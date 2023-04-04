Shell прорубляется к выходу

По данным “Ъ”, НОВАТЭК получил согласие Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94,8 млрд руб. за свою долю в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России. НОВАТЭК собирается приобрести долю Shell и уже подал заявку в правительство. Власти РФ собирались провести аудит «Сахалина-2», подозревая Shell в нанесении ущерба проекту и планируя уменьшить сумму платежа на объем ущерба. Но, по мнению НОВАТЭКа, выявленные недостатки можно покрыть за счет полагавшихся Shell дивидендов от участия в «Сахалине-2» за 2021 год, которые она полностью не получила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран НОВАТЭК обеспечил для Shell возможность уйти из России с деньгами — вопрос в том, согласится ли она сама

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ НОВАТЭК обеспечил для Shell возможность уйти из России с деньгами — вопрос в том, согласится ли она сама

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложил президенту РФ Владимиру Путину разрешить перечислить средства, которые Shell может получить от продажи 27,5% в проекте «Сахалин-2», на ее зарубежный счет. Сейчас, исходя из указа президента от 30 июня 2022 года, Shell может получить деньги только на счет типа «С» в России, где они останутся заблокированными. НОВАТЭК собирается приобрести долю Shell: 6 марта “Ъ” писал, что компания подала заявку в правительство.

Как сообщили “Ъ” источники, знакомые с обращением главы НОВАТЭКа, просьба разрешить Shell получить деньги призвана «минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта». Владимир Путин, по их словам, поставил на письме визу «согласен». В НОВАТЭКе “Ъ” не ответили, в «Газпроме» от комментариев отказались.

«Сахалин-2» — проект разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на шельфе Сахалина, реализуемый с 1994 года по соглашению о разделе продукции. Первоначально акционерами проекта выступали «Газпром» (50%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), а также Shell (27,5%). Чистая прибыль «Сахалинской энергии» (оператор проекта) по МСФО в 2022 году составила $4 млрд, выручка — $9,6 млрд.

Летом 2022 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта вместо зарегистрированной на Бермудах Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell отказалась участвовать в схеме, списав балансовую стоимость своей доли — $1,6 млрд.

По указу президента, правительство должно продать долю Shell и перечислить ей деньги на счет типа «С». Однако из этой суммы должна быть вычтена сумма ущерба, который Shell якобы нанесла проекту. Правительство оценило пакет Shell в «Сахалине-2» в 94,8 млрд руб. (это сопоставимо с оценкой самой Shell).

По данным “Ъ”, НОВАТЭК считает, что выявленные в результате аудита проекта недостатки «могут быть устранены в рамках обычной хозяйственной деятельности» «Сахалина-2». Для их устранения, по мнению НОВАТЭКа, могут быть использованы приходящиеся на долю Shell дивиденды «Сахалина-2» за 2021 год, которые не были выплачены полностью. В апреле 2022 года Shell сообщала, что получила $165 млн дивидендов за 2021 год от «Сахалина-2». Позднее Shell оценивала общую сумму дивидендов от Sakhalin Energy, оставшихся невыплаченными, в $1 млрд.

Одобрение предложений НОВАТЭКа президентом РФ означает, что Shell сможет получить все средства за свою долю (94,8 млрд руб.), а также, возможно, часть нераспределенных дивидендов за 2021 год за вычетом затрат на покрытие выявленных «недостатков».

В Минфине на запрос “Ъ” относительно решения о выплате средств Shell и сроков проведения аудита не ответили.

Факт перечисления денежных средств не означает автоматически, что они будут получены Shell, отмечает адвокат a.t.Legal Николай Титов. В случае несогласия с таким платежом Shell может перевести деньги на специальный депозит, где они будут находиться до определения их дальнейшей судьбы. «Кроме того, получение дивидендов не равносильно отказу от претензий, связанных с продажей доли в бизнесе. Поэтому риски судебных разбирательств за рубежом по инициативе Shell все еще являются существенными»,— считает он.

Также тот факт, что Shell будет выплачена стоимость ее доли в Sakhalin Energy, не может однозначно свидетельствовать о невозможности предъявления претензий на чистую прибыль проекта за 2021 год, соглашается управляющий партнер «Аверта групп» Алексей Шаров. «Ведь в 2021 году Shell еще являлась полноправным инвестором "Сахалина-2", какие-либо ограничительные меры со стороны РФ также отсутствовали. В прошлом году компания выступила с заявлением, в котором указала, что продолжит считать себя акционером Sakhalin Energy»,— поясняет он, считая предъявление Shell требований к РФ и компаниям, вовлеченным в проект, «вполне возможным».

С другой стороны, уточняет юрист, нельзя исключать и достижения Россией и Shell принципиальных договоренностей о прекращении всех дальнейших споров в связи с выплатой компании стоимости ее доли в «Сахалине-2».

Господин Шаров отмечает, что, если все же Shell решится на предъявление претензий, перед компанией встанет вопрос о юрисдикции спора.

Соглашение о разделе продукции «Сахалина-2» предполагает рассмотрение споров в Стокгольмском арбитраже. Между тем указом президента РФ от 30 июня 2022 года была установлена исключительная подсудность всех споров арбитражному суду Москвы.

По мнению юриста, Shell «едва ли согласится на это», а спор о компетенции «может стать дополнительным фактором затягивания потенциального процесса, что должно мотивировать стороны не доводить ситуацию до суда».

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов