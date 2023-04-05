На Владимира Зеленского выписали орден

Среда, 5 апреля, выдалась богатой на дипломатические активности вокруг Украины. В Варшаве побывал украинский президент Владимир Зеленский, впервые более чем за год выбравшийся за пределы страны с заранее анонсированным визитом. Польские власти наградили его орденом Белого Орла, а также пообещали отправить новые партии вооружений и поспособствовать предоставлению гарантий безопасности от НАТО уже этим летом. На другом конце Евразии президент Франции Эмманюэль Макрон начал трехдневный визит в КНР, где заявил: Пекин может сыграть «ключевую роль» в урегулировании украинского конфликта. Обсуждали эту же тему и в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Варшаве президента Украины Владимира Зеленского встречали с помпой. Перед переговорами с президентом Польши Анджеем Дудой они вместе прошли вдоль строя почетного караула

Фото: Wojtek RADWANSKI / AFP В Варшаве президента Украины Владимира Зеленского встречали с помпой. Перед переговорами с президентом Польши Анджеем Дудой они вместе прошли вдоль строя почетного караула

Фото: Wojtek RADWANSKI / AFP

Визит Владимира Зеленского в Польшу прошел по всем правилам подобных мероприятий: официальная приветственная церемония с почетным караулом, диалог президентов тет-а-тет, заседание делегаций в узком и широком составах, пресс-конференция лидеров, переговоры с польским премьер-министром, встреча с общественниками и даже отдельное обращение украинского гостя к народам и миру. А главное — в отличие от прежних редких поездок в США, Великобританию, Францию и Бельгию — никакой секретности в графике и планах господина Зеленского, с которым в Варшаву также прилетала его супруга Елена. Другими словами, поездка получилась анонсированной и изобиловала деталями, которые не держались в тайне. Польские, украинские и западные СМИ весь день то и дело отмечали эту особенность и пытались найти в подобном подходе к организации визита скрытые смыслы и знаки. Одно было очевидно: Польша представала в роли ближайшего союзника Украины — страны, которой на Западе восхищаются и которая, как любят говорить западные лидеры, сейчас «воюет за демократию».

Варшава эту роль гордо несла. Президент Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского орденом Белого Орла — «старейшей и ценнейшей польской наградой» — «за углубление отношений между Польшей и Украиной, борьбу и устойчивость в защите прав человека». По словам господина Дуды, она вручается «исключительным людям».

«Нет никаких сомнений в том, что вы, Владимир, исключительный… Вы образцовый лидер государства и нации»,— сказал польский президент.

Во время визита господин Зеленский заявил: «В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок». И эти слова снова подчеркивали особую роль Польши для Украины. Как и заявление на совместной с господином Дудой пресс-конференции, что Киев считает Варшаву «реальным другом — не только союзником, а другом навеки». Он отметил, что Польша заняла бескомпромиссную позицию по вопросу вступления Украины в ЕС и НАТО, как и Киев остается бескомпромиссным «в этой войне», в которой не готов отдавать «землю, свободу, детей и независимость».

«Хотел бы сказать и передать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО, что и в этом вопросе Украина будет бескомпромиссной. И я благодарен, что на этом пути с нами Польша»,— заявил Владимир Зеленский.

Анджей Дуда подтвердил, что Варшава поддерживает Киев на пути к членству в НАТО, а также пообещал продвигать вопросы гарантий безопасности для Украины от Североатлантического альянса и даже хотел бы, чтобы их предоставили уже на июльском саммите военного блока в Вильнюсе.

Кроме того, он напомнил, что республика передала соседям четыре истребителя МиГ-29, в процессе отправка еще четырех, а позже Варшава сможет поставить еще шесть подобных самолетов. По мнению господина Дуды, «из этой драматической ситуации», в которой находится Украина, и благодаря тому, что связи между двумя народами стали ближе, двум государствам удастся «построить большое будущее». Он добавил, что между ним и Владимиром Зеленским нет табуированных тем, а на переговорах обсуждались в том числе исторические вопросы, которые «и сегодня остаются раной во многих семьях».

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон на другом конце Евразии начал трехдневный визит в Китай, где с порога заговорил об Украине. Звучать французский лидер тоже пытался бескомпромиссно. Приземлившись в Пекине, господин Макрон заявил, что любой, кто «помогает агрессору» в украинском конфликте, становится «соучастником». Учитывая развернувшуюся в последние месяцы дискуссию о серьезном сближении Китая и России, намек президента Франции считывался сразу. Правда, приехал в КНР он как раз за компромиссами, поэтому после жесткой вступительной ремарки тут же смягчил риторику. По его словам, Китай может сыграть «важную роль» в урегулировании украинского кризиса из-за тесных связей с РФ. Во время поездки Эмманюэль Макрон намерен убедить председателя Си Цзиньпина приложить больше усилий для прекращения украинского конфликта и, как минимум, позвонить Владимиру Зеленскому (см. “Ъ” от 4 апреля).

Примерно то же говорил в этот день и генсек НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги двухдневной встречи глав МИДов стран альянса. По его словам, российско-китайское сближение и даже «поддержка» Китаем России была одной из тем дискуссии в Брюсселе. Господин Столтенберг отметил, что Пекин «отказался осудить агрессию» Москвы, и предостерег Китай от военной помощи РФ. «Любая летальная помощь России Китаем станет исторической ошибкой с глубокими последствиями»,— сказал генсек НАТО. Он также заверил, что Украина сможет стать членом альянса только «после победы над Россией», для чего союзники намерены поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Впрочем, Йенс Столтенберг подчеркнул, что долгосрочная поддержка Украины распространится и на период после «завершения войны», поскольку партнеры по НАТО должны защитить ее «от будущих агрессий».

Алексей Забродин