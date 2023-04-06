Одежку проводили по убыткам

Зарубежные розничные потребительские бренды, свернувшие или временно приостановившие бизнес в России из-за военных действий на Украине, по оценкам консультантов, могли потерять в общей сложности до $2 млрд. В целом на глобальный бизнес сетей это всерьез не повлияло, так как продажи в РФ обеспечивали всего 3–5% общей выручки. При этом формально санкции сегмент почти не затронули, кроме предметов роскоши. Большинство брендов ушли по собственной воле или из-за сложностей с организацией бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Общий объем потерь в виде недополученной прибыли зарубежных брендов, работающих в непродовольственной рознице и объявивших об уходе с российского рынка, превысил $1,3–1,5 млрд, рассказали “Ъ” два консультанта, сопровождавшие закрытие бизнеса ряда сетей в РФ. С учетом временно неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать $2 млрд, добавляет один из источников “Ъ”. С 24 февраля 2022 года, после начала военных действий РФ на Украине, более 180 иностранных сетей ограничили свою деятельность в России, около 15 объявили о планах покинуть рынок, подсчитали в NF Group.

Лишь часть из ушедших сетей, по мнению советника практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслана Петручака, могут обосновать свой уход «попыткой хеджировать репутационные потери». Причина ухода почти половины брендов — существующие ограничения внешнеторговых операций РФ с рядом стран, изменение валютного курса, логистические сбои, сложности с осуществлением трансакций, добавляет он.

Самые ощутимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA — на их долю вместе приходится более $1 млрд.

H&M Group в отчетности по итогам 2022 года оценила потери от ухода с российского рынка в $363 млн. Свыше $300 млн сумма у Inditex, почти $400 млн у шведской IKEA, и до $140 млн приходится на Decathlon, уточняют источники “Ъ”. По словам одного из них, заметные потери и у фешен-ритейлеров люксового сегмента — французского Hermes и итальянского Moncler, получивших общий убыток более чем $200 млн.

Ключевые бренды непродуктового сегмента, объявившие об уходе с российского рынка Бренд Страна Профиль H&M Group* Швеция Одежда, обувь, товары для дома IKEA Швеция Товары для дома JUSK Дания Товары для дома Inditex** Испания Одежда, обувь, нижнее белье, товары для дома Hermes Франция Одежда, обувь, аксессуары Groupe SMCP (Sandro, Maje)*** Франция Одежда, обувь Jacquemus Франция Одежда, обувь Coty Франция / США Парфюмерия Decathlon**** Франция Товары для спорта Moncler Италия Одежда, обувь Triumph Германия Нижнее белье Paul Smith Великобритания Одежда, обувь Marks & Spencer**** Великобритания Одежда, обувь Nike (Converse)*** США Одежда, обувь Victoria's Secret США Нижнее белье, одежда * Бренды H&M, COS, Weekday, Monki & Other Stories, Arket.

** Бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.

*** Пока продолжает работать.

**** Планирует поэтапное закрытие магазинов в РФ и отказаться от франшизы в стране.

Источник: NF Group.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка «Зара СНГ» (сейчас «Новая мода»), управлявшей магазинами Inditex в РФ, достигла 57,2 млрд руб., что на 30% больше год к году, у H&M — 71,5 млрд руб. (рост на 31%), «ИКЕА Дом» — 157,2 млрд руб. (рост на 22%). Hermes и Moncler данные по российскому рынку не публиковали. В этих сетях не ответили “Ъ”.

Inditex продала свой бизнес в РФ ближневосточным инвесторам. В среду заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила эту сделку и вскоре под новыми брендами откроются более 200 магазинов, которые были у Inditex. В то же время год назад у холдинга, указано в его отчете за 2022 год, насчитывалось около 515 точек продаж в РФ.

Среди брендов, не объявивших об уходе, но чьи магазины в России остаются закрытыми более года, заметные убытки может нести японская Uniqlo, у которой в последние годы росли продажи в России, отмечают один из собеседников “Ъ”.

Последние результаты «Юникло Рус» — операционная компания ритейлера в РФ — обнародовала за 2021 год, когда ее выручка, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 26,9 млрд руб., что больше на 35% год к году и на 38%, чем в 2019 году.

Для многих из ушедших брендов российский рынок не являлся приоритетным, поэтому и было принято такое радикальное решение, отмечает Руслан Петручак. У этих сетей на бизнес в РФ приходилось не более 3–5% общей выручки, соглашается партнер «Яков и партнеры» (ранее McKinsey) Дмитрий Водянников.

Минимизировать потери от ухода из РФ бренды будут за счет повышения своего присутствия на популярных для них направлениях и активным участием в e-commerce, считает господин Петручак.

В частности, в отчете Inditex указано, что холдинг теперь намерен активно развиваться на азиатских рынках. Но присутствие в РФ, считает Дмитрий Водянников, для многих из них было «доступом к производственному и даже инжиниринговым центрам компетенций, глубоко встроенным в глобальные и региональные бизнес-процессы».

Сети, которые пока не заявили о своем уходе, держат опасения «безвозвратной потери такого рынка», полагает эксперт. По данным GlobalData, до весны 2022 года на долю РФ приходилось до 10% всех продаж одежды на рынках Европы, столько же — в Италии. Для сравнения: в Германии этот показатель достигал 16%, во Франции — 13%, в Испании — 6%.

Халиль Аминов