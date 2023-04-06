«Татнефть» позаправляет в Турции

«Татнефть» готовится выйти на розничный топливный рынок Турции, договорившись о приобретении компании Aytemiz Akaryakit, куда входит около 570 АЗС. Этой компанией паритетно владеют семья Айтемиз и инвесткомпания Dogan Holding. Выкуп Aytemiz обойдется «Татнефти» в $320 млн. Российская нефтекомпания уже одобрила открытие представительства в Турции. Помимо нее из российских компаний крупной сетью АЗС в Турции с 2008 года владеет ЛУКОЙЛ. На фоне западных санкций российские нефтяники стремятся увеличить присутствие на рынках «дружественных» государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: aytemiz.com.tr Фото: aytemiz.com.tr

«Татнефть» приобретает 100% в турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit за $320 млн. Это следует из сообщения инвестхолдинга Dogan Holding, которому принадлежит 50% в Aytemiz. Остальным пакетом владеет семья Айтемиз. Сделка с Dogan будет закрыта после получения регуляторных разрешений. Сеть Aytemiz включает около 570 заправок в разных регионах Турции, занимая седьмое место на турецком рынке на конец 2022 года. В феврале совет директоров «Татнефти» одобрил открытие представительства в Турции. Основной розничный бизнес «Татнефти» находится в России. Компании принадлежат 774 заправки в РФ, 18 — в Белоруссии, три — в Узбекистане. В «Татнефти» отказались от комментариев.

Dogan приобрела свою долю в Aytemiz в марте 2015 года за 152 млн турецких лир (около $58 млн) и вложила в компанию 127 млн турецких лир ($48 млн) в виде взносов в капитал. В итоге к концу 2015 года число АЗС увеличилось более чем на треть, до 416 станций. Сама Aytemiz Akaryakit основана в 2009 году, семья Айтемиз начала заниматься бизнесом в области нефтепродуктов в 1960-х годах. Выручка Aytemiz Akaryakit за 2022 год составляла 29,7 млрд турецких лир ($1,6 млрд по курсу на конец 2022 года), валовая прибыль — 1,3 млрд лир (около $72 млн). Один из крупнейших турецких инвестхолдингов Dogan основан турецким бизнесменом Айдыном Доганом в 1980 году, включает активы в топливном бизнесе, возобновляемой энергетике, дистрибуции автомобилей.

Российские нефтекомпании сейчас активно изучают активы в нефтепереработке и топливной рознице в «дружественных» странах, для того чтобы нивелировать значительный дисконт при экспорте топлива и нефти из РФ, который образовался из-за западных санкций против РФ из-за начала боевых действий на Украине.

После того как страны ЕС сократили закупку нефти и нефтепродуктов из РФ, Турция заметно увеличила их импорт.

Сама «Татнефть» не находится под санкциями. Нефтекомпания по итогам 2022 года увеличила добычу нефти на 4,6%, до 29,1 млн тонн. Выручка нефтекомпании увеличилась на 18%, до 1,4 трлн руб., чистая прибыль — на 43%, до 284,6 млрд руб. Сумма сделки не окажет существенного влияния на долговую нагрузку компании, отмечали аналитики «Ренессанс Капитала».

«Татнефть» не первая российская нефтекомпания, выходящая на турецкий розничный рынок. Так, еще в 2006 году заправки в Турции стал приобретать ЛУКОЙЛ, а в 2008 году он приобрел у семьи Айтемиз компанию Akpet, которая владела около 700 АЗС. Сумма сделки составляла $555 млн. «К сожалению, особенно в период выборов, правительство осуществляет определенное давление на продавцов для снижения цены (на топливо.— “Ъ”),— жаловался в 2016 году совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.— С точки развития бизнеса это не очень хорошо, поскольку падает доходность проектов».

«Татнефть», как и другие российские компании, сейчас пытается расширить гарантированный сбыт нефтепродуктов как в России, так и за рубежом, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, Турцию можно отнести к нейтральным странам, которые продолжают экономические отношения с Россией и не вводили санкций.

По его словам, Aytemiz — достаточно крупный игрок, но лидерами на турецком рынке являются Petrol Ofisi (контролируется Vitol), которая имеет свыше 1,7 тыс. АЗС и контролирует 23% продаж моторного топлива, и Opet, располагающая свыше 1,8 тыс. АЗС. Покупка открывает для «Татнефти» новые возможности, поскольку турецкий рынок может стать вторым по значимости для компании с реализацией до 2 млн тонн бензина и дизтоплива ежегодно, полагает эксперт.

Дмитрий Козлов