«Это диалог глухого со слепым»

В среду по предложению РФ на площадке Совбеза ООН состоялось неформальное заседание по вопросу о судьбе детей, перемещенных в ходе военных действий на Украине. Россия хотела представить свою позицию по скандальным обвинениям в том, что она якобы разлучает семьи и вывозит тысячи детей против их воли. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ рассказал, как в Германии, Испании, Португалии и других странах разлучают украинских родителей-беженцев с их детьми. Представители стран Запада тем временем в ходе всего заседания постоянно покидали зал из-за нежелания слушать российских экспертов. Но свою позицию высказать они все-таки успели: говорилось о том, что многие из перемещенных детей подвержены «насилию, эксплуатации и злоупотреблениям», а сам созыв заседания Совбеза Россией «циничен и вызывает сожаление».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред России при ООН Василий Небензя

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Постпред России при ООН Василий Небензя

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Надо объясниться

Тема неформального заседания Совбеза звучала так: «Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта».

С претензиями в адрес РФ по вопросу перемещения детей в ходе спецоперации не раз выступали Украина и западные страны. 14 февраля итоги своей работы, в частности, подвел Госдепартамент США: он опубликовал отчет на эту тему, в котором обвинил РФ в «незаконных усыновлениях и депортациях, что является грубым нарушением четвертой Женевской конвенции». А в середине марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Российская сторона выразила желание представить свою версию происходящего с детьми, перемещенными в регионы РФ из Донбасса и других территорий, затронутых конфликтом. С этой целью РФ предложила провести неформальное заседание Совбеза ООН.

В качестве докладчиков по телесвязи были приглашены госпожа Львова-Белова, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко, советник Алексей Петров, врач-травматолог из Донецка Евгений Жилицын.

Между тем некоторые страны—члены Совбеза выступили против показа заседания на ресурсах UN WebTV. В итоге транслировалось оно в Telegram-канале первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского и на других площадках постпредства.

В одном из своих постов дипломат объяснил: «В нашем случае западный актив выставил вперед англичан, которые высказали формальные возражения против трансляции встречи на ресурсах ООН под предлогом того, что мы не проинформировали коллег о списке докладчиков». Кроме того, он признал, что «с учетом скандального решения МУС перспектива участия Марии Львовой-Беловой наших бывших западных партнеров устроить не могла».

«Чужие люди забирают маленьких детей»

Открывая заседание Совбеза, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не Россия, а западные страны отбирают детей у родителей. Это замалчивание является «частью пропагандистской кампании», заверил он. И добавил, что, по данным российской стороны, только в одной Германии у украинских семей изъяли порядка 80 детей. «То же самое происходит в Испании и Португалии. Число пострадавших измеряется сотнями. Чужие люди забирают маленьких детей и увозят их в приюты,— заверил дипломат, не уточняя источников такой информации.— Матерям, пытающимся вернуть свое дитя, при этом угрожают уголовным преследованием. При этом украинские послы и генконсулы лишь разводят руками».

«Проблема достигла таких масштабов, что потерявшие надежду украинские матери публикуют обращения в соцсетях и обращаются за помощью к нам»,— подчеркнул господин Небензя.

В доказательство он представил видео с просьбами украинских матерей оказать помощь в возвращении им детей.

Кроме того, российская сторона сообщила о наличии у нее доказательств того, что Украина отбирала детей у родителей, которые не хотели эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Было сказано и о том, что (по данным Москвы) украинские силовики содержат под стражей несовершеннолетних, которые обвиняются в разглашении секретной информации и содействии российским войскам. Один из таких детей, по словам Василия Небензи, «подвергается пыткам и включен в список на обмен». Дипломат выразил готовность предоставить любым заинтересованным сторонам информацию, подтверждающую это.

Лагерь с позитивной коннотацией

Затем по видеосвязи выступила Мария Львова-Белова. По ее словам, цифры о тысячах незаконно перемещенных детей на территорию РФ не соответствуют действительности. Более 2 тыс. детей из сиротских учреждений действительно были эвакуированы в Россию из-за военных действий. И около 1,3 тыс. из них вернулись в свои детские дома. Остальные сейчас, по ее словам, находятся в России и в приемных семьях под надзором попечителей исключительно с согласия самих детей и для их безопасности. Кроме того, добавила госпожа Львова-Белова, 16 детей, родители которых нашлись, сейчас находятся в российских лагерях отдыха и ждут воссоединения с семьями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова продолжила, что «истинными причинами эвакуации» детей были постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры Киевом, дети находились в опасности, поэтому это было не преступлением, «как это пытается преподнести украинский политикум, а операцией по спасению». Дети в основном выезжали на территорию РФ с родителями или с согласия родителей из соображений безопасности и ввиду близости границы. Другой докладчик, Алексей Петров, рассказал о том, как обстоят дела в детских лагерях отдыха, где живут эвакуированные дети.

А господин Небензя пояснил присутствовавшим, что «лагерь» в русском языке не всегда несет негативную коннотацию. Скорее наоборот: чаще это место отдыха детей, а не «лагерь перевоспитания», как это пытаются представить на Западе.

Дальше глава российского постпредства обратился к коллегам по Совбезу: «Я вижу, мы сейчас в полном составе, и я хотел бы поблагодарить представителя Соединенных Штатов, Великобритании, Албании и Мальты за их судорожную и неоднократную миграцию из этого зала. Это наглядная демонстрация безразличного отношения к судьбам детей Донбасса и украинских детей… Вы не хотите этого слушать и слышать. Понятно, что вам это неприятно и компрометирует ваш нарратив… Вам комфортно жить в коконе лжи». Некоторые дипломаты действительно постоянно покидали зал из-за нежелания слушать российских экспертов.

«Насилие, эксплуатация и злоупотребления»

Сдержанную позицию в ходе выступления заняли Бразилия и Мозамбик. Оба представителя призывали к соблюдению прав детей, действиям в их лучших интересах, а также скорейшим переговорам о мире, поскольку именно это может остановить страдания гражданских лиц. Признательность российской стороне выразил представитель Китая, который пообещал ознакомиться и с дополнительными материалами.

Представитель Мальты аргументы России не приняла и утверждала, что многие из перемещенных детей подвержены «насилию, эксплуатации и злоупотреблениям», а сам созыв Совбеза «циничен и вызывает сожаление». Представитель Великобритании продолжила в этом же ключе, добавив, что у России «здесь нет и не может быть авторитета», а само мероприятие носит не информационный, а «дезинформационный характер». Коллег поддержал представитель Франции, обвинивший РФ в «убийстве и похищении украинских детей». Все они в своих докладах также требовали от России предоставить точные данные по перемещенным детям.

Господин Небензя с завидным постоянством продолжал повторять, что эти данные как раз сообщали докладчики в отсутствие вышедших из зала дипломатов. «Должен сказать, что я впечатлен вашим заявлением. Вы задавали вопросы, решив не слушать ответы, которые дали докладчики. Это диалог глухого со слепым. Это ваш выбор»,— парировал он, обращаясь к представителю Мальты.

Некоторые выступавшие, например Япония и Эквадор, высказывали недовольство еще и тем, что к докладу в ООН была приглашена госпожа Львова-Белова, ордер на арест которой выдал МУС.

Кроме того, негодование вызывал факт, что выступали представители непризнанной ДНР и это могло бы рассматриваться в качестве признания этих образований в каком-либо статусе.

Тему продолжил представитель США, назвавший «участие представителей ДНР пренебрежением Россией международным правом». Соединенные Штаты также настаивали, что, по их данным, «по крайней мере два учреждения по-прежнему занимаются насильственным усыновлением или опекой». Дипломат обвинил российскую сторону в том, что этим заседанием она что-то «так отчаянно пытается скрыть», и потребовал от РФ предоставить всем гуманитарным организациям доступ к этим детям, чтобы понять реальное положение дел.

«Повторю лишь то, что я сказал представителю Мальты. Была представлена информация, в которой вы так отчаянно нуждаетесь. Были представлены цифры, данные. Мы ничего тут скрыть не пытаемся»,— парировал Василий Небензя. И добавил, что был удивлен услышать в речи американского коллеги отсылки к решению МУС, с которым у США крайне сложные отношения (Вашингтон, как и Москва, юрисдикцию этого суда не признает).

«Кто захочет — тот услышит»

Госпожа Львова-Белова попросила заключительное слово, чтобы ответить на все обвинения. В ходе выступления она отметила: у нее создалось ощущение, что всем, кто нападал на нее в этот день, писал речи «один спичрайтер». При этом выступавшая заверила, что она пришла не оправдываться, а лишь попыталась предоставить альтернативный взгляд, поскольку в Совбезе пользуются «только односторонней информацией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мне важно было рассказать, показать, а дальше кто захочет — тот услышит. Мы работаем с гуманитарной миссией, и никаких подтекстов здесь нет».

Омбудсмен настаивала, что никаких усыновлений перемещенных нет: «Есть опека и попечительство. Мы не препятствуем воссоединению родителей и детей».

Она также выразила сожаление, что «не услышала ни одной фамилии, ни одного факта такого разлучения. Все абстрактно: говорили, что депортируют, отрывают и передают. Дайте факты, и мы их отработаем». Что касается обвинений МУС, то, по ее словам, «все обвинения бесплотны».

Завершая заседание, Василий Небензя вновь обратил внимание на «поспешную эвакуацию из зала» западных коллег. «Надеюсь, что это не эвакуация чрезвычайного свойства,— саркастически заметил он.— Они создают историю, и то, что сегодня произошло, мы считаем неподобающим».

Господин Полянский, комментируя итоги заседания, выразил уверенность, что встреча вывела представителей Запада из «зоны комфорта». Дипломат выразил мнение, что «они откровенно не знали, как на нее отреагировать»: «С одной стороны, (нужно было вести себя так, чтобы.— “Ъ”) не потерять лица, а с другой — не дать нам распространить на площадке СБ неудобную информацию, подрывающую их нарратив о якобы имеющих место похищениях Россией украинских детей». «В итоге ни того, ни другого им сделать не удалось»,— резюмировал господин Полянский. Представители Запада, впрочем, и с этим тезисом бы наверняка поспорили.

Екатерина Мур, Вашингтон