Дональд Трамп побывал в роли арестанта

Окружной судья Манхэттена во вторник официально предъявил обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. Около двух часов бывший глава Белого дома, в соответствии с американскими процессуальными нормами, находился под арестом. Подобное произошло впервые в истории США. Господина Трампа обвиняют в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. Конечной целью, как отмечает прокуратура, было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах-2016. Обвинение по каждому из пунктов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения. Сам экс-президент и участник предвыборной гонки-2024 вину не признает, говоря о политической подоплеке разбирательства.

Дональд Трамп: 34 несчастья

«Трамп арестован», – такие сенсационные «молнии» во вторник распространили ведущие мировые СМИ. Все так и произошло, однако необходимо понимать контекст. Экс-президент США добровольно явился в суд на Манхэттене, где ему должны были формально выдвинуть обвинения в результате решения Большого жюри. Согласно американскому праву, арест – неотъемлемая часть этого процесса. Он не подразумевает, например, помещения под стражу.

Кроме того, Дональда Трампа избавили от необходимости надевать наручники и фотографироваться для материалов дела. Под арестом экс-президент провел около двух часов, после чего вышел из здания и отправился в свое поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Впрочем, так или иначе, речь шла об историческом событии: ни разу за всю историю США ничего подобного с бывшими президентами не случалось.

Господина Трампа обвиняют сразу по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловой документации с целью "мошенничества и намерения совершить другое преступление".В заявлении прокуратуры утверждается, что Дональд Трамп и ряд его соратников в 2015 году (то есть за год до президентских выборов) организовали схему, целью которой был поиск и сокрытие «информации негативного характера» о политике и «улучшение его перспективы» по итогам избирательной кампании. Как следует из обвинительного заключения, документы были сфальсифицированы "десятки раз, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство на федеральном уровне и (в отдельных. – “Ъ”) штатах».

«Они (прокуроры. – “Ъ”) заявили, что Трамп пытался скрыть сговор и подорвать выборы 2016 года, (помешав. – “Ъ”) распространению негативной информации. Это были тайные и нелегальные платежи»,— пересказал корреспондент телеканала NBC выступление стороны обвинения (само заседание транслировать было нельзя). Также, как сообщили в эфире NBC, разбирательство будет касаться «угрожающих электронных писем, выступлений» и постов в социальных сетях, которые были направлены против Нью-Йорка, городских судов и прокуратуры.

В центре внимания – история с порноактрисой Сторми Дэниэлс. По данным следствия, адвокат господина Трампа Майкл Коэн из личных средств выплатил ей $130 тыс. за молчание о связях с политиком и миллиардером.

А потом эти деньги были возмещены основной компанией Дональда Трампа — Trump Organization, при этом (как утверждает обвинение) произошла фальсификация документов.

«Тиранический шаг страны третьего мира»

С раннего утра у здания суда на Манхэттене собирались сторонники и критики бывшего президента. После того, как Дональд Трамп появился у здания, его встретили выкриками и малоприятными кричалками.

Впрочем, этим дело и ограничилось. Худшие опасения не оправдались. Накануне на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что власти не потерпят насилия или преступного поведения со стороны протестующих. Сообщалось также о договоренности между полицией Нью-Йорка и секретной службой о срочном реагировании, если такая необходимость появится. Мэр Адамс в своем обращении упомянул конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая обещала провести акцию протеста в Манхэттене. «Наш посыл ясен и прост: контролируйте себя. Нью-Йорк — наш дом, а не площадка для вашего неуместного гнева», — заявил он.

Адвокат Кэтрин Кристиан, которая более 20 лет трудилась в офисе окружного прокурора Манхэттена, заявила изданию The Hill, что меры безопасности в городе были повышены до максимального уровня. «Никогда за все годы, что была там, я не ощущала ничего подобного, за исключением 11 сентября (2001 года – “Ъ”)», — отметила она. На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала фотографию следователей, участвующих в расследовании, в окружении большого числа охранников. Госпожа Кристиан подчеркнула, что не смогла скрыть своего изумления, когда увидела это фото - никогда она не видела, чтобы ее (в прошлом) коллеги нуждались в таких мерах безопасности.

В администрации президента США Джо Байдена во вторник дали понять, что подобные меры оправданы, так как нельзя было исключать возможность дестабилизации обстановки.

«Мы всегда четко заявляли, что любая форма насилия — это то, что мы осуждаем, но не собираемся комментировать ничего, что касается этого дела или имеет к нему отношение»,— отметила в этой связи пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

При этом она заверила, что президент Байден сосредоточен не на судьбе своего предшественника, а, «как и каждый день, на положении американского народа». По словам госпожи Жан-Пьер, глава Белого дома узнал о намерении предъявить Дональду Трампу обвинения "из сообщений СМИ, как и все остальные".

Между тем, сам подсудимый и его сторонники уверены, что в основе всего – политический заказ. В своей соцсети Truth он назвал разбирательство очередной «охотой на ведьм». «Наша некогда великая страна катится в ад!» — негодовал политик, отправляясь в Нью-Йорк на предъявление обвинения. Кроме того, само место, выбранное для рассмотрения дела (на Манхеттене) Дональд Трамп назвал «несправедливым», поскольку там очень мало республиканцев. В связи с этим он в своем посте предложил перенести рассмотрение его дела на Стейтен-Айленд, где он мог бы надеяться на справедливое отношение к себе.

Помимо прочего, Дональд Трамп предупредил, что судебные разбирательства в отношении него могут привести к «смерти и разрушениям». Хуана Мерчана, который ведет процесс, он назвал «судьей, ненавидящим Трампа». Критике подвергся и прокурор Элвин Брагг, который работал над предъявлением экс-президенту обвинения. В предвыборном штабе господина Трампа также выступали с резкой критикой, назвав инициативу «тираническим шагом страны третьего мира, который еще раз доказывает, что это не более чем политическая акция».

С подобными заявлениями, кстати, согласны и многие простые американцы.

Недавние опросы показали: большинство граждан страны считают, что обвинение было хотя бы в некоторой степени политически мотивировано.

Дональд Трамп и его команда наверняка попытаются использовать это мнение, чтобы заручиться дополнительной поддержкой электората перед выборами, которые пройдут 5 ноября 2024 года.

Как сообщило агентство AFP, судебный процесс по делу экс-президента Трампа может стартовать в январе 2024-го. Между тем телеканал CNN сообщил, что следующее заседание запланировано на 4 декабря этого года.

Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко