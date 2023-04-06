Softline пошел по закрытой линии

Группа компаний Softline, оставшаяся в России после разделения с глобальным бизнесом, на 100% переходит под контроль ЗПИФ, находящегося под контролем управляющей компании «Тетис Кэпитал». Основатель группы Игорь Боровиков перестанет быть ее бенефициаром. Российский бизнес Softline может стоить до 10 млрд руб., говорят эксперты, но сама сделка, по их мнению, «не выглядит окончательной». Юристы отмечают, что ЗПИФ в качестве владельца используется в первую очередь для того, чтобы скрыть бенефициаров. По официальной информации, 15% в группе получат ее сотрудники, чья доля в перспективе вырастет до 25–30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель группы Softline Игорь Боровиков

Фото: Константин Саломатин, Коммерсантъ Основатель группы Softline Игорь Боровиков

Фото: Константин Саломатин, Коммерсантъ

Группа компаний Softline, принадлежавшая Игорю Боровикову, объявила о переходе под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) управляющей компании «Тетис Кэпитал». Как пояснили в компании, «решение продать 100% акций компании было принято Игорем Боровиковым совместно с группой инвесторов». Основатель группы покинет состав ее акционеров. Планируется, что сделка будет полностью завершена до 30 апреля, ее объем сторонами не раскрывается.

«Новая структура собственности предполагает передачу до 15% акций во владение сотрудникам Softline, в среднесрочной перспективе доля владения сотрудников в управлении составит 25–30%»,— уточнил Игорь Боровиков. По его словам, управлять бизнесом будут совет директоров и менеджмент. В «Тетис Кэпитал» отказались от комментариев.

Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ, в эфире телеканала «Россия 24» 27 декабря 2022 года: Бизнес из-за введенных Западом санкций считает вывод денег из России сейчас очень опасным, лучше инвестировать внутри страны.

Игорь Боровиков основал Softline в 1993 году. С 2008 года группа позиционирует себя как международная, перенеся штаб-квартиру в Лондон. Softline продавала решения более 6 тыс. IT-производителей, до начала военных действий на Украине и введения санкций в 2022 году была одним из ключевых поставщиков решений компаний Microsoft, Apple, НР и др. Также в портфеле Softline продукты российских брендов — «Лаборатории Касперского», Positive Technologies и др. По итогам 2020 финансового года оборот компании вырос на 8,9%, до $1,8 млрд, а в 2021 году компания провела IPO на Лондонской и Московской биржах.

Весной прошлого года, по данным Forbes, доход Softline снизился на 30%, в мае компания сократила зарплаты сотрудникам на 25% (см. “Ъ” от 23 мая). В июне Softline сообщила о намерении разделить бизнес на российский и международный, процедура официально завершилась в октябре (см. “Ъ” от 20 октября 2022 года).

В России структура осталась под брендом «Группа компаний Softline», эту часть бизнеса Игорь Боровиков выкупил за символический $1. Международный бизнес сменил название на Noventiq и в феврале 2023 года объявил о слиянии с американской Corner Growth Acquisition Corp.

В Группу Softline в России входят юрлица АО «Софтлайн Трейд», ООО «СК Софтлайн», ООО «Софтлайн Интернет Трейд», ООО «Софт Лоджистик», АНО ДПО «Софтлайн Эдюкейшн», АО «Софтлайн Интернейшнл». По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Софтлайн» (головная компания российской ГК) принадлежит ООО «Аталайя», которым владеет Игорь Боровиков. Согласно последней опубликованной финансовой отчетности за третий квартал 2023 года, выручка компании составила 26 млрд руб., чистая прибыль — 91,6 млн руб.

ООО «Тетис Кэпитал» основано в 2010 году, компания управляет 36 паевыми инвестиционными фондами, следует из информации на сайте организации. Она на 100% принадлежит АО «Тринфико», следует из «СПАРК-Интерфакс», то в свою очередь — АО «Тринфико Холдингс», которое входит в ООО «Тринфико Групп» (принадлежит на 70,04% Олегу Белаю и 22,46% у Виталия Балановича). В конце 2022 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг «Тетис Кэпитал» как «стабильный».

Не исключено, что покупающий фонд выступает «лишь инструментом, чтобы не раскрывать истинных бенефициаров сделки», считает юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Владислав Чуканов. По его словам, ЗПИФы «нередко используются в том числе для снижения рисков включения бенефициаров бизнеса в санкционные списки».

«Softline в России можно оценить в 8–10 млрд руб.»,— полагает аналитик «Финама» Леонид Делицын. На работе группы, по его мнению, продажа сильно не отразится, поскольку оставшаяся в России структура только «начинает перестраивать работу на новые бизнес-модели» из-за ухода иностранных партнеров, в том числе налаживает новые связи с российскими поставщиками IT-продуктов. В то же время эксперт допускает, что сейчас стало известно только о промежуточном этапе сделки и Softline еще сменит владельцев.

Татьяна Исакова, Юлия Юрасова, Ксения Куликова