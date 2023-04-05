И «Кораблик» плывет

Структуры, связанные с миллиардером Александром Мамутом, получат весь бизнес сети детских товаров «Кораблик», испытывающей сейчас финансовые сложности. Пока закрылся первый этап сделки, в рамках которой структура бизнесмена стала владельцем миноритарной доли. Эксперты считают, что приобретение «Кораблика» позволит получить синергию с аналогичной сетью «Винни», также связанной со структурами предпринимателя, но предупреждают, что конкурировать с маркетплейсами, где заметно растут продажи детских товаров, становится все сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мамут

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Мамут

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ООО «Кербин», связанное с фондом A&NN Investments, управляющим активами Александра Мамута, получило 5% в ООО «Кораблик-Р» — операционной компании сети детских товаров «Кораблик». Оставшаяся доля сохранена за одноименным АО. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 4 апреля. Но это первый этап сделки, в результате которой весь бизнес перейдет структуре господина Мамута, сообщил источник “Ъ” на рынке.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кербин» в равных долях принадлежит исполнительному директору A&NN Investments Надежде Ермаковой и Виктору Самойлову. Компании также принадлежат юрлица, связанные с сетями магазинов товаров для дома Goood’s House, Cookhouse, а также кинотеатром «Пионер» в Москве. Этими сетями управляет Ideas4Retail, где 90% принадлежит A&NN Investments Александра Мамута и Lynwood Group.

Ideas4Retail, Надежда Ермакова, Виктор Самойлов и «Кораблик» не предоставили комментариев.

В сеть «Кораблик», созданную в 2000 году Алексеем Зуевым, по собственным данным, входит более 150 магазинов в сотне городов РФ. Но в последнее время компания испытывала финансовые трудности: так, по итогам 2021 года ее выручка сократилась на 43%, до 3,7 млрд руб., чистый убыток составил 252,7 млн руб.

Из-за этих проблем, по словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, в последние годы сети пришлось сократить число действующих магазинов.

Так, в 2019 году, следует из презентации «Детского мира», «Кораблик» занимал пятое место среди ключевых игроков рынка детских товаров с долей в 2%, но в 2021 году, по оценкам Infoline, опустился уже на девятое место с долей менее 1%.

Однако магазины игрушек Hamleys, которые в РФ развивает по франшизе Ideas4Retail, также не смогли справиться с финансовыми сложностями. В результате, часть этих магазинов была переименована в «Винни» (см. “Ъ” от 16 января). С одноименной группой, продающей товары для детей известных европейских марок, Ideas4retail объединила свой бизнес в 2018 году. Владелец ДТЦ «Винни» Артем Каграманов не ответил на запрос “Ъ”.

В марте этого года стало известно, что 5% ООО «Кораблик-Р» перешли владельцу дистрибутора игрушек МТК «Алиса» Олегу Сохацкому (см. “Ъ” от 20 марта). Тогда же эксперты “Ъ” предполагали, что сумма сделки могла быть символической из-за высокой долговой нагрузки сети, которая на конец 2021 года составляла 3,4 млрд руб.

Структуры Александра Мамута, развивающие сеть Hamleys, интересовались приобретением «Кораблика» еще в феврале 2022 года, сообщал тогда Forbes со ссылкой на свои источники. Сделка с «Корабликом», по мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, позволит получить синергию с «Винни» и укрепить позиции структур господина Мамута на рынке детских товаров.

Однако, предупреждает эксперт, специализированная розница в целом продолжает испытывать трудности, а у «Кораблика» и «Винни», несмотря на потенциальное объединение закупок, логистики и управления, пока нет особого конкурентного преимущества перед лидером сегмента — сети «Детский мир».

Кроме того, добавляет господин Бурмистров, серьезную конкуренцию в реализации детских товаров представляют маркетплейсы. По данным Антонины Цицулиной, сегодня в этом сегменте на онлайн-платформы приходится почти 60% продаж.

Алина Савицкая