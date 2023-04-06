В палате меняют общественников

Президент Владимир Путин своим указом обновил федеральную часть Общественной палаты РФ (ОПРФ). В список вошли сорок общественников: наряду с ветеранами палаты доктором Лео Бокерией и певицей Дианой Гурцкой заметны и новички — писатель Сергей Лукьяненко и летчик Константин Ярошенко, отсидевший десять лет в США. Это уже восьмой созыв ОПРФ — совещательного органа, собираемого с 2005 года. Назначение президентской квоты — начало процедуры обновления ОПРФ, в новый состав которой войдут 172 человека, в том числе четыре представителя новых регионов. Эксперт полагает, что нынешняя ротация говорит о желании властей «активизировать жизнь этой структуры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Сергей Лукьяненко сделает Общественную палату фантастической структурой

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Писатель Сергей Лукьяненко сделает Общественную палату фантастической структурой

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Список из сорока новых членов ОПРФ утвержден указом президента №251. В списке фигурируют как ветераны ОПРФ (в том числе певица Диана Гурцкая или члены еще первого созыва — кардиохирург Лео Бокерия и сопредседатель Консультативного совета глав протестантских церквей России Леонид Ряховский), так и новички. Речь, в частности, о писателе-фантасте Сергее Лукьяненко, скрипаче Петре Лундстреме и летчике Константине Ярошенко (провел десять лет в тюрьме в США по обвинению в перевозке наркотиков и в 2022 году был обменян на американца Тревора Рида). В президентский список также вошли нынешняя глава ОПРФ Лидия Михеева и уже в третий раз — главврач столичной психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк. «Своей работой постараюсь оправдать доверие»,— сказал господин Костюк «РИА Новости», добавив, что тематика психического здоровья граждан «становится все более актуальной». Господин Лукьяненко обещал заняться в палате «вопросами литературы и кино». Писателю-фантасту, в частности, хочется, чтобы «литература у нас приносила больше положительных смыслов». Господин Ярошенко сообщил, что может заняться в палате развитием отечественной авиации и поддержкой участников СВО.

Нынешний созыв ОПРФ станет уже восьмым для этого консультативно-совещательного органа, учрежденного в 2005 году. Тогда Владимир Путин говорил о желании создать «еще один орган влияния граждан России на принимаемые решения», подразумевая, что ОПРФ займется «экспертизой законов, актов правительства, региональных властей». В палате, например, ежегодно готовится властям доклад о развитии гражданского общества.

В первый состав ОПРФ вошли 126 человек (как из президентского списка, так и из общественных объединений). В 2013 году срок полномочий членов ОПРФ был увеличен с двух до трех лет, а ее состав — расширен до 168 членов (в палату вошли 85 представителей региональных палат).

В 2014 году 42 членов ОПРФ выбирали на портале госуслуг, но затем эту практику отменили. Сейчас палата формируется из назначенцев президента, представителей региональных общественных палат и представителей общественных организаций и НКО.

В декабре 2022 года в законодательство внесли изменения в связи с присоединением к РФ новых регионов, и в новом созыве ОПРФ будет не 168, а 172 человека (включая 89 представителей региональных палат).

Формирование нового состава палаты начинается с утверждения президентской квоты, за этим следует процедура отбора кандидатов по квоте общественных организаций. Член ОПРФ Александр Малькевич предположил, что первое заседание в новом составе пройдет до 1 июля.

Отметим, что в ОПРФ проводятся так называемые нулевые чтения общественно значимых законопроектов, а во время выборов палата координирует процесс направления наблюдателей.

Говоря об итогах работы в 2022 году, Лидия Михеева упоминала законопроект об универсальном пособии на детей, который обсуждался и дорабатывался с участием палаты.

«Общественную палату изначально планировали сделать заметной общественно-политической структурой, но в итоге получилась скорее социально ориентированная НКО,— рассуждает политолог Николай Миронов.— Минимум политизации, максимум социальной практики». Политолог отмечает, что положение членов ОПРФ «не дает им статусных преимуществ, в том числе не оплачивается»: «Сейчас скорее люди делают палату статусной». Политолог Александр Немцев замечает стагнацию и отсутствие значимых инициатив у ОПРФ в последние годы. Он полагает, что нынешняя ротация состава палаты отражает желание властей «активизировать жизнь этой структуры».

Александр Воронов