Кредитный рынок отошел от зимней спячки

В марте банками было выдано на 35% больше кредитов физлицам, чем в январе. Причем прирост был обеспечен всеми сегментами рынка. Экономика постепенно адаптируется к новым условиям, и к некоторым банкам возвращается аппетит к риску. Однако не исключено, что Банк России будет ограничивать темпы роста рынка потребительского кредитования, опасаясь дальнейшего роста закредитованности населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным экспресс-мониторинга Frank RG, населению в марте были выданы кредиты на сумму свыше 1,34 трлн руб. Это на 35% больше, чем в феврале текущего года, и в два раза больше, чем годом ранее. На март 2022 года пришлось наибольшее падение розничного кредитования на фоне начала специальной военной операции на Украине.

Примечательно, что по итогам минувшего месяца рост показали все сегменты кредитования. Ранее рост обеспечивался преимущественно сегментом ипотечного кредитования, а автокредитование и POS-кредитование, например, показывали негативную динамику на фоне дефицита востребованных товаров на рынке и сберегательной модели поведения населения. Так же осторожно банки относились к выдачам кредитов наличными на фоне снижения доходов населения и нового регулирования.

В отчетном месяце наибольший рост показал сегмент необеспеченных кредитов наличными — почти на 39%, до 631,5 млрд руб. Сегмент показал значительный рост и в количественном выражении — на 33%, до 3 млн кредитов.

При этом средний размер кредита достиг 210 тыс. руб., лишь на 4% больше, чем в феврале. Такая политика банков является следствием сохраняющейся жесткой скоринг-модели.

Темп прироста выдач кредитов наличными пока не является устойчивой тенденцией и отчасти может быть реализацией отложенного спроса, указывает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Банк России предпринял точечные меры для регулирования наиболее уязвимых сегментов этого рынка (в частности, через МПЛ). С учетом органически снизившихся темпов прироста розницы (в два раза с более чем 20% за 2019–2021 годы) в среднесрочной перспективе едва ли придется говорить о перегреве необеспеченного кредитования. Даже при отсутствии новых внешних шоков регулятор ожидает, что темпы прироста составят 10–12%»,— отмечает эксперт.

В сегменте автокредитования, наиболее пострадавшем в 2022 году, рост по итогам марта составил 21,5% в денежном выражении (до 39,7 млрд руб.) и 14% в количественном (до 71,1 тыс. кредитов). Рост среднего кредита в сегменте продолжился, впрочем, этот тренд на рынке наблюдается уже с пандемийного 2020 года.

Восстанавливается и POS-кредитование: за отчетный месяц было выдано 1,3 млн кредитов (рост на 14%) в торговых точках на 39,7 млрд руб. (+23%). Но, как и в сегменте кредитов наличными, чеки растут не так быстро, несмотря на значительный рост стоимости товаров — плюс 7,6% к февралю, до 30,5 тыс. руб.

Объем выдач ипотечных кредитов составил 573,5 млрд руб. Это выше показателей февраля на 35,1%. Число ипотечных кредитов, выданных банками в марте, также оказалось выше показателей февраля на 36% (154,3 тыс. кредитов).

При этом ипотека стала единственным сегментом, показавшим в прошлом месяце снижение чеков, впрочем незначительное, на 0,34%, до 3,72 млн руб.

«Ускорение выдач отчасти связано с постепенным восстановлением аппетита к риску ряда банков и их стремлением нарастить портфели в наиболее прибыльных сегментах бизнеса. Этому, в частности, способствует и относительная стабильность на рынке труда, которая позволяет поддерживать качество портфелей. Кроме того, надо учитывать, что в марте было больше рабочих дней, чем в другие месяцы первого квартала»,— описывает ситуацию на рынке кредитования руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Высокие темпы роста кредитования будут сохраняться, однако не исключено, что Банк России будет внедрять более жесткие требования по выдаче необеспеченных кредитов, что ограничит потенциал увеличения портфеля, полагает эксперт: «Хотя существенного давления на качество портфелей пока нет, закредитованность населения постепенно растет». Впрочем, по оценкам АКРА, рост реальных доходов населения в 2023 году составит 1,1–1,9%, что поддержит платежеспособность заемщиков.

Восстанавливается не только риск-аппетит банков, но и потребительская активность, отмечает и директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

«Но о долгосрочности тренда говорить пока рано, при отсутствии шоков в ближайшее несколько месяцев, особенно в преддверии периода отпусков и дальнейшего роста потребительской активности, мы ожидаем аналогичной положительной динамики. В то же время рост располагаемых доходов населения имеет невысокие темпы, и Банк России, при росте рисков ухудшения качества кредитных портфелей, с помощью макропруденциальных ограничений может “охладить” выдачу наиболее рискованных кредитов»,— опасается эксперт.

Полина Трифонова