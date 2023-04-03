Убийство военкора подняли до теракта

В убийстве военного корреспондента Максима Фомина (был известен как Владлен Татарский), совершенном в Санкт-Петербурге, буквально через несколько часов появилась первая подозреваемая. По данным СКР, преступление совершила сторонница запрещенного в России и ликвидированного ФБК Дарья Трепова, которую следствие связало и с украинскими спецслужбами. Во вторник ей предъявят обвинение в терроризме и изберут меру пресечения. Между тем преступления, похожие на подрыв Владлена Татарского, в России совершались еще до начала СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемая Дарья Трепова

Фото: Оперативная съемка Подозреваемая Дарья Трепова

Фото: Оперативная съемка

Дарью Трепову по записям камер наружного наблюдения и биллингу телефонных соединений полиция нашла в квартире, расположенной в нескольких минутах ходьбы от Университетской набережной, где накануне в баре в результате взрыва во время своего творческого вечера погиб Владлен Татарский, имевший в соцсетях более полумиллиона подписчиков. Подозреваемая, по некоторым данным, попала в нее не сразу — вначале отправилась в другое съемное жилье, а оттуда на такси фактически вернулась на место преступления.

В СКР сразу возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) военкора. Но в главном следственном управлении ведомства, куда расследование передали по поручению Александра Бастрыкина, пришли к выводу, что речь должна идти именно о теракте (ст. 205 УК РФ), поскольку при взрыве мог погибнуть не только военкор, но и другие люди (ранения получили три десятка человек), а сама акция была спланирована украинскими спецслужбами.

Дарья Трепова, как говорится в материалах дела, признала свою вину частично, рассказав, что по просьбе другого лица пришла на мероприятие в бар и передала организаторам небольшой бюст для Владлена.

Последний не только его принял, но и пригласил Трепову, которую знал как Анастасию, сесть рядом с ним. Однако Трепова предпочла расположиться подальше.

Безоболочное устройство на основе пластиковой взрывчатки, вмонтированное в бюст, сработало в 18:13. В действие, предположительно (взрывотехническая экспертиза только назначена), оно было приведено сигналом с мобильного телефона. Специалисты-взрывотехники говорят, что исполнитель, скорее всего, находился в том же баре, наблюдая за жертвой. Была ли это Дарья или ее неустановленный сообщник, еще предстоит выяснить следствию, изучающему с помощью специалистов телефон подозреваемой.

Сама она утверждает, что ее подставили с заминированным бюстом, но уже установлено, что Трепова, словно следя за будущей жертвой, несколько раз бывала на встречах с читателями, которые проводил военкор. Для этого она ездила в Москву и даже летала в Омск. Кстати, в отличие от санкт-петербургского мероприятия на эти можно было попасть, пройдя через рамки металлоискателей, что затрудняло покушение.

Во вторник Трепову должны отправить в Москву, где следователи ГСУ СКР предъявят ей официальное обвинение в терроризме, а потом будут ходатайствовать в Басманном райсуде об аресте. Теперь она рискует провести за решеткой много лет — по ч. 3 ст. 205 УК предусмотрено наказание вплоть до пожизненного, однако в том же кодексе говорится, что его не могут назначить женщине.

Между тем, по данным ФСБ, главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ еще до начала СВО в России создавались боевые группы, которые должны были убивать или похищать командиров добровольческих формирований в Донбассе (подробно об этом “Ъ” рассказывал 24 марта). Впоследствии «ликвидаторы», по данным ФСБ, переключились на журналистов, видных общественных деятелей и предпринимателей, поддерживающих операцию. Нападения на них вызывали еще больший общественный резонанс.

Участниками таких групп, как правило, становились противники властей, в том числе лица, подвергавшиеся уголовным преследованиям за преступления, совершенные на почве межнациональной вражды. Из таких лиц, по заявлению СКР, состояла, например, группа, готовившая покушение на известного тележурналиста Владимира Соловьева (его планировалось взорвать вместе с машиной, см. “Ъ” от 20 февраля).

Считается, что входившие в нее боевики являлись последователями запрещенной в РФ террористической группы National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»), а также других подобных бригад.

Обвиняемые по этому делу начинали с того, что, получая задания с Украины, совершали различные акции, направленные на противодействие спецоперации. За вознаграждение, в том числе поступавшее на криптокошельки, они устраивали поджоги военкоматов, отделов полиции и диверсии на железных дорогах. Затем они должны были переключиться на журналистов и общественных деятелей, а после нападений, используя паспорта граждан Украины, перебраться за границу. Однако силовики, расследуя поджоги, вышли на исполнителей, которые были арестованы по обвинению в терроризме (ст. 205 УК) и целом ряде других преступлений. Оказавшись в СИЗО, большинство из них признали свою вину и подтвердили данные ФСБ. Преступления, считает следствие, были заказаны СБУ.

Другая группа, действовавшая уже по заданию ГУР, была раскрыта ФСБ. Ее участники, по информации спецслужбы, планировали взорвать вместе с автомобилем известного бизнесмена, главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

Исполнители, по версии следствия, опять же были найдены украинской стороной среди российских националистов.

Убийство журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа, политолога и идеолога «Русского мира» Александра Дугина, которую взорвали во внедорожнике отца в прошлом году, было раскрыто ФСБ в рекордно короткие сроки. Спецслужба, а потом и СКР пришли к выводу, что за исполнителем гражданкой Украины Натальей Вовк (объявлена в розыск) стоит СБУ.

При этом было раскрыто несколько других преступлений, также вызвавших большой общественный резонанс. Речь идет о поджогах военных объектов, а также автомобилей, которые совершали люди, сами пострадавшие, как показало следствие, от телефонных мошенников. После того как они, спасая свои накопления, переводили их на счета других людей, в ряде случаев потерпевшим поступали предложения о возврате похищенного после акций, направленных против СВО. Правда, после нападений на те же военкоматы никто из них не получил ни копейки.

Николай Сергеев