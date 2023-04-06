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В палате меняют общественников

Сорок новых членов ОПРФ утверждены президентским указом

Президент Владимир Путин своим указом обновил федеральную часть Общественной палаты РФ (ОПРФ). В список вошли сорок общественников: наряду с ветеранами палаты доктором Лео Бокерией и певицей Дианой Гурцкой заметны и новички — писатель Сергей Лукьяненко и летчик Константин Ярошенко, отсидевший десять лет в США. Это уже восьмой созыв ОПРФ — совещательного органа, собираемого с 2005 года. Назначение президентской квоты — начало процедуры обновления ОПРФ, в новый состав которой войдут 172 человека, в том числе четыре представителя новых регионов. Эксперт полагает, что нынешняя ротация говорит о желании властей «активизировать жизнь этой структуры».

Писатель Сергей Лукьяненко сделает Общественную палату фантастической структурой

Писатель Сергей Лукьяненко сделает Общественную палату фантастической структурой

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Писатель Сергей Лукьяненко сделает Общественную палату фантастической структурой

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Список из сорока новых членов ОПРФ утвержден указом президента №251. В списке фигурируют как ветераны ОПРФ (в том числе певица Диана Гурцкая или члены еще первого созыва — кардиохирург Лео Бокерия и сопредседатель Консультативного совета глав протестантских церквей России Леонид Ряховский), так и новички. Речь, в частности, о писателе-фантасте Сергее Лукьяненко, скрипаче Петре Лундстреме и летчике Константине Ярошенко (провел десять лет в тюрьме в США по обвинению в перевозке наркотиков и в 2022 году был обменян на американца Тревора Рида). В президентский список также вошли нынешняя глава ОПРФ Лидия Михеева и уже в третий раз — главврач столичной психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк. «Своей работой постараюсь оправдать доверие»,— сказал господин Костюк «РИА Новости», добавив, что тематика психического здоровья граждан «становится все более актуальной». Господин Лукьяненко обещал заняться в палате «вопросами литературы и кино». Писателю-фантасту, в частности, хочется, чтобы «литература у нас приносила больше положительных смыслов». Господин Ярошенко сообщил, что может заняться в палате развитием отечественной авиации и поддержкой участников СВО.

Нынешний созыв ОПРФ станет уже восьмым для этого консультативно-совещательного органа, учрежденного в 2005 году. Тогда Владимир Путин говорил о желании создать «еще один орган влияния граждан России на принимаемые решения», подразумевая, что ОПРФ займется «экспертизой законов, актов правительства, региональных властей». В палате, например, ежегодно готовится властям доклад о развитии гражданского общества.

  • В первый состав ОПРФ вошли 126 человек (как из президентского списка, так и из общественных объединений). В 2013 году срок полномочий членов ОПРФ был увеличен с двух до трех лет, а ее состав — расширен до 168 членов (в палату вошли 85 представителей региональных палат).
  • В 2014 году 42 членов ОПРФ выбирали на портале госуслуг, но затем эту практику отменили. Сейчас палата формируется из назначенцев президента, представителей региональных общественных палат и представителей общественных организаций и НКО.
  • В декабре 2022 года в законодательство внесли изменения в связи с присоединением к РФ новых регионов, и в новом созыве ОПРФ будет не 168, а 172 человека (включая 89 представителей региональных палат).

Формирование нового состава палаты начинается с утверждения президентской квоты, за этим следует процедура отбора кандидатов по квоте общественных организаций. Член ОПРФ Александр Малькевич предположил, что первое заседание в новом составе пройдет до 1 июля.

Отметим, что в ОПРФ проводятся так называемые нулевые чтения общественно значимых законопроектов, а во время выборов палата координирует процесс направления наблюдателей.

Говоря об итогах работы в 2022 году, Лидия Михеева упоминала законопроект об универсальном пособии на детей, который обсуждался и дорабатывался с участием палаты.

«Общественную палату изначально планировали сделать заметной общественно-политической структурой, но в итоге получилась скорее социально ориентированная НКО,— рассуждает политолог Николай Миронов.— Минимум политизации, максимум социальной практики». Политолог отмечает, что положение членов ОПРФ «не дает им статусных преимуществ, в том числе не оплачивается»: «Сейчас скорее люди делают палату статусной». Политолог Александр Немцев замечает стагнацию и отсутствие значимых инициатив у ОПРФ в последние годы. Он полагает, что нынешняя ротация состава палаты отражает желание властей «активизировать жизнь этой структуры».

Александр Воронов

Фотогалерея

Новый состав Общественной палаты РФ

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Борис Алешин — зампредседателя «Союза машиностроителей России», академик РАН. Член Общественной палаты РФ с 2017 года. В 2007-2009 годах возглавлял АвтоВАЗ

Борис Алешин — зампредседателя «Союза машиностроителей России», академик РАН. Член Общественной палаты РФ с 2017 года. В 2007-2009 годах возглавлял АвтоВАЗ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Никита Анисимов — заместитель главного редактора МИЦ «Известия»

Никита Анисимов — заместитель главного редактора МИЦ «Известия»

Фото: Пресс-служба «МИЦ Известия»

Олег Аполихин — директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, член-корреспондент РАН. Главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ с 2014 года. Член общественной палаты с 2020 года

Олег Аполихин — директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, член-корреспондент РАН. Главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ с 2014 года. Член общественной палаты с 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Лео Бокерия — директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В 2020 году входил в комиссию по конституционной реформе. Входит в Общественную палату с 2006 года

Лео Бокерия — директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В 2020 году входил в комиссию по конституционной реформе. Входит в Общественную палату с 2006 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Александр Борода — президент Федерации еврейских общин России, основатель и директор Еврейского музея и центра толерантности. Член общественного совета Московского еврейского кинофестиваля с 2017 года, до этого два года входил в состав жюри. Член Общественной палаты с 2010 года

Александр Борода — президент Федерации еврейских общин России, основатель и директор Еврейского музея и центра толерантности. Член общественного совета Московского еврейского кинофестиваля с 2017 года, до этого два года входил в состав жюри. Член Общественной палаты с 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вячеслав Бочаров — президент Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, член исполкома паралимпийского комитета России. Член общественной палаты с 2014 года. Полковник запаса, Герой Российской Федерации

Вячеслав Бочаров — президент Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, член исполкома паралимпийского комитета России. Член общественной палаты с 2014 года. Полковник запаса, Герой Российской Федерации

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Ирина Великанова — гендиректор Музея современной истории России. В 2005-2014 годах была депутатом Мосгордумы от партии «Единая Россия». Член Общественной палаты с 2020 года

Ирина Великанова — гендиректор Музея современной истории России. В 2005-2014 годах была депутатом Мосгордумы от партии «Единая Россия». Член Общественной палаты с 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Ирина Винер-Усманова — президент всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России. В марте 2023 года Международная федерация гимнастики объявила о ее дисквалификации сроком на два года. Член высшего совета партии «Единая Россия» с 2016 года. Входит в Общественную палату с 2017 года

Ирина Винер-Усманова — президент всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России. В марте 2023 года Международная федерация гимнастики объявила о ее дисквалификации сроком на два года. Член высшего совета партии «Единая Россия» с 2016 года. Входит в Общественную палату с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Александр Галушка — член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. В 2013–2018 годах был министром по развитию Дальнего Востока. Замсекретаря Общественной палаты с 2020 года

Александр Галушка — член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. В 2013–2018 годах был министром по развитию Дальнего Востока. Замсекретаря Общественной палаты с 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оксана Гаман-Голутвина — президент Российской ассоциации политической науки. Член Общественной палаты с 2017 года. Научной руководитель Высшей партийной школы «Единой России». Профессор МГИМО и ВШЭ, член-корреспондент РАН

Оксана Гаман-Голутвина — президент Российской ассоциации политической науки. Член Общественной палаты с 2017 года. Научной руководитель Высшей партийной школы «Единой России». Профессор МГИМО и ВШЭ, член-корреспондент РАН

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Армен Гаспарян — начальник отдела производства радиоконтента издания «Россия сегодня». Член центрального совета Российского военно-исторического общества с 2013 года. Один из авторов учебника «История России» для 10-го класса

Армен Гаспарян — начальник отдела производства радиоконтента издания «Россия сегодня». Член центрального совета Российского военно-исторического общества с 2013 года. Один из авторов учебника «История России» для 10-го класса

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Диана Гурцкая — певица, президент попечительского совета фонда помощи незрячим детям «По зову сердца». Худрук центра социальной интеграции Дианы Груцкой. Член Общественной палаты с 2011 года. Народная артистка РФ

Диана Гурцкая — певица, президент попечительского совета фонда помощи незрячим детям «По зову сердца». Худрук центра социальной интеграции Дианы Груцкой. Член Общественной палаты с 2011 года. Народная артистка РФ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Никита Данюк — первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Кандидат исторических наук. Член Общественной палаты с 2020 года

Никита Данюк — первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Кандидат исторических наук. Член Общественной палаты с 2020 года

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Евгения Дмитриева — директор по развитию общества с ограниченной ответственностью «Инфосистемс». Возглавляет проектный офис Клуба победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» при АНО «Россия — страна возможностей». Член Общественной палаты с 2020 года

Евгения Дмитриева — директор по развитию общества с ограниченной ответственностью «Инфосистемс». Возглавляет проектный офис Клуба победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» при АНО «Россия — страна возможностей». Член Общественной палаты с 2020 года

Фото: Пресс-служба конкурса "Лидеры России" / Пресс-служба конкурса

Оксана Драпкина — директор «Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины» Минздрава РФ. Автор более 650 работ в российских и зарубежных журналах. Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава РФ с 2017 года. Член общественной палаты с 2020 года. Академик РАН

Оксана Драпкина — директор «Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины» Минздрава РФ. Автор более 650 работ в российских и зарубежных журналах. Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава РФ с 2017 года. Член общественной палаты с 2020 года. Академик РАН

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Григорий Заславский — ректор ГИТИСа. Член общественной палаты с 2020 года. Заслуженный деятель искусств РФ. Член союза театральных деятелей России

Григорий Заславский — ректор ГИТИСа. Член общественной палаты с 2020 года. Заслуженный деятель искусств РФ. Член союза театральных деятелей России

Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий  /  купить фото

Сергей Карякин — гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области. До 2021 года входил в Книгу рекордов Гинесса как самый молодой гроссмейстер в истории. Член общественной палаты с 2017 года

Сергей Карякин — гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области. До 2021 года входил в Книгу рекордов Гинесса как самый молодой гроссмейстер в истории. Член общественной палаты с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Евгений Козеев — руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, гуманитарных миссиях. Член Общественной палаты с 2020 года

Евгений Козеев — руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, гуманитарных миссиях. Член Общественной палаты с 2020 года

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Екатерина Колотовкина — заместитель гендиректора по развитию общественного культурно-социального фонда «Звезда и Лира»

Екатерина Колотовкина — заместитель гендиректора по развитию общественного культурно-социального фонда «Звезда и Лира»

Фото: Фонд «Звезда и Лира»

Георгий Костюк — главврач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева. Главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы с 2016 года. Член Общественной палаты с 2017 года

Георгий Костюк — главврач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева. Главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы с 2016 года. Член Общественной палаты с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Альбир Крганов — муфтий Духовного собрания мусульман России. В 1999 году сопровождал исполняющего обязанности президента РФ Владимира Путина в поездке по Чеченской Республике в ходе военных действий. Член Общественной палаты с 2010 года

Альбир Крганов — муфтий Духовного собрания мусульман России. В 1999 году сопровождал исполняющего обязанности президента РФ Владимира Путина в поездке по Чеченской Республике в ходе военных действий. Член Общественной палаты с 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Легойда — временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси. Секретарь Высшего церковного совета РПЦ с 2011 года. Член Общественной палаты с 2010 года

Владимир Легойда — временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси. Секретарь Высшего церковного совета РПЦ с 2011 года. Член Общественной палаты с 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сергей Лукьяненко — писатель-фантаст. Автор цикла «Дозоры», романов «Лабиринт отражений», «Черновик». С 2010 года ведет авторскую колонку в интернет-газете «Взгляд»

Сергей Лукьяненко — писатель-фантаст. Автор цикла «Дозоры», романов «Лабиринт отражений», «Черновик». С 2010 года ведет авторскую колонку в интернет-газете «Взгляд»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Петр Лундстрем — скрипач, исполнительный директор творческой мастерской Леонида Лундстрема. Художественный руководитель фестиваля Олега Лундстрема. С 2019 года сотрудничает с филармонией в Донбассе, выступает с ее оркестром

Петр Лундстрем — скрипач, исполнительный директор творческой мастерской Леонида Лундстрема. Художественный руководитель фестиваля Олега Лундстрема. С 2019 года сотрудничает с филармонией в Донбассе, выступает с ее оркестром

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Андрей Максимов — директор центра территориальных изменений и городского развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Председатель экспертного совета Союза российских городов с 2012 года. Член Общественной палаты с 2017 года

Андрей Максимов — директор центра территориальных изменений и городского развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Председатель экспертного совета Союза российских городов с 2012 года. Член Общественной палаты с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александр Малькевич — генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей. Исполняющий обязанности заведующего кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета. Член Общественной палаты с 2017 года

Александр Малькевич — генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей. Исполняющий обязанности заведующего кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета. Член Общественной палаты с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Лидия Михеева — руководитель Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте РФ, член совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Заслуженный юрист РФ. Член научно-консультативных советов при Верховном суде. Входит в Общественную палату с 2014 года

Лидия Михеева — руководитель Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте РФ, член совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Заслуженный юрист РФ. Член научно-консультативных советов при Верховном суде. Входит в Общественную палату с 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Наталья Москвитина — президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь». Организатор благотворительной акции «Бутик добра» и общероссийского фотофестиваля «Счастье можно родить». Член Общественной палаты с 2020 года

Наталья Москвитина — президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь». Организатор благотворительной акции «Бутик добра» и общероссийского фотофестиваля «Счастье можно родить». Член Общественной палаты с 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Рустам Набиев — параспортсмен, член совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества. В 2020 стал первым человеком, который на одних руках покорил Эльбрус. В 2021 году установил аналогичный рекорд, поднявшись на вершину Манслу в Непале. Член Общественной палаты с 2020 года

Рустам Набиев — параспортсмен, член совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества. В 2020 стал первым человеком, который на одних руках покорил Эльбрус. В 2021 году установил аналогичный рекорд, поднявшись на вершину Манслу в Непале. Член Общественной палаты с 2020 года

Фото: спчрб.рф

Наталия Нарочницкая — учредитель и президент Фонда изучения исторической перспективы. В 2003-2007 годах — депутат Государственной думы РФ. Была заместителем главы делегации Госдумы в Парламентской ассамблее Совета Европы. Член Общественной палаты с 2017 года

Наталия Нарочницкая — учредитель и президент Фонда изучения исторической перспективы. В 2003-2007 годах — депутат Государственной думы РФ. Была заместителем главы делегации Госдумы в Парламентской ассамблее Совета Европы. Член Общественной палаты с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Михаил Погосян — ректор МАИ, академик РАН. С 1998 по 2011 год был генеральным директором компании «Сухой». Член Общественной палаты с 2017 года

Михаил Погосян — ректор МАИ, академик РАН. С 1998 по 2011 год был генеральным директором компании «Сухой». Член Общественной палаты с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сергей Ряховский (слева) — начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской. С 2015 года состоит в совете по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете федерации. Член Общественной палаты с 2006 года

Сергей Ряховский (слева) — начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской. С 2015 года состоит в совете по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете федерации. Член Общественной палаты с 2006 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Рифат Сабитов — заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК. С 2015 года входит в жюри премии «ТЭФИ». Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций с 2020 года

Рифат Сабитов — заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК. С 2015 года входит в жюри премии «ТЭФИ». Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций с 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Олег Сирота — гендиректор сыроварни «Русский пармезан», председатель союза сыроваров. Член Общественной палаты с 2020 года

Олег Сирота — гендиректор сыроварни «Русский пармезан», председатель союза сыроваров. Член Общественной палаты с 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Дашинима Содномдоржиев — Дид Хамбо-лама, руководитель постоянного представительства Буддийской традиционной Сангхи России в Москве

Дашинима Содномдоржиев — Дид Хамбо-лама, руководитель постоянного представительства Буддийской традиционной Сангхи России в Москве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Александр Ткаченко — протоиерей, председатель правления фонда «Круг добра». Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Входит в Общественную палату с 2017 года

Александр Ткаченко — протоиерей, председатель правления фонда «Круг добра». Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Входит в Общественную палату с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Елена Тополева-Солдунова — замглавы Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Член комитета по социальной ответственности Российского футбольного союза. Входит в Общественную палату с 2010 года

Елена Тополева-Солдунова — замглавы Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Член комитета по социальной ответственности Российского футбольного союза. Входит в Общественную палату с 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Сергей Черногаев — председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, замначальника Московской железной дороги

Сергей Черногаев — председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, замначальника Московской железной дороги

Фото: Николай Дудукин / PhotoXpress

Александр Школьник — директор Музея Победы. В 2008-2009 годах был членом Совета федерации. Действительный государственный советник III класса. Входил в Общественную палату в 2006-2010 годах, в 2020 году был избран замсекретаря Общественной палаты

Александр Школьник — директор Музея Победы. В 2008-2009 годах был членом Совета федерации. Действительный государственный советник III класса. Входил в Общественную палату в 2006-2010 годах, в 2020 году был избран замсекретаря Общественной палаты

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Константин Ярошенко — летчик. В 2010 году был арестован в Либерии сотрудниками Агентства национальной безопасности республики и обвинен в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Его передали США, где он был приговорен к 20 годам лишения свободы. В апреле 2022 года был обменян на американца Тревора Рида, осужденного за нападение на полицейских в Москве. В октябре 2022 года указом президента РФ был включен в состав Общественной палаты

Константин Ярошенко — летчик. В 2010 году был арестован в Либерии сотрудниками Агентства национальной безопасности республики и обвинен в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Его передали США, где он был приговорен к 20 годам лишения свободы. В апреле 2022 года был обменян на американца Тревора Рида, осужденного за нападение на полицейских в Москве. В октябре 2022 года указом президента РФ был включен в состав Общественной палаты

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

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Борис Алешин — зампредседателя «Союза машиностроителей России», академик РАН. Член Общественной палаты РФ с 2017 года. В 2007-2009 годах возглавлял АвтоВАЗ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Никита Анисимов — заместитель главного редактора МИЦ «Известия»

Фото: Пресс-служба «МИЦ Известия»

Олег Аполихин — директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, член-корреспондент РАН. Главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ с 2014 года. Член общественной палаты с 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Лео Бокерия — директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В 2020 году входил в комиссию по конституционной реформе. Входит в Общественную палату с 2006 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Александр Борода — президент Федерации еврейских общин России, основатель и директор Еврейского музея и центра толерантности. Член общественного совета Московского еврейского кинофестиваля с 2017 года, до этого два года входил в состав жюри. Член Общественной палаты с 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вячеслав Бочаров — президент Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, член исполкома паралимпийского комитета России. Член общественной палаты с 2014 года. Полковник запаса, Герой Российской Федерации

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Ирина Великанова — гендиректор Музея современной истории России. В 2005-2014 годах была депутатом Мосгордумы от партии «Единая Россия». Член Общественной палаты с 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Ирина Винер-Усманова — президент всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России. В марте 2023 года Международная федерация гимнастики объявила о ее дисквалификации сроком на два года. Член высшего совета партии «Единая Россия» с 2016 года. Входит в Общественную палату с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Александр Галушка — член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. В 2013–2018 годах был министром по развитию Дальнего Востока. Замсекретаря Общественной палаты с 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оксана Гаман-Голутвина — президент Российской ассоциации политической науки. Член Общественной палаты с 2017 года. Научной руководитель Высшей партийной школы «Единой России». Профессор МГИМО и ВШЭ, член-корреспондент РАН

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Армен Гаспарян — начальник отдела производства радиоконтента издания «Россия сегодня». Член центрального совета Российского военно-исторического общества с 2013 года. Один из авторов учебника «История России» для 10-го класса

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Диана Гурцкая — певица, президент попечительского совета фонда помощи незрячим детям «По зову сердца». Худрук центра социальной интеграции Дианы Груцкой. Член Общественной палаты с 2011 года. Народная артистка РФ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Никита Данюк — первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Кандидат исторических наук. Член Общественной палаты с 2020 года

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Евгения Дмитриева — директор по развитию общества с ограниченной ответственностью «Инфосистемс». Возглавляет проектный офис Клуба победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» при АНО «Россия — страна возможностей». Член Общественной палаты с 2020 года

Фото: Пресс-служба конкурса "Лидеры России" / Пресс-служба конкурса

Оксана Драпкина — директор «Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины» Минздрава РФ. Автор более 650 работ в российских и зарубежных журналах. Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава РФ с 2017 года. Член общественной палаты с 2020 года. Академик РАН

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Григорий Заславский — ректор ГИТИСа. Член общественной палаты с 2020 года. Заслуженный деятель искусств РФ. Член союза театральных деятелей России

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Сергей Карякин — гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области. До 2021 года входил в Книгу рекордов Гинесса как самый молодой гроссмейстер в истории. Член общественной палаты с 2017 года

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Евгений Козеев — руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, гуманитарных миссиях. Член Общественной палаты с 2020 года

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Екатерина Колотовкина — заместитель гендиректора по развитию общественного культурно-социального фонда «Звезда и Лира»

Фото: Фонд «Звезда и Лира»

Георгий Костюк — главврач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева. Главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы с 2016 года. Член Общественной палаты с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Альбир Крганов — муфтий Духовного собрания мусульман России. В 1999 году сопровождал исполняющего обязанности президента РФ Владимира Путина в поездке по Чеченской Республике в ходе военных действий. Член Общественной палаты с 2010 года

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Владимир Легойда — временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси. Секретарь Высшего церковного совета РПЦ с 2011 года. Член Общественной палаты с 2010 года

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Сергей Лукьяненко — писатель-фантаст. Автор цикла «Дозоры», романов «Лабиринт отражений», «Черновик». С 2010 года ведет авторскую колонку в интернет-газете «Взгляд»

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Петр Лундстрем — скрипач, исполнительный директор творческой мастерской Леонида Лундстрема. Художественный руководитель фестиваля Олега Лундстрема. С 2019 года сотрудничает с филармонией в Донбассе, выступает с ее оркестром

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Андрей Максимов — директор центра территориальных изменений и городского развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Председатель экспертного совета Союза российских городов с 2012 года. Член Общественной палаты с 2017 года

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Александр Малькевич — генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей. Исполняющий обязанности заведующего кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета. Член Общественной палаты с 2017 года

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Лидия Михеева — руководитель Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте РФ, член совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Заслуженный юрист РФ. Член научно-консультативных советов при Верховном суде. Входит в Общественную палату с 2014 года

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Наталья Москвитина — президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь». Организатор благотворительной акции «Бутик добра» и общероссийского фотофестиваля «Счастье можно родить». Член Общественной палаты с 2020 года

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Рустам Набиев — параспортсмен, член совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества. В 2020 стал первым человеком, который на одних руках покорил Эльбрус. В 2021 году установил аналогичный рекорд, поднявшись на вершину Манслу в Непале. Член Общественной палаты с 2020 года

Фото: спчрб.рф

Наталия Нарочницкая — учредитель и президент Фонда изучения исторической перспективы. В 2003-2007 годах — депутат Государственной думы РФ. Была заместителем главы делегации Госдумы в Парламентской ассамблее Совета Европы. Член Общественной палаты с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Михаил Погосян — ректор МАИ, академик РАН. С 1998 по 2011 год был генеральным директором компании «Сухой». Член Общественной палаты с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сергей Ряховский (слева) — начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской. С 2015 года состоит в совете по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете федерации. Член Общественной палаты с 2006 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Рифат Сабитов — заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК. С 2015 года входит в жюри премии «ТЭФИ». Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций с 2020 года

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Олег Сирота — гендиректор сыроварни «Русский пармезан», председатель союза сыроваров. Член Общественной палаты с 2020 года

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Дашинима Содномдоржиев — Дид Хамбо-лама, руководитель постоянного представительства Буддийской традиционной Сангхи России в Москве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Александр Ткаченко — протоиерей, председатель правления фонда «Круг добра». Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Входит в Общественную палату с 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Елена Тополева-Солдунова — замглавы Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Член комитета по социальной ответственности Российского футбольного союза. Входит в Общественную палату с 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Сергей Черногаев — председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, замначальника Московской железной дороги

Фото: Николай Дудукин / PhotoXpress

Александр Школьник — директор Музея Победы. В 2008-2009 годах был членом Совета федерации. Действительный государственный советник III класса. Входил в Общественную палату в 2006-2010 годах, в 2020 году был избран замсекретаря Общественной палаты

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Константин Ярошенко — летчик. В 2010 году был арестован в Либерии сотрудниками Агентства национальной безопасности республики и обвинен в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Его передали США, где он был приговорен к 20 годам лишения свободы. В апреле 2022 года был обменян на американца Тревора Рида, осужденного за нападение на полицейских в Москве. В октябре 2022 года указом президента РФ был включен в состав Общественной палаты

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

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