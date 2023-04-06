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Коммерсантъ FM
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«Татнефть» позаправляет в Турции

Она приобретает местную топливную компанию за $320 млн

«Татнефть» готовится выйти на розничный топливный рынок Турции, договорившись о приобретении компании Aytemiz Akaryakit, куда входит около 570 АЗС. Этой компанией паритетно владеют семья Айтемиз и инвесткомпания Dogan Holding. Выкуп Aytemiz обойдется «Татнефти» в $320 млн. Российская нефтекомпания уже одобрила открытие представительства в Турции. Помимо нее из российских компаний крупной сетью АЗС в Турции с 2008 года владеет ЛУКОЙЛ. На фоне западных санкций российские нефтяники стремятся увеличить присутствие на рынках «дружественных» государств.

Фото: aytemiz.com.tr

Фото: aytemiz.com.tr

«Татнефть» приобретает 100% в турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit за $320 млн. Это следует из сообщения инвестхолдинга Dogan Holding, которому принадлежит 50% в Aytemiz. Остальным пакетом владеет семья Айтемиз. Сделка с Dogan будет закрыта после получения регуляторных разрешений. Сеть Aytemiz включает около 570 заправок в разных регионах Турции, занимая седьмое место на турецком рынке на конец 2022 года. В феврале совет директоров «Татнефти» одобрил открытие представительства в Турции. Основной розничный бизнес «Татнефти» находится в России. Компании принадлежат 774 заправки в РФ, 18 — в Белоруссии, три — в Узбекистане. В «Татнефти» отказались от комментариев.

Dogan приобрела свою долю в Aytemiz в марте 2015 года за 152 млн турецких лир (около $58 млн) и вложила в компанию 127 млн турецких лир ($48 млн) в виде взносов в капитал. В итоге к концу 2015 года число АЗС увеличилось более чем на треть, до 416 станций. Сама Aytemiz Akaryakit основана в 2009 году, семья Айтемиз начала заниматься бизнесом в области нефтепродуктов в 1960-х годах. Выручка Aytemiz Akaryakit за 2022 год составляла 29,7 млрд турецких лир ($1,6 млрд по курсу на конец 2022 года), валовая прибыль — 1,3 млрд лир (около $72 млн). Один из крупнейших турецких инвестхолдингов Dogan основан турецким бизнесменом Айдыном Доганом в 1980 году, включает активы в топливном бизнесе, возобновляемой энергетике, дистрибуции автомобилей.

Российские нефтекомпании сейчас активно изучают активы в нефтепереработке и топливной рознице в «дружественных» странах, для того чтобы нивелировать значительный дисконт при экспорте топлива и нефти из РФ, который образовался из-за западных санкций против РФ из-за начала боевых действий на Украине.

После того как страны ЕС сократили закупку нефти и нефтепродуктов из РФ, Турция заметно увеличила их импорт.

Власти РФ разрешили финской компании продать активы «Татнефти» по сниженной цене

Сама «Татнефть» не находится под санкциями. Нефтекомпания по итогам 2022 года увеличила добычу нефти на 4,6%, до 29,1 млн тонн. Выручка нефтекомпании увеличилась на 18%, до 1,4 трлн руб., чистая прибыль — на 43%, до 284,6 млрд руб. Сумма сделки не окажет существенного влияния на долговую нагрузку компании, отмечали аналитики «Ренессанс Капитала».

«Татнефть» не первая российская нефтекомпания, выходящая на турецкий розничный рынок. Так, еще в 2006 году заправки в Турции стал приобретать ЛУКОЙЛ, а в 2008 году он приобрел у семьи Айтемиз компанию Akpet, которая владела около 700 АЗС. Сумма сделки составляла $555 млн. «К сожалению, особенно в период выборов, правительство осуществляет определенное давление на продавцов для снижения цены (на топливо.— “Ъ”),— жаловался в 2016 году совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.— С точки развития бизнеса это не очень хорошо, поскольку падает доходность проектов».

«Татнефть», как и другие российские компании, сейчас пытается расширить гарантированный сбыт нефтепродуктов как в России, так и за рубежом, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, Турцию можно отнести к нейтральным странам, которые продолжают экономические отношения с Россией и не вводили санкций.

По его словам, Aytemiz — достаточно крупный игрок, но лидерами на турецком рынке являются Petrol Ofisi (контролируется Vitol), которая имеет свыше 1,7 тыс. АЗС и контролирует 23% продаж моторного топлива, и Opet, располагающая свыше 1,8 тыс. АЗС. Покупка открывает для «Татнефти» новые возможности, поскольку турецкий рынок может стать вторым по значимости для компании с реализацией до 2 млн тонн бензина и дизтоплива ежегодно, полагает эксперт.

Дмитрий Козлов

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