Из казармы в колонию

Как стало известно “Ъ”, двое мобилизованных были осуждены на три года за отказ выполнить приказ командира об участии в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Защита просила смягчить приговор из-за признания вины и готовности вернуться в зону СВО, но апелляционная инстанция отказала в изменении наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видеоролика Фото: Кадр из видеоролика

Как рассказали “Ъ” собеседники, знакомые с материалами уголовного дела, его фигуранты Юрий Дегтярев и Алексей Селиванов являются героями видеоролика, распространявшегося в Telegram-каналах в ноябре 2022 года. Авторы постов с записью называли происходящее «демонстративным задержанием» отказников по первому уголовному делу по введенной тогда ч. 2.1 ст. 332 УК РФ, предусматривающей до трех лет лишения свободы за отказ военнослужащих исполнять приказ командира во время вооруженного конфликта. На видеозаписи видно, как двух мужчин задерживают на плацу при построении в белгородской части.

Сотрудник военного следственного отдела Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону при задержании по очереди сообщил вызванным из строя военнослужащим, что 16 ноября против них было возбуждено уголовное дело. После этого мужчин задержал конвой: трое вооруженных военных полицейских погрузили их в автомобиль, предварительно проведя одного из них перед строем в положении головой вниз. На обоих мобилизованных надели наручники.

В материалах уголовного дела говорится, что Юрия Дегтярева и Алексея Селиванова призвали после объявления частичной мобилизации в конце сентября прошлого года и признали годными к военной службе по категории «А». В октябре Дегтярев участвовал в боевых действиях, но после его вернули в военную часть. В ноябре он и Селиванов, находясь в казарме, не исполнили приказ начальника части о получении средств индивидуальной бронезащиты и оружия и об убытии к местам выполнения специальных задач для восполнения некомплекта подразделений. Они отказались сначала в устной форме, а потом подали рапорты.

По оценке следствия, рядовые причинили существенный вред интересам службы, подорвав воинскую дисциплину и авторитет командования, а также помешав укомплектованию подразделения и увеличив служебную нагрузку на других военнослужащих.

В итоге их действия квалифицировали по более тяжкой ч. 2.2 ст. 332 УК РФ, предусматривающей до десяти лет лишения свободы за отказ выполнять приказ в составе группы, повлекший тяжкие последствия. Дело поступило в Курский гарнизонный военный суд 8 декабря, приговор был вынесен 22 декабря.

С приговором не согласился защитник одного из осужденных, подавший апелляционную жалобу во 2-й Западный окружной военный суд (Москва). Согласно поступившим в вышестоящую инстанцию документам, оба военнослужащих признали вину и раскаялись, а также желают продолжить воинскую службу и участвовать в специальной военной операции.

По мнению защитника, командир после оглашения боевого распоряжения умышленно спросил о наличии среди военнослужащих лиц, не желающих его исполнять, чем спровоцировал осужденных.

Окружной суд, рассмотрев жалобу, отклонил ее, не став смягчать приговор. Адвокат Селиванова Роман Нестеров не прокомментировал приговор для “Ъ”, сославшись на отсутствие разрешения доверителя. С защитником Дегтярева Наталией Синенко оперативно связаться не удалось.

Сергей Толмачев, Воронеж