Для участников СВО упростят процедуру признания умершими

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении два законопроекта, упрощающих признание участников специальной военной операции и граждан, проживающих на территории ее проведения, безвестно отсутствующими, объявление их умершими и установление факта их смерти. В отношении таких граждан не будет действовать правило, согласно которому военнослужащий и человек, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим лишь через два года после их окончания. Госдума может рассмотреть эти законопроекты уже во вторник.
Отсутствие установленного факта гибели участника СВО часто не позволяет его родственникам получить положенную социальную помощь (на фото — проводы мобилизованных в Томске)
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
Поправки к закону «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ» 14 марта внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Согласно ст. 42 Гражданского кодекса (ГК) РФ, гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц, если по месту жительства нет сведений о его местонахождении. Авторы законопроекта предложили сократить этот срок до полугода в отношении участников СВО, а также жителей новых и приграничных российских территорий, соприкасающихся с районами боевых действий. Также в отношении этих граждан не будет применяться ст. 45 ГК, устанавливающая, что военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем через два года со дня их окончания.
Если такой человек пропал без вести «при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая», то по заявлению заинтересованных лиц он может быть объявлен судом умершим.
Второй законопроект вносит поправки в ряд законов, чтобы скорректировать порядок оформления факта смерти «для более оперативного оформления документов, необходимых для производства различных социальных и страховых выплат и оказания мер социальной поддержки» членам семей военнослужащих, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Например, в законопроекте есть нормы, посвященные выдаче свидетельства о смерти, когда факт смерти установлен административным путем, то есть на основании информации свидетелей.
Соавтор законопроектов председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») подчеркнул, что инициативы направлены на правовую защиту семей пропавших без вести участников СВО. «Мы знаем, что у нас есть погибшие и без вести пропавшие. Мы понимаем, что существующие на сегодняшний день правовые нормы и процедуры мало пригодны, потому что они формально длинные и тяжелые. Мы предложили более четкие и более понятные процедуры по признанию судом безвестно отсутствующим или умершим. И все эти процедуры дают возможность получения социальных выплат»,— сказал господин Крашенинников, отметив также, что закон будет иметь обратную силу. Госдума может рассмотреть эти законопроекты уже во вторник.
Депутаты фракции ЛДПР внесли аналогичный законопроект, однако комитет его не поддержал. Авторы документа предлагали внести поправки непосредственно в ГК. Господин Крашенинников отметил, что раз нормы переходные, то лучше их вносить в «переходный» закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса».
Другой думский комитет — по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений — в тот же день рекомендовал к отклонению еще один законопроект, связанный с СВО. Его авторы — депутаты фракции «Новые люди» — предлагали разрешить гражданам, призванным на военную службу по мобилизации для участия в СВО, проходить альтернативную гражданскую службу. Комитет рассматривал этот вопрос в качестве соисполнителя, поскольку альтернативную гражданскую службу часто проходят по религиозным соображениям, в том числе представители духовенства. Также авторы предлагали расширить перечень оснований, позволяющих выбрать альтернативную службу (наличие беременной жены, двух детей младше 18 лет на иждивении либо в случае, если близкий родственник гражданина погиб во время исполнения военной службы). Председатель комитета Ольга Тимофеева (ЕР) отметила, что альтернативную гражданскую службу выбирают по призыву, в то время как мобилизации подлежат граждане, уже отслужившие и, соответственно, уже сделавшие свой выбор.
Госдума готовится запретить деятельность МУС в России
контекст
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник провел совещание по подготовке поправок, запрещающих деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории России. В заседании приняли участие вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая и председатели думских комитетов по безопасности и по обороне Василий Пискарев и Андрей Картаполов. «Профильные комитеты Госдумы готовят поправки к закону "О безопасности", которые запретят на нашей территории деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан»,— сообщил господин Володин после совещания. Он отметил, что запреты коснутся также публичных призывов к исполнению решений международных судов и сотрудничества с ними. С этой целью готовятся поправки к УК и УПК.
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Напомним, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. В Москве в ответ заявили, что Россия не является участником Римского статута МУС и не признает его решения.
В то же время инициативу спикера Госдумы в понедельник раскритиковал председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «МУС — квазисудебная коррумпированная структура без правовых основ. Реагировать законодательно на пиар-акции МУС и иже с ним — затея пустая и бессмысленная»,— написал он в своем Telegram-канале. Вместе с тем сенатор напомнил, что еще в 2022 году в Думу была внесена поправка в УК, вводящая ответственность за действия по исполнению антироссийских санкций на территории РФ. Но она «до сих пор не рассмотрена при наличии положительного заключения Верховного суда», подчеркнул господин Клишас. По его мнению, уголовной ответственности должны подлежать, например, российские банки, которые «на основании западных санкций отказывались работать с подсанкционными организациями и лицами, когда этих лиц просили закрыть счета, когда из-за санкций многие отказывались работать в Крыму». «Хотя с "призывами" бороться, конечно, безопаснее»,— резюмировал Андрей Клишас. Ксения Веретенникова