские группировки. Ливанская армия вместе с базирующимися в стране миротворцами ООН начала расследование. Были обнаружены ракетные установки и несколько ракет, предназначенных для запуска. Однако кому они могли принадлежать, так и не стало ясно. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что Бейрут выступает против любой эскалации насилия, которая исходит с ливанской территории. Правда, Израиль все равно нашел виновного.

Вечером в четверг пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что осуществить такое количество пусков без предварительной подготовки невозможно и за атакой стоит палестинское движение «Хамас».

По его словам, это был «многоаспектный, но одиночный инцидент», связанный с событиями вокруг мечети Аль-Акса.

Вряд ли это было совпадением, но на текущей неделе Бейрут посетил глава политбюро «Хамас» Исмаил Хания. «Хамас», «Хезболла» и многие иранские военные подразделения относят себя «к силам сопротивления Израилю» и часто координируются друг с другом. Неслучайно господин Хагари, обвиняя «Хамас» в атаках, добавил, что Израиль проверяет причастность к происшедшему Ирана. Что касается «Хезболлы», то только в четверг утром она выпустила сообщение, в котором осудила действия израильской полиции в мечети Аль-Акса, а также пообещала, что поддержит палестинцев во всех мерах, которые «они принимают для защиты, а также для сдерживания врага от продолжения его атак». Сам же господин Хания в четверг провел встречу с руководителями близких к «Хамас» палестинских движений, базирующихся в Ливане, где заявил, что силы сопротивления не позволят «оккупационному правительству реализовать свои планы по иудаизации Иерусалима и разделу мечети Аль-Акса».

На этом фоне МИД Израиля в своем Twitter опубликовал фотографию Исмаила Хании с подписью, что лидер «Хамас» несколько дней назад посетил штаб-квартиру группировки «Бригада Изаддина аль-Кассама» (боевое крыло движения) на юге Ливана. «Эти подразделения были созданы для нападения на Израиль с северного фронта, а не только из Газы. "Хамас" стоит за сегодняшней атакой»,— говорится в сообщении.

Одновременно с этим, по информации сайта Walla, израильский МИД отправил главам дипмиссий письмо, в котором предписывал послам проинформировать правительства тех стран, где они аккредитованы, о том, что Израиль намерен ответить на удары по своей территории. В тексте письма также отмечалось, что Израиль ждет «ясных осуждений атак» со стороны мировых столиц. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в своем Twitter также призвал международное сообщество выступить с «четким заявлением против тех, кто несет ответственность за нападения на Израиль». И многие его не разочаровали.

Наиболее решительное заявление в поддержку Израиля сделал Госдепартамент США.

«Мы осуждаем запуск ракет из сектора Газа и Ливана по территории Израиля. Наша приверженность его безопасности непоколебима. Мы признаем за Израилем законное право защищаться от любых проявлений агрессии»,— сказал заместитель главы пресс-службы ведомства Ведант Пател. Другие западные страны тоже осуждали ракетные обстрелы территории Израиля, при этом активно призывая все стороны к сдержанности. «Особенно важно сейчас, во время праздников, не допустить дальнейшей эскалации»,— заявили, в частности, в МИД Германии.

Тема обсуждалась и на закрытых консультациях членов Совбеза ООН, созванных в связи с ситуацией вокруг мечети Аль-Акса. «Эскалация, которую мы видим сегодня, опасна. Дальнейшая эскалация не поможет решению нынешней ситуации в Иерусалиме (конфликту израильской полиции с палестинцами.— “Ъ”), которая, на наш взгляд, предшествовала тому, что произошло позднее (то есть обстрелы территории Израиля.— “Ъ”)»,— сказал журналистам по итогам встречи постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его французский коллега Николя де Ривьер призвал «продавливать резолюцию о подлинном, настоящем ближневосточном мирном процессе». Он дал понять: Париж будет делать все возможное, чтобы стороны конфликта как можно скорее «сели за стол и провели переговоры». Между тем постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд выразила обеспокоенность не только «пусками ракет из Газы», но и «диспропорциональным применением силы израильской стороной и тем, что не позволяют оказать помощь раненым (в столкновениях у Аль-Аксы.— “Ъ”)».

Марианна Беленькая, Павел Тарасенко