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Коммерсантъ FM
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Заграница не подкачала

Ключевые страны ОПЕК решили сократить добычу нефти вместе с Россией

Саудовская Аравия и другие крупнейшие арабские производители нефти ОАЭ, Ирак и Кувейт неожиданно решили поддержать усилия России и в одностороннем порядке сократить добычу. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей. Страны ОПЕК+ называют этот шаг превентивной мерой для стабилизации рынка. Аналитики ожидают роста цен на нефть в краткосрочной перспективе, а западные эксперты констатируют сохранение сотрудничества внутри ОПЕК+ и рост давления на западные центробанки из-за возможного повышения инфляции.

Решение России о сокращении добычи нефти до конца года неожиданно единодушно поддержали основные арабские производители

Решение России о сокращении добычи нефти до конца года неожиданно единодушно поддержали основные арабские производители

Фото: MARWAN NAAMANI / AFP

Решение России о сокращении добычи нефти до конца года неожиданно единодушно поддержали основные арабские производители

Фото: MARWAN NAAMANI / AFP

Ключевые страны альянса ОПЕК+ 2 апреля неожиданно объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца года. Независимые, но скоординированные по времени заявления сделали власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Алжира, Омана и Казахстана, тогда как Россия подтвердила намерение продлить до конца собственное сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, начатое в марте. Объявление застало рынок врасплох: хотя на 3 апреля запланирован очередной мониторинговый комитет сделки ОПЕК+, никто не ожидал изменений добычных квот.

Формально нынешние сокращения не входят в сделку ОПЕК+, а пока являются добровольным индивидуальным обязательством. Но с практической точки зрения заявления сделали именно те крупнейшие производители нефти в ОПЕК, которые в реальности добывают в соответствии со своей квотой, тогда как другие входящие в картель страны и так производят меньше разрешенного уровня. Иными словами, сокращение добычи, вероятно, будет реальным, а не «бумажным». Совокупно страны ОПЕК сократят производство на 1 млн баррелей в сутки (в том числе Саудовская Аравия на 500 тыс. баррелей, Ирак — на 211 тыс. баррелей), а Казахстан — на 78 тыс. баррелей в сутки. Снижение составляет порядка 5% текущей добычи членов картеля.

Саудовское министерство нефти в своем заявлении назвало данный шаг «превентивной мерой» для сохранения стабильности нефтяного рынка. Вице-премьер РФ Александр Новак связал сокращение с высокой волатильностью и неопределенностью на рынке, вызванной банковским кризисом в США и Европе. В марте цены на нефть Brent упали до $70 за баррель впервые с 2021 года на фоне банкротства нескольких банков в США и проблем одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Swiss, однако к началу апреля восстановились почти до $80 за баррель.

Мнения экспертов о том, как именно сокращение повлияет на нефтяные котировки, разделились. Антон Усов из Kept считает, что этот шаг позволит только поддержать цены на текущем уровне в среднесрочной перспективе, но не привести к их существенному росту. Значительное влияние на котировки могло бы оказать сокращение добычи в размере более 10% мирового предложения, полагает эксперт. При этом он согласен, что сокращение добычи странами ОПЕК+ должно снизить дисконт российской нефти Urals по отношению к Brent и тем самым увеличить доходы бюджета РФ.

Глава инвесткомпании Pickering Energy Partners Дэн Пикеринг заявил Reuters, что, по его мнению, влияние на нефтяные цены будет «значимым» и он ожидает роста котировок на $10 за баррель.

Западные аналитики ожидают роста напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией, поскольку повышение нефтяных котировок будет подталкивать инфляцию и сделает еще более сложной задачу Федрезерва США по поиску баланса между ростом ключевой ставки и поддержанием финансовой и экономической стабильности. В октябре 2022 года страны ОПЕК+ уже превентивно сократили добычу на 2 млн баррелей в сутки (что, впрочем, более чем наполовину было «бумажным» снижением квоты). Этот шаг, который затрагивал социально чувствительный вопрос цен на топливо в странах Запада, был предпринят за несколько недель до выборов в Конгресс, и президент США Джозеф Байден тогда пригрозил Эр-Рияду «последствиями». Однако никаких дальнейших публичных шагов предпринято не было. При этом цены на нефть с ноября 2022 года практически непрерывно снижались.

Действия Саудовской Аравии означают сохранение практической кооперации России и стран ОПЕК, несмотря на введение США и ЕС потолка цен на российскую нефть и решение Москвы в одностороннем порядке сократить добычу в марте. Фактически теперь с мая крупнейшие члены ОПЕК присоединятся к России в ее одностороннем сокращении, а баланс квот и соотношение долей рынка между участниками сделки ОПЕК+ вернется к уровню, установленному при ее заключении в апреле 2020 года.

Юрий Барсуков, Дмитрий Козлов

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