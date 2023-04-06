Противопакетная оборона

Госдума планирует запретить розничную продажу одноразовых пластиковых изделий в Байкальской природной зоне. Сейчас в районе озера ежегодно появляется более 67 тыс. тонн мусора — преимущественно бытового пластика. Однако региональные чиновники опасаются, что пакеты и бутылки нечем будет заменить. Экологи, в свою очередь, переживают, что доступная альтернатива пластику несильно улучшит ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Законодатели рассчитывают, что в Байкале скоро станет поменьше пластика

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Законодатели рассчитывают, что в Байкале скоро станет поменьше пластика

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В среду депутаты одобрили в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи одноразовых пластиковых изделий в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории. В документе упоминаются пакеты, сумки, мешки одноразового применения из полимерных материалов или с их присутствием в составе. Также под запрет попадает посуда, столовые приборы и «иные виды товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов» — их перечень будет утвержден отдельно. Проект запрещает и «безвозмездную передачу» таких товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Центральная часть Байкальской природной территории включает Байкал с островами, прилегающую к озеру водоохранную зону и несколько ООПТ. Также туда входит часть земель Иркутской области и Бурятии. Там действуют самые жесткие ограничения — например, запрещена практически вся промышленная деятельность и застройка нетронутых участков.

Поправки в ФЗ «Об охране озера Байкал» внесла группа депутатов во главе с экс-главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным (ЕР). В пояснительной записке говорится, что загрязнение микропластиком вод Байкала «соответствует высокому уровню» и он ежегодно растет. Одним из источников поступления пластика и микропластика являются выброшенные местными жителями и многочисленными туристами «бытовые» пластиковые отходы. Депутаты прогнозируют, что загрязнение Байкала будет только возрастать из-за увеличения внутреннего туристического потока и отсутствия механизмов утилизации пластика. В одной только Бурятии ежегодно продается 180 млн одноразовых пластиковых пакетов, рассказал “Ъ” один из соавторов законопроекта, депутат Николай Будуев (ЕР).

Правительство поддержало инициативу. «Это кратно сократит нагрузку на Байкал,— заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.— По экспертным данным, в центральной экологической зоне Байкала образовывается более 67 тыс. тонн мусора ежегодно». В случае принятия закона запрет вводится в центральной экологической зоне с 1 марта 2023 года (так в проекте), а в буферной — с 1 марта 2024 года.

Однако «Гринпис России» опасается, что одноразовой упаковке подберут «неэкологичную альтернативу» из бумаги или так называемых биоразлагаемых и оксоразлагаемых пластиков. Экологи указывают, что в России не регулируется производство биополимеров и маркировка изделий из них: «На рынке сейчас есть различные виды биополимеров, и каждому необходимы разные условия для компостирования или переработки. По этой причине на практике невозможно отделить их друг от друга и рассортировать». Изделия из биопластиков — например, картофеля или сахарного тростника — не могут полностью разложиться ни в природе, ни на полигоне для отходов, говорит эксперт организации Дмитрий Нестеров, а в процессе неполного разложения они производят метан.

По словам Николая Будуева, вопрос альтернатив обсуждался с властями Иркутской области и Бурятии: «Шоперы и авоськи вместо одноразовых пакетов, бумажная упаковка и так далее». Торговые сети «не высказывали беспокойства по поводу запрета», заверил депутат. В комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды заявили, что вопрос поиска альтернативы пластику будет детально прорабатываться Минпромторгом совместно с Минприроды. «Были высказаны опасения, что в быту одноразовый пластик будет нечем заменить,— подтвердил журналистам глава комитета Дмитрий Кобылкин.— Но это вопрос времени и подходов к проблеме. Будем обсуждать и прорабатывать с субъектами».

Анна Васильева; Влад Никифоров, Иркутск