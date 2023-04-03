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Коммерсантъ FM
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Операторы протянутой руки

Правительство и участники рынка обсуждают новые льготы

Минцифры и операторы связи обсуждают разработку новых преференций для телекоммуникационного рынка, которые должны войти в «Стратегию развития отрасли связи до 2035 года». В числе просьб самих операторов, по данным “Ъ”,— субсидии или иные льготы на закупку российских базовых станций, которых, впрочем, пока нет. Источники “Ъ” смотрят на предложения скептически: операторы и без того получили достаточно преференций, а покупать российские базовые станции им придется независимо от того, есть ли льготы или нет.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом, направленным 14 марта гендиректором АНО «Цифровая экономика» Сергеем Плуготаренко в Минцифры. Из документа следует, что министерство совместно с операторами связи и производителями телекоммуникационного оборудования обсуждает запуск новых мер поддержки индустрии, которые войдут в «Стратегию развития отрасли связи до 2035 года».

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения стратегии, говорит, что операторы просят правительство разработать механизм, который ускорит получение разрешений на строительство инфраструктуры, а также в будущем либо субсидировать закупку отечественных базовых станций, которых, впрочем, пока еще не существует, либо ввести дополнительные налоговые льготы при их эксплуатации.

Еще в 2021 году часть мер поддержки, которые сейчас просят операторы, были приняты и утверждены в отдельной «дорожной карте» в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли, уточняет один из источников “Ъ”: «"Карту" разработали, подписали и утвердили, но фактически ни один из механизмов так и не заработал. Операторы решили напомнить Минцифры о ее существовании, дополнив новыми идеями». Утвердить «дорожную карту» планируется до 28 апреля, следует из письма, которое замглавы Минцифры Дмитрий Ким направил в Минэкономики (копия есть у “Ъ”).

В АНО «Цифровая экономика» подчеркнули, что ведут «большую совместную работу по направлению модернизации нормативной базы». В рамках разработки стратегии развития отрасли помимо стратегических задач будет важно сформировать и ресурсную базу для достижения целей, отметили в «Вымпелкоме»: «Это должны быть как финансовые меры, так и административные, в том числе направленные на снижение существующих барьеров». В МТС лишь подтвердили, что участвуют в рабочих группах по разработке стратегии. В Минцифры, «Ростелекоме» и «МегаФоне» “Ъ” не ответили.

Правительство недавно приступило к подготовке «Стратегии развития отрасли связи до 2035 года», первая стратегическая сессия прошла 18 марта. В работе, по данным “Ъ”, участвуют ведущие мобильные операторы, а также «Ростелеком», «ЭР-Телеком», «Ростех», «ИКС-Холдинг» и другие компании. Сформированы рабочие группы по основным направлениям: «Фиксированная связь», «Мобильная связь», «Спутниковая связь», «Технологии телекоммуникаций», «Научное развитие», «Кадровый потенциал», «Нормативное регулирование», «Финансы», «Кибербезопасность». Источник “Ъ” в одной из компаний говорит, что работа «идет в спешке»: финальную версию стратегии нужно разработать к июню, а первую версию — уже к середине апреля, из-за чего «качество может сильно пострадать».

Операторы «могут просить какие угодно новые меры поддержки», в том числе и субсидии на закупку российского телеком-оборудования, но «их никто не даст», полагает топ-менеджер российской IT-компании, знакомый с ходом обсуждения стратегии. «Телеком сегодня и так самый обласканный мерами поддержки сегмент: за последние шесть лет принято множество актов для облегчения работы операторов, послабления в части роста тарифов и т. д. Ни у одной отрасли нет столько преференций»,— подчеркивает он.

По данным собеседника, близкого к разработке стратегии, единственная новая мера поддержки, на которую готовы пойти регуляторы, это льготы при выделении частотного диапазона: «С оборудованием все просто: зарубежного больше нет, по крайней мере официально, и российское придется купить в любом случае, причем не очевидно, что оно будет настолько дороже, что хоть как-то повлияет на операторский бизнес».

Никита Королев

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