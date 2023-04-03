Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уголь объехал лес

Погрузка на железной дороге в марте выросла на 2,3%

Погрузка на сети ОАО РЖД растет второй месяц подряд: в марте она достигла 109 млн тонн, что на 2,3% выше, чем в сложном марте 2022 года, но при этом ниже относительно нормального марта 2021 года всего на 0,3%. Рост заметен по большинству позиций, в частности по углю и нефтепродуктам, при этом перевозки угля вышли на уровень марта 2021 года. Зерно лидирует в долевом приросте к марту 2022 года — его перевозки выросли на 46%. При этом погрузка лесных грузов продолжает сокращаться, отставая на 20–30% от того же месяца прошлых лет, что, по мнению аналитиков, объясняется потерей экспорта в Европу и сокращением перевозок круглых лесоматериалов на внутреннем рынке.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Погрузка на железных дорогах в марте выросла на 2,3%, до 109,1 млн тонн, сообщило ОАО РЖД. Рост погрузки наблюдается второй месяц подряд, в феврале он составил 0,2% (см. “Ъ” от 1 марта).

Как поясняют в ОАО РЖД, на фоне сокращения торговли со странами Западной Европы произошла перестройка логистики, появились новые цепочки поставок, в том числе с использованием освободившихся мощностей.

В марте базой для сравнения является март 2022 года — первый месяц падения российской экономики в связи с боевыми действиями на Украине. Поэтому неудивительно, что рост год к году заметен по большинству массовых позиций. Так, погрузка угля в марте выросла на 4,2%, до 32,3 млн тонн, нефти и нефтепродуктов — на 2,4%, до 18,6 млн тонн, строительных грузов — на 15,6%, до 11,6 млн тонн, а прочих грузов, включая контейнерные,— на 4%, до 10,3 млн тонн. Вместе с тем и по сравнению с мартом 2021 года результаты довольно неплохи: общая погрузка ниже марта 2021 года на 0,3%, результаты по углю, коксу и лому черных металлов полностью соответствуют показателям марта 2021 года, а по зерну, строительным и прочим грузам виден заметный рост — на 21,7%, 18,4% и 9,6% соответственно. Зерно лидирует в долевом приросте и относительно марта 2022 года — на 45,7%, до 2,8 млн тонн. По прогнозу в финансовом плане ОАО РЖД, погрузка зерна должна увеличиться и по итогам года в целом на 10,9%, до 26,8 млн тонн, а на экспорт — на 18,8%.

Показатель ОАО РЖД в ноябре 2022 года ухудшили лес и металлы

Наиболее серьезные долевые потери в погрузке наблюдаются по промышленному сырью (на 29% меньше, чем в марте 2022 года, и на 24,1% — чем в марте 2021 года), лесным грузам (минус 18,7% и минус 31,6% соответственно) и лому черных металлов (минус 15,4% к марту 2022 года). В агентстве WhatWood пояснили, что снижение перевозки лесных грузов в марте 2023 года к 2022 и 2021 годам вполне объяснимо. «В те периоды еще активно присутствовал экспорт в Европу, в марте 2023 года его нет почти полностью,— отмечают в WhatWood.— Кроме того, сократились поставки круглых лесоматериалов на внутреннем рынке из-за снижения потребления лесосырья лесоперерабатывающими комбинатами и падения экспорта необработанной древесины».

Перевозка минудобрений в этом марте незначительно (на 1,9%) отстает от уровня минувшего марта, однако показывает гораздо более серьезный разрыв с уровнем марта 2021 года (минус 8,8%). Похожая ситуация с рудой цветных металлов и серным сырьем, перевозки которых сохранились на уровне марта 2022 года, но упали к 2021 году на 11,8%.

При этом в ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что прогноз погрузки на 2023 год пока не меняется. По прогнозу, погрузка по итогам года должна составить 1,204 млрд тонн, что на 2,5% меньше, чем в 2022 году.

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...