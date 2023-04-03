Уголь объехал лес

Погрузка на сети ОАО РЖД растет второй месяц подряд: в марте она достигла 109 млн тонн, что на 2,3% выше, чем в сложном марте 2022 года, но при этом ниже относительно нормального марта 2021 года всего на 0,3%. Рост заметен по большинству позиций, в частности по углю и нефтепродуктам, при этом перевозки угля вышли на уровень марта 2021 года. Зерно лидирует в долевом приросте к марту 2022 года — его перевозки выросли на 46%. При этом погрузка лесных грузов продолжает сокращаться, отставая на 20–30% от того же месяца прошлых лет, что, по мнению аналитиков, объясняется потерей экспорта в Европу и сокращением перевозок круглых лесоматериалов на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Погрузка на железных дорогах в марте выросла на 2,3%, до 109,1 млн тонн, сообщило ОАО РЖД. Рост погрузки наблюдается второй месяц подряд, в феврале он составил 0,2% (см. “Ъ” от 1 марта).

Как поясняют в ОАО РЖД, на фоне сокращения торговли со странами Западной Европы произошла перестройка логистики, появились новые цепочки поставок, в том числе с использованием освободившихся мощностей.

В марте базой для сравнения является март 2022 года — первый месяц падения российской экономики в связи с боевыми действиями на Украине. Поэтому неудивительно, что рост год к году заметен по большинству массовых позиций. Так, погрузка угля в марте выросла на 4,2%, до 32,3 млн тонн, нефти и нефтепродуктов — на 2,4%, до 18,6 млн тонн, строительных грузов — на 15,6%, до 11,6 млн тонн, а прочих грузов, включая контейнерные,— на 4%, до 10,3 млн тонн. Вместе с тем и по сравнению с мартом 2021 года результаты довольно неплохи: общая погрузка ниже марта 2021 года на 0,3%, результаты по углю, коксу и лому черных металлов полностью соответствуют показателям марта 2021 года, а по зерну, строительным и прочим грузам виден заметный рост — на 21,7%, 18,4% и 9,6% соответственно. Зерно лидирует в долевом приросте и относительно марта 2022 года — на 45,7%, до 2,8 млн тонн. По прогнозу в финансовом плане ОАО РЖД, погрузка зерна должна увеличиться и по итогам года в целом на 10,9%, до 26,8 млн тонн, а на экспорт — на 18,8%.

Наиболее серьезные долевые потери в погрузке наблюдаются по промышленному сырью (на 29% меньше, чем в марте 2022 года, и на 24,1% — чем в марте 2021 года), лесным грузам (минус 18,7% и минус 31,6% соответственно) и лому черных металлов (минус 15,4% к марту 2022 года). В агентстве WhatWood пояснили, что снижение перевозки лесных грузов в марте 2023 года к 2022 и 2021 годам вполне объяснимо. «В те периоды еще активно присутствовал экспорт в Европу, в марте 2023 года его нет почти полностью,— отмечают в WhatWood.— Кроме того, сократились поставки круглых лесоматериалов на внутреннем рынке из-за снижения потребления лесосырья лесоперерабатывающими комбинатами и падения экспорта необработанной древесины».

Перевозка минудобрений в этом марте незначительно (на 1,9%) отстает от уровня минувшего марта, однако показывает гораздо более серьезный разрыв с уровнем марта 2021 года (минус 8,8%). Похожая ситуация с рудой цветных металлов и серным сырьем, перевозки которых сохранились на уровне марта 2022 года, но упали к 2021 году на 11,8%.

При этом в ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что прогноз погрузки на 2023 год пока не меняется. По прогнозу, погрузка по итогам года должна составить 1,204 млрд тонн, что на 2,5% меньше, чем в 2022 году.

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко