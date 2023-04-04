Финская вольна

Финляндия 4 апреля официально вступила в НАТО, став 31-м членом альянса. На пересмотр проводимой более 70 лет политики неприсоединения к военным блокам финны решились после начала российской операции на Украине. Их интеграция в альянс означает более чем двукратное удлинение границы между Россией и НАТО, укрепление влияния этого блока в Балтийском и Арктическом регионах, дальнейшее сращивание НАТО и ЕС. В МИД РФ в связи с этим заявили о «кардинальном изменении ситуации в североевропейском регионе», напомнив, что ранее он был «одним из наиболее стабильных в мире».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На площади перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе был поднят финский флаг — в соответствии с латинским алфавитом он занял свое место между флагами Эстонии и Франции

Фото: Geert Vanden Wijngaert, AP На площади перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе был поднят финский флаг — в соответствии с латинским алфавитом он занял свое место между флагами Эстонии и Франции

Фото: Geert Vanden Wijngaert, AP

Рекордными темпами в альянс

Так быстро в НАТО не вступала еще ни одна страна. Заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу Финляндия и Швеция подали 18 мая прошлого года, и вот менее чем 11 месяцев спустя финны стали его полноценными членами. Они могли бы, впрочем, уложиться в еще более короткий срок, если бы Турция и Венгрия не обусловили одобрение их запроса собственными политическими требованиями, удовлетворить которые до сих пор пытается Швеция.

Во вторник, однако, об изначальном намерении двух северных стран вступить в НАТО одновременно никто публично не упоминал. «Это хороший день для безопасности Финляндии, безопасности северных стран и НАТО в целом»,— заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, напомнив о «развитой военной промышленности и высокопрофессиональной армии» нового члена альянса. При этом он поспешил заверить, что «безопасность Швеции в результате (вступления Финляндии в НАТО.— “Ъ”) тоже укрепится». По его оценке, Швеция еще имеет все шансы войти в НАТО до саммита альянса, намеченного на июль.

Пока же на площади перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе подняли лишь финский флаг — в соответствии с латинским алфавитом он занял свое место между флагами Эстонии и Франции. Присутствовавшие на церемонии первые лица Финляндии по-разному оценили значение этого события.

Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто назвал его «историческим», в то время как президент страны Саули Ниинистё отметил, что «изменения не настолько радикальны, поскольку Финляндия ранее уже довольно долго взаимодействовала с НАТО». «Каждый год мы становились ближе к вступлению в НАТО. Я не думаю, что люди увидят какие-то значительные изменения в каждодневной жизни, но финны почувствуют себя в большей безопасности»,— сказал он на пресс-конференции с генсеком Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Финляндия, с 1948 года сохранявшая квазинейтралитет, с середины 1990-х действительно начала сближаться с НАТО. В 1994 году она присоединилась к натовской программе «Партнерство ради мира», отправив своих миротворцев в Афганистан и Косово. Вооруженные силы Финляндии стали постепенно переходить на стандарты НАТО, а представители страны — регулярно присутствовать на саммитах и встречах альянса высокого уровня. В сентябре 2014 года Финляндия и Швеция подписали с НАТО договор о военной помощи, подразумевающий значительное углубление сотрудничества. С 2021 года Финляндия стала тратить более 2% ВВП на оборонные расходы, при том что этого принятого в НАТО целевого показателя до сих пор достигли не все члены альянса. В начале 2022 года Финляндия заключила с США сделку на покупку 64 многоцелевых истребителей F-35 (на сумму почти €8,5 млрд).

Фотогалерея Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал акт о присоединении страны к НАТО Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе Фото: Reuters / Johanna Geron/Pool Пекка Хаависто передает документ о присоединении к альянсу Йенсу Столтенбергу Фото: Reuters / Johanna Geron/Pool Флаги Финляндии и НАТО во дворе Министерства иностранных дел в Хельсинки Фото: Antti H'm'l'inen / Lehtikuva / AP Слева направо: глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Reuters / Johanna Geron/Pool Пекка Хаависто пожимает руку Энтони Блинкену Фото: Reuters / Johanna Geron/Pool Женщина фотографирует флаги Финляндии и НАТО в Хельсинки Фото: Sergei Grits / AP Президент Финляндии Саули Ниинистё (слева) с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед церемонией поднятия флага в штаб-квартире альянса в Брюсселе Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Флаг Финляндии поднят в штаб-квартире НАТО после официального объявления о расширении Североатлантического альянса Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Министры иностранных дел Дании и Финляндии Ларс Лёкке Расмуссен и Пекка Хаависто обмениваются рукопожатиями в штаб-квартире НАТО Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Церемония поднятия флага Финляндии Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Следующая фотография 1 / 10 Слева направо: министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе Фото: Reuters / Johanna Geron/Pool Пекка Хаависто передает документ о присоединении к альянсу Йенсу Столтенбергу Фото: Reuters / Johanna Geron/Pool Флаги Финляндии и НАТО во дворе Министерства иностранных дел в Хельсинки Фото: Antti H'm'l'inen / Lehtikuva / AP Слева направо: глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Reuters / Johanna Geron/Pool Пекка Хаависто пожимает руку Энтони Блинкену Фото: Reuters / Johanna Geron/Pool Женщина фотографирует флаги Финляндии и НАТО в Хельсинки Фото: Sergei Grits / AP Президент Финляндии Саули Ниинистё (слева) с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед церемонией поднятия флага в штаб-квартире альянса в Брюсселе Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Флаг Финляндии поднят в штаб-квартире НАТО после официального объявления о расширении Североатлантического альянса Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Министры иностранных дел Дании и Финляндии Ларс Лёкке Расмуссен и Пекка Хаависто обмениваются рукопожатиями в штаб-квартире НАТО Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Церемония поднятия флага Финляндии Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Смотреть

Тем не менее еще в январе 2022 года за вступление в НАТО высказывались лишь 28% финнов (данные опроса по заказу газеты Helsingin Sanomat). Как уже писал “Ъ”, ситуация кардинально изменилась после начала российской военной операции на Украине: к моменту подачи Финляндией заявки на присоединение к НАТО за вступление в альянс высказывались уже 76% опрошенных (данные телерадиокомпании YLE, см. “Ъ” от 12 мая 2022 года). «Это последствия действий России, (при поиске виноватых.— “Ъ”) им (властям РФ.— “Ъ”) остается только в зеркало смотреть»,— заявил тогда Сауле Ниинистё. К ноябрю 2022 года число сторонников вступления в НАТО в стране выросло до 78%. А в феврале 2023-го 53% финнов высказались за ускоренное присоединение к альянсу, то есть не дожидаясь Швеции (данные Ilta-Sanomat).

Несмотря на явную связь резко возросшего интереса финнов к интеграции в НАТО с конфликтом вокруг Украины, президент Саули Ниинистё во вторник заверил, что «членство Финляндии (в альянсе.— “Ъ”) не направлено против кого бы то ни было».

«Оно также не меняет основы или цели внешней политики и политики безопасности государства. Финляндия — стабильная и предсказуемая скандинавская страна, стремящаяся к мирному разрешению споров. Принципы и ценности, важные для Финляндии, и в будущем будут определять нашу внешнюю политику»,— заявил он.

Для России вступление ее северного соседа в НАТО, однако, все же означает ряд перемен. Самая очевидная — удлинение границы с альянсом более чем вдвое: с 1233 до 2572 км. С присоединением Финляндии к НАТО (а в скором будущем явно и Швеции) более 90% побережья Балтийского моря будут контролировать страны НАТО. Усилится роль альянса и в арктических делах, поскольку его членами станут семь из восьми государств Заполярья, то есть все, кроме России. На лицо и явное продолжение тенденции на сращивание НАТО и Евросоюза: со вступлением Финляндии (а позже и Швеции) в альянс останется лишь четыре страны, которые входят в Евросоюз, но не участвуют в НАТО (Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта).

«Очередное обострение ситуации»

В Москве о вступлении Финляндии в НАТО во вторник высказывались однозначно негативно. «НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии. В ближайшее время членом альянса станет Финляндия. Все это создает риски существенного расширения конфликта»,— заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В МИД РФ же предупредили, что «Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО».

По оценке российского МИДа, «произошло кардинальное изменение ситуации в североевропейском регионе — ранее одном из наиболее стабильных в мире».

«Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений»,— добавили в министерстве.

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Йенс Столтенберг во вторник в ходе пресс-конференции в Брюсселе пояснил, что решение о том, размещать на своей территории военные базы НАТО или нет, будут принимать финские власти. Они, в свою очередь, по этому поводу пока однозначно не высказывались (тем более что в Финляндии после недавних парламентских выборов грядут значительные перестановки в правительстве), хотя по крайней мере вопрос о возможности размещения на территории страны американского ядерного оружия, судя по всему, не стоит, поскольку финские законы запрещают ввоз ядерных вооружений.

Тем не менее в России настаивают, что безопасность Финляндии от вступления в НАТО не укрепится. «Вырастет ли безопасность для Финляндии? Точно нет. Даже там понимают, что России придется предпринимать ответные меры, наращивать военное присутствие. "Придется" — значит, это не планировалось и никакой угрозы не было»,— написал во вторник в своем Telegram-канале вице-спикер Совета федерации Константин Косачев. По его мнению, Европа, вопреки оценкам представителей НАТО, также не станет безопаснее. «Учитывая, что одна из основных причин конфликта на Украине связана именно с НАТО — однозначно не станет. Граница России и НАТО увеличится вдвое, что наверняка приведет к росту риска опасных инцидентов. И это будут уже не российско-финские инциденты, а поводы для эскалации между ядерными субъектами»,— предупредил он.

В Кремле также во вторник подчеркнули, что в любом случае расценивают присоединение Финляндии к НАТО как «очередное обострение ситуации». «Расширение альянса — это посягательство на безопасность и на национальные интересы Российской Федерации»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что «ситуация с Финляндией коренным образом отличается от ситуации с Украиной». «Финляндия никогда не становилась "анти-Россией", и с ней у нас никогда не было споров»,— пояснил он.

Елена Черненко