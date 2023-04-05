И дольше века длится Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп, фигурант беспрецедентного в истории страны уголовного дела, после возвращения из суда в Нью-Йорке выступил в своем поместье Мар-а-Лаго. Его обращение фактически стало аналогом ежегодной речи президента США «О положении страны», однако бывший глава государства вложил в свое послание противоположный смысл. Его главные выводы: страна «катится в ад», уступает лидерство Китаю и России, а мир «стоит на пороге ядерной войны». Дональд Трамп, которому грозит до 136 лет тюрьмы, полон решимости доказать свою невиновность и возглавить страну в 2024 году, опираясь на поддержку сторонников, которые считают процесс против него политическим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: Marco Bello , Reuters Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: Marco Bello , Reuters

Речь о поражении страны

Покинув первое заседание суда в Нью-Йорке, где в ходе двухчасовых слушаний ему предъявили обвинения по 34 пунктам о фальсификации деловых документов, Дональд Трамп перешел в контратаку еще на пути в Палм-Бич (Флорида), где находится его поместье Мар-а-Лаго.

По дороге домой, перед выступлением в Мар-а-Лаго во вторник вечером по местному времени (в Москве уже была ночь среды), опальный политик прибегнул к письменному жанру. Одно за другим он стал рассылать электронные сообщения через свою социальную сеть Truth Social. Главным адресатом стала растущая группа поддержки экс-президента, обращаясь к которой Дональд Трамп пообещал не сдаваться и вернуться в Белый дом по итогам выборов-2024.

«Мне сказали, что с того момента, как появились первые сообщения о предъявлении обвинений, наша (президентская.— “Ъ”) кампания собрала $10 млн. Это больше, чем у всех демократов, вместе взятых. Я никогда не был так уверен, что мы вновь завоюем Белый дом и спасем нашу великую нацию»,— взял оптимистическую ноту Дональд Трамп.

«Вы — это та причина, по которой я никогда не отступлюсь от миссии спасти Америку, какими бы гадкими и порочными ни были атаки на меня»,— заверил он своих сторонников, назвав их «патриотами».

Судебное заседание в Нью-Йорке господин Трамп назвал «шокирующим». Об отсутствии доказательств его вины, по словам экс-президента, говорил «практически каждый юрист-эксперт». Главным объектом критики он избрал окружного прокурора Манхэттена Элвина Брагга.

Электронные воззвания Трампа стали краткими тезисами выступления в поместье Мар-а-Лаго, прямую трансляцию которого вели американские телеканалы. Стоя на трибуне с написанным на ней лозунгом его президентской кампании 2016 года «Make America great again» («Сделаем Америку великой снова») на фоне звездно-полосатого флага, Дональд Трамп не только подтвердил верность своему тезису, но и подробно рассказал, как деградировала Америка за годы правления действующего президента Байдена.

По своему замаху выступление Дональда Трампа фактически напоминало ежегодную речь президента США «О положении страны», с которой глава Белого дома традиционно выступает в феврале перед обеими палатами Конгресса. Принципиальная же разница состояла в том, что эту речь не в стенах Капитолия, а у себя дома произносил не действующий, а бывший президент, которому по совокупности выдвинутых обвинений грозит астрономический срок заключения — 136 лет. Однако оратор демонстрировал решимость сесть не за решетку, а в кресло в Овальном кабинете Белого дома.

Говоря о положении Америки, политик говорил о ее поражении — то есть вложил в свою речь противоположный традиционным президентским посланиям смысл.

«Сейчас происходит вмешательство в выборы невиданного в нашей стране масштаба. Оно начинается с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брагга»,— обозначил главную интригу американской политики Дональд Трамп, впервые назвав имя (как считает экс-глава Белого дома) главного заказчика развернутой против него кампании.

«Невероятно, но сейчас мы — несостоявшееся государство. Мы — страна в состоянии упадка. И теперь эти радикальные левые безумцы хотят вмешаться в наши выборы, используя правоохранительные органы. Несмотря на все это, несмотря на мрачные тучи над нашей любимой страной, я не сомневаюсь, что мы снова сделаем Америку великой»,— продолжал он повторять свой лозунг, который принес ему удачу на выборах 2016 года.

Впервые использовав применительно к Америке термин «несостоявшееся государство», которым обозначают наиболее неблагополучные страны развивающегося мира, Дональд Трамп стал перечислять его слагаемые.

«Наша экономика разваливается, инфляция вышла из-под контроля. Наша валюта скоро перестанет быть мировым стандартом. Это станет нашим крупнейшим провалом за 200 лет»,— сообщил политик выводы о ситуации в стране, которая, по его словам, «катится в ад».

Обрушившись на демократов, Дональд Трамп подробно рассказал о том, как проходила запущенная против него кампания еще на стадии избирательной гонки 2016 года, а затем в ходе правления в Белом доме. По словам политика, демократы инициировали слежку за его предвыборным штабом, а также начали ряд «лживых расследований», касавшихся приписываемых ему связей с Россией и Украиной. «Сфабрикованный импичмент номер один, сфабрикованный импичмент номер два, незаконный и неконституционный обыск в Мар-а-Лаго»,— перечислял Дональд Трамп. И также напомнил, что демократы в нарушение конституции «меняли избирательное законодательство» в ряде штатов, что, по его словам, привело к подтасовкам на выборах.

«А совсем недавно выяснилось, что ФБР и Министерство юстиции вступили в сговор с соцсетями Twitter и Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.— “Ъ”), чтобы не допустить распространения нелицеприятных сведений о (сыне нынешнего президента.— “Ъ”) Хантере Байдене и его адском ноутбуке, что делает семейство Байденов преступниками»,— продолжал экс-президент США.

Обращает на себя внимание, что значительная часть выступления Дональда Трампа касалась ситуации в мире и роли Америки, которая, по его убеждению, терпит одно поражение за другим.

Одним из предварительных итогов правления президента Байдена он назвал формирование «деструктивной и несущей угрозу» коалиции, в которую он включил Китай, Россию, Иран, Саудовскую Аравию и Северную Корею. Еще один алармистский вывод — мир стоит на пороге третьей мировой войны из-за «неприкрытых угроз разных стран применить ядерное оружие». «Это никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа. Это вполне может привести под руководством администрации Байдена к третьей мировой ядерной войне с применением всех сил и средств»,— заявил Дональд Трамп. И добавил: «Мы не очень далеки от этого. Хотите верьте, хотите нет».

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По стопам Лаврентия Берии

Второе заседание суда в Нью-Йорке намечено на 4 декабря, а само рассмотрение дела начнется лишь в январе будущего года. То есть главная битва экс-президента и американской Фемиды развернется уже в год выборов 47-го президента США, на старте праймериз, в ходе которых республиканцы и демократы должны будут определить кандидатов на пост будущего главы государства.

Учитывая, что каждый из 34 пунктов обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет тюремного заключения, теоретически совокупный срок Дональда Трампа может составить 136 лет. В свою очередь, телеканал Fox News указывает на большую вероятность второго сценария, когда «выстрелят» далеко не все из 34 обвинений. «Фактический срок, скорее всего, будет намного меньше, если он будет признан виновным»,— отмечает Fox News. И, наконец, третий сценарий, на который делает ставку команда Трампа, а также поддержавшие его республиканцы,— развал уголовного дела и полное оправдание экс-президента США.

Заявления сторонников и противников Дональда Трампа указывают на то, что в ближайшие месяцы игра будет обоюдоострой и пойдет на встречных курсах.

«Элвин Брагг пытается вмешиваться в наш демократический процесс, ссылаясь на федеральный закон, для предъявления политизированных обвинений против президента Трампа, заведомо используя федеральные средства»,— написал в Twitter спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, пригрозив, что прокурор Брагг понесет ответственность за использование правосудия в качестве оружия. «Обвинения даже слабее, чем я думал. Я считаю, что Трампа быстро оправдают»,— высказался еще более скептически бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Я сначала подумал о Лаврентии Берии, который был главой НКВД. Он как-то сказал Сталину: "Был бы человек, а статья найдется"»,— сказал Джон Болтон в эфире CNN, имея в виду прокурора Брагга.

Солидарность с Дональдом Трампом выразил даже его давний критик, видный республиканец Митт Ромни. «Я считаю, что характер и поведение президента Трампа делают его неподходящим для поста главы государства. Несмотря на это, я считаю, что прокурор Нью-Йорка в угоду политической повестке перегнул палку и дошел до уголовных обвинений в тяжком преступлении. Превышение полномочий прокурором создает опасный прецедент уголовного преследования политических оппонентов и подрывает веру общества в нашу систему правосудия»,— предупредил Митт Ромни.

«Американское законодательство не запрещает находящемуся под следствием и даже приговоренному к уголовному наказанию гражданину США принимать участие в президентских выборах. Это означает, что судебный процесс над Дональдом Трампом и его вероятное участие в президентской гонке 2024 года могут происходить параллельно»,— пояснил “Ъ” приглашенный профессор Университета Пенсильвании правовед Александр Домрин.

По словам эксперта, единственную опасность для президентских амбиций Дональда Трампа может представлять попытка использовать против него принятую в 1868 году 14-ю поправку к конституции США. Эта законодательная норма запрещает занимать выборную должность за призыв к мятежу или восстанию.

«Пока среди 34 пунктов, выдвинутых против Трампа, такого пункта нет. Однако, если к январю 2024 года экс-президента подведут под такое обвинение, которое станет 35-м по счету, он не сможет принять участие в праймериз»,— заявил “Ъ” Александр Домрин.

Сергей Строкань