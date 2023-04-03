Молочников не ждут на заводах

Как стало известно “Ъ”, из-за переизбытка сырого молока на фоне снижения потребления россиянами готовой продукции переработчики начали расторгать контракты с поставщиками сырья. Производители творога, сметаны, йогуртов, сыров рассчитывают, что в результате контрагенты согласятся снизить закупочные цены. Средняя стоимость сырого молока, производство которого субсидируется государством, в этом году выросла на 13%, достигнув исторического максимума.

Источники “Ъ” рассказали, что ряд крупных производителей молочных продуктов стали уведомлять поставщиков сырья о расторжении контрактов из-за низкого спроса на часть ассортимента. Так переработчики пытаются вынудить производителей сырого молока снизить цены, добавляет другой собеседник “Ъ”.

Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев подтверждает, что часть переработчиков, действительно, пытается расторгнуть контракты с поставщиками. По его словам, у крупных игроков договоры обычно заключены минимум на год и оговаривают объемы поставок. В самой сложной ситуации оказались молочники, у которых нет долгосрочных контрактов, добавляет господин Матвеев.

Досрочное одностороннее расторжение договора возможно при существенных изменениях обстоятельств, нарушениях либо если такое право предусмотрено контрактом, отмечает адвокат Forward Legal Евгений Зубков. По его словам, поставщики могут через суд признать недействительным уведомление об отказе от договора. В Danone (бренды «Простоквашино», «Активиа»), PepsiCo («Домик в деревне», «Чудо») отказались от комментариев. В «Молвесте» («Вкуснотеево») и «Комос Групп» («Село Зеленое») “Ъ” не ответили.

Производитель сыров «Фудлэнд», говорит гендиректор компании Максим Поляков, не отказывается от действующих договоров. Однако он уточняет, что в последние полгода компания не заключала долгосрочных контрактов на закупку сырья, «рассчитывая на возможное снижение цен на сырое молоко».

По словам господина Полякова, предложение сырья растет на фоне слабого потребительского спроса на молочные продукты, что «может требовать непопулярных мер». Так, по его словам, продажи твердых и полутвердых сыров в январе—феврале снизились на 4% год к году, в то время как производство сырого молока росло.

По данным агентства Milknews, за первые два месяца года производство товарного молока выросло на 7,6% год к году, до 3,13 млн тонн. Средние цены на сырье в начале года достигли 34,7 руб. за 1 кг, увеличившись на 13% год к году,— это исторический максимум.

По данным NielsenIQ, в 2022 году продажи творожных десертов в натуральном выражении снизились на 18,6%, йогуртов — на 15,2–17,3%. Продажи сметаны, творога, кефира сократились в диапазоне 1,9–4,2%. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan) Игорь Караваев говорит, что ассортимент йогуртов и творожных десертов в крупных сетях сократился примерно на 10% из-за сдержанного потребительского поведения и коррекции спроса и предложения после бурного развития сегмента в предыдущие годы. По словам господина Караваева, сейчас спрос переключается в сторону питьевого молока, масла, сметаны, кефира и сыров.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, что пересмотр контрактов с поставщиками сырья — стандартный процесс для производства молочных продуктов, пик которого приходится на март—апрель перед сезонным ростом объемов молока. Заблаговременное уведомление об отказе от закупок — адекватный и добросовестный шаг переработчиков, у которых может меняться потребность в сырье в зависимости от рыночной конъюнктуры, позволяющий поставщику найти нового покупателя, указывает он. Источник “Ъ” на рынке говорит, что спрос на сырое молоко восстановится после снижения цен. Субсидирование государством производства сырого молока сделало этот бизнес очень доходным и привело к избытку сырья, отмечает он.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что постоянно следят за ситуацией на молочном рынке, а в отрасли сохраняется рентабельность, в том числе благодаря комплексным мерам господдержки. При необходимости министерство, говорят там, совместно с бизнесом выработает дополнительные решения для поддержки рентабельности в секторе.

Анатолий Костырев