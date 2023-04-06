Вооруженное раскаяние

Судам, прокурорам и следователям могут дать право закрывать уголовные дела небольшой и средней тяжести, если обвиняемые решили послужить в «воинских формированиях». Это следует из проекта поправок к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, внесенного в Госдуму. Речь о мелких кражах, побоях, вымогательстве, убийстве в состоянии аффекта и других преступлениях с максимальным наказанием в пять лет лишения свободы. Формулировки законопроекта дают «простор для усмотрения уполномоченных органов», говорят эксперты, отмечая, что применяться он может в том числе к гражданам, призывавшим к терроризму, и к пьяным водителям, попавшим в ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) РФ внесло в Госдуму законодательное собрание Челябинской области. Кодекс предлагается дополнить ст. 25.2: суд, прокурор, следователь и дознаватель с согласия прокурора смогут прекращать уголовные дела небольшой или средней тяжести, если «в связи с изменением обстановки» обвиняемый решил добровольно проходить службу «в воинских формированиях». Согласно ст. 15 УК РФ, преступлением небольшой тяжести признаются «умышленные и неосторожные деяния» с максимальным наказанием в три года лишения свободы (например, мелкая кража), преступление средней тяжести — «умышленное деяние» с максимальным сроком в пять лет лишения свободы (например, вымогательство, похищение или убийство в состоянии аффекта).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в условиях СВО «государством принимается комплекс мер» для привлечения в ВС РФ контрактников, при этом к службе привлекаются и «граждане, совершившие преступления»: «Таким образом государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством».

В октябре 2022 года Госдума приняла поправки к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», разрешившие мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления (за исключением ряда составов, в том числе изнасилования несовершеннолетнего или захвата заложника). Законопроект был внесен на фоне сообщений о наборе контрактников в ЧВК «Вагнер» среди заключенных исправительных колоний, которым по итогам службы предлагалось помилование.

Партнер юридической компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков вспоминает юридический опыт Первой мировой войны: «Суды определенных стран фактически ставили обвиняемых перед выбором — фронт или тюрьма, а уже осужденным поступление в ряды вооруженных сил "засчитывалось" при условно-досрочном освобождении». В российском праве основания для прекращения уголовных дел перечислены в ст. 24–28.1 УПК РФ, говорит господин Яблоков. Среди наиболее распространенных оснований — примирение сторон или назначение судебного штрафа. Советник адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Василий Фотинский говорит, что по ст. 28 УПК РФ уголовное преследование может быть прекращено в связи с деятельным раскаянием (для этого гражданину надлежит явиться с повинной, способствовать расследованию, возместить или иным образом загладить ущерб). Партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов напоминает, что «изменение обстановки» как основание для прекращения уголовного дела исключили из УПК РФ в 2003 году: речь в норме шла о том, что «лицо или совершенное им деяние перестали быть общественно опасными из-за изменения обстановки». Представитель коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Глеб Никоноров говорит, что это основание могло применяться для прекращения уголовного преследования в отношении лишь тех, кто впервые совершил преступление, и «подвергалось критике из-за расплывчатости формулировки».

«Любое "искупление вины" должно быть связано с минимизацией общественной опасности или последствий содеянного, а участие в СВО не связано с совершенным преступлением»,— рассуждает управляющий партнер Altavista Владимир Воронин. Его настораживает, что упомянутое в поправке принятие решения о военной службе «не предполагает его реализацию»: «Неясно, как следователю или прокурору оценить реальность намерений лица. Норма дает простор для усмотрения уполномоченного органа». В свою очередь, Глеб Никоноров считает «крайне неоднозначной» возможность прекращения уголовного дела «при игнорировании позиции потерпевшего по делу». А господин Яблоков обращает внимание, что под действие поправок могут попасть в том числе граждане, совершившие развратные действия в отношении несовершеннолетних (по ч. 1 ст. 135 УК РФ), призывавшие к террористической деятельности (по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), а также нетрезвые водители, причинившие тяжкий вред здоровью других граждан, «что делает инициативу сомнительной».

Александр Воронов, Анна Занина