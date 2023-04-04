Недолог суд Басманный

По ходатайству управления по расследованию оргпреступной деятельности и преступлений прошлых лет СКР Дарья Трепова, обвиняемая в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и около 40 человек получили ранения, была почти на два месяца отправлена в СИЗО. У фигурантки громкого дела и ее адвокатов не нашлось никаких аргументов против ареста, поэтому само разбирательство заняло не более получаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Дарьи Треповой не нашлось аргументов против обвинения и ареста

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ У Дарьи Треповой не нашлось аргументов против обвинения и ареста

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Когда судья Валентина Левашова попросила обвиняемую в терроризме и незаконном обороте взрывных устройств (ст. 205 и 222.1 УК РФ) представиться, Дарья Трепова тихо назвала свои анкетные данные. Служительница Фемиды ее едва слышала, поэтому попросила говорить громче. Необычайно вежливая для подсудимых Трепова, отвечая на вопросы, повысив голос, сообщила, что она имеет незаконченное высшее образование; замужем, но детей не имеет; является индивидуальным предпринимателем; зарегистрирована в Санкт-Петербурге, а живет в доме на Студеном проезде Москвы, куда переехала совсем недавно, и к уголовной ответственности ранее не привлекалась. После этого обвиняемая Трепова узнала от судьи, что могла и не отвечать на вопросы, воспользовавшись ст. 51 Конституции.

Следователь ГСУ СКР первым делом попросил судью приобщить к материалам ходатайство на шести листах, в котором, в частности, говорилось о том, что расследование теракта, совершенного в Санкт-Петербурге, представляет «особую сложность», надо допросить десятки свидетелей и потерпевших, а также назначить и провести различные экспертизы, в том числе взрывотехническую. С ее помощью, по данным “Ъ”, следствие хочет получить ответ на главный вопрос, кто инициировал подрыв СВУ, заложенного в принесенный военкору бюст,— сама обвиняемая Трепова или ее неустановленный сообщник.

Из показаний, данных на первоначальном этапе Треповой, следовало, что она фактически работала курьером, получая заказы по Telegram. Исполняя один из них, она и привезла из Москвы в Санкт-Петербург коробку для Максима Фомина (использовал псевдоним Владлен Татарский), с которым также познакомилась в столице.

Следствие полагает, что Трепова, называвшаяся другим именем, знала о бомбе и что ее отправили люди, связанные с СБУ.

Приобщенные материалы должны были придать вес ходатайству об аресте Дарьи Треповой. Впрочем, следователь тут же попросил суд провести разбирательство за закрытыми для журналистов дверями, мотивировав это тем, что в ходе разбирательства могут быть разглашены тайны частной жизни и предварительного следствия. Представитель Генпрокуратуры его поддержала, а обвиняемая сторона резко выступила против.

«Я не возражаю против открытого заседания»,— сказала сама Трепова, посоветовавшись со своим адвокатом.

Защита не нашла для слушаний в закрытом режиме никаких оснований, отметив, что если бы дело было секретным, то следствие не допустило бы никаких утечек информации, а так все секреты уже опубликованы в СМИ. Другой защитник добавил, что закрытые слушания нарушат принцип гласности судопроизводства, записанный в УПК.

Судья Левашова удовлетворила все просьбы следствия, в том числе об аресте Дарьи Треповой на один месяц и 30 дней. Решение судья обдумывала и писала минут 20. Примерно в полчаса уложились сами слушания, на которые обычно по таким вопросам суды заседают часами. Таким образом можно сделать вывод, что защите просто нечего было противопоставить доводам следствия или Трепова была согласна, пусть и не полностью, с версией обвинения. Сами адвокаты от комментариев воздержались.

Уже после ареста фигурантки ответственность за теракт взяло на себя некое санкт-петербургское крыло «Национальной республиканской армии». В прошлом году экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, признанный иноагентом и объявленный в розыск за растрату, заявил, что эта армия стоит за убийством журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. По данным СКР и ФСБ, девушку в салоне внедорожника взорвала бывшая украинская военнослужащая Наталья Вовк, связанная со спецслужбами этой страны. В СКР инициировали международный розыск заочно обвиняемой в убийстве (ст. 105 УК РФ), которая скрылась в Эстонию, однако соответствующие мероприятия фактически не проводятся, в чем российские силовики видят исключительно политические мотивы.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев