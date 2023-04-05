Дроны влетают в копеечку

Как выяснил “Ъ”, Минпромторг определил параметры гражданского госзаказа на беспилотную технику. До 2030 года объем спроса госорганов и госкомпаний оценивается в 200 млрд руб., из них 100 млрд руб.— до 2026 года. В ВЭБ.РФ, который собирается заниматься лизингом дронов, общий объем рынка к 2026 году оценивают в 500 млрд руб. Производители смотрят на перспективу госзаказа с надеждой, рассчитывая удешевить продукцию за счет серийного выпуска при условии снятия регуляторных барьеров. Но ряд источников “Ъ” опасается, что меры поддержки — льготный лизинг, скидки покупателям и арендаторам — не получат бюджетного финансирования.

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Как стало известно “Ъ”, Минпромторг оценивает объем госзаказа на воздушные беспилотники в 100 млрд руб. на 2023–2026 годы (8,6 млрд руб.— в 2023 году, 49,6 млрд руб.— в 2024–2025 годах и 42,1 млрд руб.— в 2026 году), в том числе 36 млрд руб.— со стороны госорганов. Эти цифры закреплены в документе, утвержденном протоколом по итогам совещаний под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. В Минпромторге “Ъ” подтвердили утверждение протокола. Сейчас в бюджете на 2023–2025 годы на госзакупки беспилотников заложено в целом 18,8 млрд руб.

В целом до 2030 года спрос оценивается в 200 млрд руб. (из них 79 млрд руб.— со стороны госкомпаний), в том числе 145 млрд руб.— только на сами аппараты без учета продажи услуг. Предполагается, что объем закупок будет утвержден осенью при формировании бюджета на 2024–2026 годы и закреплен в паспорте нацпроекта по беспилотникам, уточнили источники “Ъ” в правительстве.

От субсидий до регулирования

По данным “Ъ”, сведения по консолидированному спросу по отраслям предоставили Минпромторг, Минэнерго, Минстрой, Минприроды, Минсельхоз, Минтранс, МЧС, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардия. Среди компаний с госучастием в числе заказчиков фигурируют «Газпром нефть», «Газпром», «Роснефть», ОАО РЖД, «Транснефть» и «Почта России».

«В натуральном выражении ФОИВ и госкомпании претендуют на 480 тыс. единиц техники до 2030 года»,— добавили в Минпромторге.

Источники “Ъ” в министерстве уточняют, что до 2026 года речь идет о 250 тыс. единиц, 90% объема составят легкие и средние машины (до 30 кг).

В тяжелом сегменте подтвержден спрос на 500 вертолетов и более 160 мультироторов. По какой стоимости рассчитывались параметры, неизвестно.

Как отметил гендиректор АНО «Агентство по технологическому развитию» (занималось сбором аналитики) Владимир Пастухов, усреднение «едва ли возможно», но, по экспертным оценкам, стоимость тяжелых вертолетов составляет около 100 млн руб. за штуку. По словам другого источника “Ъ”, легкие профессиональные беспилотники стоят от 300 тыс. руб., тяжелые — 20–30 млн руб. «Идея госзаказа в том, чтобы через два-три года отечественные производители сравнялись в ценах и стали абсолютно конкурентоспособны с иностранными коллегами благодаря выходу на серийное производство»,— добавил он.

Власти планируют ввести субсидии на лизинг, эксплуатацию и поддержку сервцентров беспилотников, но их размер пока неясен.

По оценкам источников “Ъ” в отрасли, если госзаказ будет «подтвержден и забюджетирован» на 100 млрд руб., то на меры поддержки потребуется 30–50 млрд руб.

Скидки интересны скорее малому и среднему бизнесу, полагает Владимир Пастухов. «На первой стадии ожидаем, что благодаря компенсациям производители БАС смогут предоставлять скидку покупателям в размере до 50%, но не более 1 млн руб. на беспилотник»,— сказал он. Крупный бизнес, по мнению господина Пастухова, в большей степени заинтересован в приобретении услуг, предоставляемых с помощью БАС, чем самой техники, и сможет претендовать на скидки.

В Минпромторге “Ъ” подтвердили, что среди возможных направлений господдержки «обсуждается субсидирование части стоимости летного часа беспилотного воздушного судна». «Рассматривается вариант ее применения к эксплуатантам, которые реализуют долгосрочные значимые проекты»,— сообщили в министерстве. Критерии отбора пока не установлены. Прорабатываются также механизмы льготного лизинга. Кроме того, большой блок поддержки отрасли будет связан с упрощением регулирования, уточнили в Минпромторге: это, например, выделение необходимых частот, вывод эксплуатантов БАС из серой зоны, снижение стоимости сертификации, а также подготовка квалифицированных кадров.

Ставка на лизинг

По оценке ГТЛК, которая планирует предоставлять беспилотники в лизинг, общий объем спроса на БАС и связанные услуги в 2023–2026 годах может достигнуть порядка 120 млрд руб., а к 2030 году превысит 215 млрд руб. В ГТЛК предложили создать «институт квалифицированного заказчика»: «Компания видит себя именно в этой роли, и уже сейчас мы развиваем все необходимые компетенции, наша задача — консолидация спроса, стимулирование производства и локализация дронов».

Лизинг и аренда, как считают в ГТЛК, «в ближайшей перспективе будут привлекательнее для клиентов, чем покупка у производителя». Компания планирует предлагать технику как в финансовый лизинг, так и в аренду, а также предоставлять услуги при помощи БПЛА от ее собственного оператора — ООО БАС.

В ВЭБ.РФ со ссылкой на совместные с АНО «Платформа НТИ» и ГТЛК подсчеты указывают, что объем рынка гражданских беспилотников в РФ на горизонте до 2026 года может составить до 500 млрд руб. «при условии стимулирования со стороны государства».

Финансовый лизинг представляется наиболее целесообразным для тяжелой техники с длительным сроком эксплуатации, в то время как легкие образовательные или мониторинговые машины скорее будут просто покупаться эксплуатантами, уточнили в ВЭБ.РФ.

Либерализация идет тяжело

За 2021 год в России было произведено около 2,5 тыс. беспилотников, в 2022 году — более 5 тыс., в основном это техника в легком сегменте (мультироторы).

Сертификации подлежат беспилотники от 30 кг, над созданием которых в РФ работают в том числе «Миль и Камов», «Радар ММС», «Аэромакс» (входит в АФК «Система»), УЗГА и «Агримакс.Аэро». Сертифицирован в Росавиации только один — БАС-200 «Вертолетов России». Стоимость процесса собеседники “Ъ” на рынке оценивают в несколько сотен миллионов рублей.

Ряд источников “Ъ” опасаются, что, если механизмы господдержки «будут отставать от потребностей рынка», а проблемы с сертификацией не решатся, «госзаказ уйдет китайским поставщикам».

В Росавиации и Минтрансе не ответили “Ъ”. Источник в правительстве сообщил, что работа над «либерализацией регулирования ведется, но тяжело».

Если говорить о замещении таких производителей, как китайский гигант DJI, то заявленные 480 тыс. экземпляров выглядят достаточно реалистично, возражает коммерческий директор «Аэромакс» Николай Бурдин. С уходом из РФ DJI, который выпускал основную массу коптеров взлетной массой до 30 кг, освободилась достаточно большая ниша в сельском хозяйстве, аэросъемке строительства, лесного фонда, инфраструктурных и других объектов, где спрос высок.

Господин Бурдин подчеркнул, что производители нуждаются в дополнительной господдержке. «Аэромакс» планирует выпустить до 2030 года около 2,5 тыс. гражданских беспилотников, «но многое будет зависеть от спроса на технику», добавил он.

«Геоскан» рассчитывает произвести более 100 тыс. беспилотников до 2030 года, сообщил “Ъ” гендиректор компании Алексей Юрецкий: «Основная цель — выйти на производство крупных серий, в том числе с целью удешевления конечной продукции для заказчика».

Имея подтвержденный заказ от государства, производители БАС могут снизить издержки для продаж в рынок, добавляет гендиректор «Агримакс.Аэро» Максим Чижов. Для производителей гарантированные закупки длиной в несколько лет — это возможность строить свои планы в долгой перспективе, соглашается Николай Ряшин, эксперт рынка НТИ «Аэронет».

В ГК «Беспилотные системы» (ФИНКО) добавили, что развитию отрасли в целом могут помешать нехватка квалифицированных кадров в сфере разработки и IT, а также нехватка новых технологий, сложности с логистикой зарубежных компонентов и электроники. «Сохраняются традиционные проблемы, связанные с необходимостью заранее согласовывать маршруты полетов, что осложняет оперативное проведение работ»,— говорят там. Другое опасение экспертов заключается в том, что программа может замкнуть производителей беспилотников исключительно на госзаказ.

Айгуль Абдуллина