Посылки выносят из постаматов

Так и не справившись с финансовыми сложностями, крупный игрок рынка доставки PickPoint принял решение о прекращении работы в России. По данным источников «Ъ», компания сообщила своим партнерам, что доставит все ранее принятые отправления, а невостребованные грузы вернутся клиентам до конца апреля. В свою очередь, эксперты отмечают общее снижение популярности у покупателей использования услуг логистических компаний, что вынуждает последних сокращать свои инвестиционные программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

Логистический сервис PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании, рассказали «Ъ» два источника на логистическом рынке. В своем письме партнерам гендиректор PickPoint Надежда Романова (есть у «Ъ») сообщает, что решение связано с финансовыми сложностями. В частности, к снижению оборота сервиса привели уход западных ритейлеров, которые составляли основную часть клиентского портфеля PickPoint, а также невозможность финансирования со стороны западного инвестора, пишет госпожа Романова.

Также в письме отмечается, что с 4 апреля PickPoint прекращает прием нового груза от юридических и физических лиц. При этом все недоставленные и невостребованные грузы будут возвращены клиентам PickPoint с 6 до 30 апреля.

В пресс-службе PickPoint от комментариев отказались.

По собственным данным, сеть самовывоза PickPoint насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны. В 2021 году ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи», управляющее сетью ПВЗ и постаматов, при выручке 3,5 млрд руб. получило убыток 234 млн руб. Конечные бенефициары сети неизвестны: по данным «СПАРК-Интерфакса», компания принадлежит кипрской PickPoint Delivery System Ltd.

Сложности с клиентами и контрагентами у компании возникли еще в конце прошлого года. Так, с начала 2023 года к сети поданы иски более чем на 433 млн руб.

Общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 млн руб., подсчитал «Ъ» на основе данных картотеки арбитражных дел.

Кроме того, как писал «Ъ», в феврале на сайте и в приложении сервиса был недоступен прием заявок на отправление посылок из большинства населенных пунктов России, а клиенты жаловались на удлиненные сроки доставки и неработающие постаматы (см. «Ъ» от 17 февраля). Тогда же в PickPoint заявили «Ъ», что работа сети самовывоза восстановлена во всех регионах страны. Однако пользователи продолжают жаловаться в социальных сетях компании на сложности с получением посылок.

Исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов называет PickPoint значимым игроком на логистическом рынке, который смог внедрить в России культуру использования постаматов.

В то же время уход компании с рынка открывает возможности для развития других игроков в этом сегменте, отмечает управляющий директор почтоматов «Халва» Денис Петрушевский. По его словам, последние несколько лет почтоматы «Халва» были частью сети PickPoint. Однако с осени 2022 года «Халва» развивает свою логистику и осуществляет доставку для нескольких крупных компаний, в том числе с возможностью использования сервисов рассрочки и оплаты товаров частями.

Из России за последний год ушли многие компании, продающие потребительские товары, поэтому существенно уменьшился и рынок B2C-доставки, указывает Иван Кургузов. При этом, говорит эксперт, выросла роль маркетплейсов, оперирующих своими ПВЗ, что усилило конкуренцию на рынке.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подтверждает, что независимым игрокам логистического рынка становится сложнее конкурировать с маркетплейсами, а также с «Яндекс. Доставкой», «Сберлогистикой», 5Post и прочими. Так, по данным Data Insight, в 2022 году число заказов, которые выполняли логистические компании, сократилось на 14% вместо роста на 10–20%. Это заставляет логистов сокращать инвестиционные программы и экономить, уточняется в отчете аналитиков.

В целом за прошлый год количество доставленных заказов выросло более чем на 56%, до 2,55 млрд штук, подсчитали в Data Insight. В то же время доля доставки через логистические компании за год сократилась на 12 процентных пунктов и составила 13%, уточняется в отчете.

Алина Савицкая