Для участников СВО упростят процедуру признания умершими

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении два законопроекта, упрощающих признание участников специальной военной операции и граждан, проживающих на территории ее проведения, безвестно отсутствующими, объявление их умершими и установление факта их смерти. В отношении таких граждан не будет действовать правило, согласно которому военнослужащий и человек, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим лишь через два года после их окончания. Госдума может рассмотреть эти законопроекты уже во вторник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отсутствие установленного факта гибели участника СВО часто не позволяет его родственникам получить положенную социальную помощь (на фото — проводы мобилизованных в Томске)

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Отсутствие установленного факта гибели участника СВО часто не позволяет его родственникам получить положенную социальную помощь (на фото — проводы мобилизованных в Томске)

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Поправки к закону «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ» 14 марта внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Согласно ст. 42 Гражданского кодекса (ГК) РФ, гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц, если по месту жительства нет сведений о его местонахождении. Авторы законопроекта предложили сократить этот срок до полугода в отношении участников СВО, а также жителей новых и приграничных российских территорий, соприкасающихся с районами боевых действий. Также в отношении этих граждан не будет применяться ст. 45 ГК, устанавливающая, что военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем через два года со дня их окончания.

Если такой человек пропал без вести «при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая», то по заявлению заинтересованных лиц он может быть объявлен судом умершим.

Второй законопроект вносит поправки в ряд законов, чтобы скорректировать порядок оформления факта смерти «для более оперативного оформления документов, необходимых для производства различных социальных и страховых выплат и оказания мер социальной поддержки» членам семей военнослужащих, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Например, в законопроекте есть нормы, посвященные выдаче свидетельства о смерти, когда факт смерти установлен административным путем, то есть на основании информации свидетелей.

Соавтор законопроектов председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») подчеркнул, что инициативы направлены на правовую защиту семей пропавших без вести участников СВО. «Мы знаем, что у нас есть погибшие и без вести пропавшие. Мы понимаем, что существующие на сегодняшний день правовые нормы и процедуры мало пригодны, потому что они формально длинные и тяжелые. Мы предложили более четкие и более понятные процедуры по признанию судом безвестно отсутствующим или умершим. И все эти процедуры дают возможность получения социальных выплат»,— сказал господин Крашенинников, отметив также, что закон будет иметь обратную силу. Госдума может рассмотреть эти законопроекты уже во вторник.

Депутаты фракции ЛДПР внесли аналогичный законопроект, однако комитет его не поддержал. Авторы документа предлагали внести поправки непосредственно в ГК. Господин Крашенинников отметил, что раз нормы переходные, то лучше их вносить в «переходный» закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса».

Другой думский комитет — по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений — в тот же день рекомендовал к отклонению еще один законопроект, связанный с СВО. Его авторы — депутаты фракции «Новые люди» — предлагали разрешить гражданам, призванным на военную службу по мобилизации для участия в СВО, проходить альтернативную гражданскую службу. Комитет рассматривал этот вопрос в качестве соисполнителя, поскольку альтернативную гражданскую службу часто проходят по религиозным соображениям, в том числе представители духовенства. Также авторы предлагали расширить перечень оснований, позволяющих выбрать альтернативную службу (наличие беременной жены, двух детей младше 18 лет на иждивении либо в случае, если близкий родственник гражданина погиб во время исполнения военной службы). Председатель комитета Ольга Тимофеева (ЕР) отметила, что альтернативную гражданскую службу выбирают по призыву, в то время как мобилизации подлежат граждане, уже отслужившие и, соответственно, уже сделавшие свой выбор.

Ксения Веретенникова