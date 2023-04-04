Президент Украины готовится к наступлению в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля прибудет в Польшу, где проведет переговоры с руководством республики и встретится с представителями общественности, в том числе украинской. Примечательно, что визит окажется первой заранее анонсированной поездкой украинского лидера за границу со дня начала боевых действий — 24 февраля 2022 года. Посещение Польши — ключевой логистической точки в схеме военной помощи западных союзников Киеву — произойдет на фоне усилившихся разговоров о контрнаступлении Украины. В Вашингтоне полагают, что оно начнется «в ближайшие недели». В РФ уверяют, что готовы «встретить» ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Reuters Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Владимир Зеленский с однодневным визитом 5 апреля посетит Польшу. Вместе с ним в Варшаву отправится и первая леди Украины Елена Зеленская. После полета в США в декабре 2022 года, его первого выезда за рубеж после ввода российских войск на украинскую территорию, господин Зеленский стал время от времени выбираться за границу. Он посещал Лондон, Париж и Брюссель. Бывал он, естественно, и в Польше, которая за последний год стала главным окном во внешний мир для украинцев. Однако нынешняя поездка станет первым полноценным визитом Владимира Зеленского в Варшаву. Он должен подчеркнуть особую значимость польского государства для Киева, поставив его в один ряд с США, Францией и Великобританией — ключевыми украинскими союзниками.

По словам главы канцелярии президента Польши Гражины Игначак-Бандых, визит в Польшу будет выделяться среди предшествовавших поездок.

«Этот визит — символичный: президент Зеленский приезжает официально, это анонсируется»,— подчеркнула она, добавив, что в польской столице украинского лидера ждет полномасштабная программа, которая начнется с церемонии приветствия во внутреннем дворике президентского дворца.

В течение дня господин Зеленский один на один встретится с президентом Анджеем Дудой, примет участие в переговорах делегаций, пообщается с премьером Матеушем Моравецким, а также с «людьми — поляками, украинцами». Тем не менее ключевым в нынешнем визите, конечно, стал тот факт, что он действительно анонсируется заранее. До этого поездки президента Украины держались в строгом секрете, а утечки в СМИ в лучшем случае появлялись накануне.

Как отмечает газета The New York Times, в этом есть определенный символизм, поскольку именно имя Анджея Дуды, побывавшего в Киеве в апреле 2022 года, было первым выгравировано на доске вдоль «Аллеи храбрецов», посвященной «сторонникам Украины, посещавшим осажденную украинскую столицу». «Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон предпочли вместо этого организовать телефонный разговор с (президентом РФ.— “Ъ”) Владимиром Путиным в марте того же года, объявив потом, что Путин, кажется, не желает прекращать войну»,— отметило издание. Польский премьер Матеуш Моравецкий и вовсе 15 марта оказался в составе первых западных политиков (его сопровождали премьеры Чехии и Словении), поехавших в Киев после 24 февраля.

Другими словами, отношение к Варшаве у Киева особое, и предстоящий визит должен это подчеркнуть. Хотя какой-то срочной необходимости провести переговоры с польским руководством на первый взгляд у Владимира Зеленского нет. Впрочем, время для визита, скорее всего, выбрано не случайно. Польша, как отмечал в том числе президент США Джо Байден,— ключевое логистическое звено в схемах поставок военной помощи Украине. Кроме того, на территории этой страны располагается часть баз для тренировки украинских военных и ремонта военной техники. Поэтому посещение Польши в преддверии ожидаемого контрнаступления Украины действительно выглядит вполне логичным.

А контрнаступление между тем может начаться довольно скоро. Во всяком случае, как заявила накануне постпред США при НАТО Джулиан Смит, в Вашингтоне ожидают, что «Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели».

Отчасти подтвердил такие планы и Владимир Зеленский. Он не стал «говорить о конкретных вещах», то есть о сроках, но заверил, что у российских военных «еще есть время уйти». Ранее господин Зеленский утверждал, что ВСУ не могут перейти в наступление из-за задержек с поставками вооружений со стороны союзников. Западные СМИ также отмечали, что пока количество переданных Киеву танков «символическое», а боеприпасы еще в пути.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о начале контрнаступления будет решаться в Киеве: союзники, по его словам, к этому отношения не имеют. При этом он считает, что для начала мирных переговоров необходимо на поле боя создать наиболее выгодные для Украины условия. Пока же процесс урегулирования на горизонте не прослеживается. Во время заседания комиссии Украина—НАТО 4 апреля, которое из-за позиции Венгрии не проводилось с 2017 года, господин Столтенберг заверил, что РФ «готовится к продолжению войны», поэтому задача стран НАТО — продумать поддержку Киева «на долгосрочную перспективу». По его словам, во вторник в Брюсселе обсуждались как «срочные» поставки вооружений Украине, так и военная помощь на перспективу.

Как заявлял ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, «всем известно», что Киев готовится «к наступательным операциям». По его словам, Генштаб РФ готовит в ответ на эти планы «свои решения». На последнее же заявление Владимира Зеленского о контрнаступлении отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов, написавший в своем Telegram-канале: «Ждем. Встретим. Похороним».

Алексей Забродин