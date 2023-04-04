Ветеранов пригласят к одному окну

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции (СВО). Он будет финансироваться из федерального бюджета и работать «по принципу МФЦ»: в каждом регионе появится отделение, куда ветераны и члены семей погибших смогут обратиться за медицинской, юридической и иной помощью. Подопечных фонда будут привлекать к общественным проектам, «направленным на патриотическое воспитание граждан». Финансировать фонд планируется за счет федеральных ассигнований, добровольных взносов и «иных источников». Представители сообщества участников боевых действий одобряют инициативу, но обеспокоены, что в документах фонда не упоминаются ветераны конфликтов в других горячих точках.

Указ о создании фонда «Защитники Отечества» опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Новая структура будет помогать ветеранам боевых действий, которые принимали участие в СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а в Херсонской и Запорожской областях — с 30 сентября 2022 года; участникам боевых действий в Донбассе в составе вооруженных сил ДНР и народной милиции ЛНР с 11 мая 2014 года; членам семей погибших в ходе военных действий, а также умерших от ран и болезней, полученных на фронте.

Председателем фонда назначена Анна Цивилева — супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, член правительственного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, попечительский совет — министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Глава Минздрава Михаил Мурашко включен в наблюдательный совет организации.

Как объявил президент 21 февраля во время послания Федеральному собранию, фонд будет обеспечивать комплексное индивидуальное сопровождение подопечных, которым займутся специальные социальные координаторы. В указе правительству поручено выделить средства на обучение таких специалистов; в течение двух месяцев определить имущество, которое будет передано фонду; в течение месяца утвердить устав, состав правления и состав экспертного совета. До 1 апреля правительство должно было представить предложения «по уточнению основных целей фонда и расширению направлений его деятельности». Предполагается, что фонд будет снабжать участников СВО и их близких лекарствами, в том числе не зарегистрированными в России, а также средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень. Будет оказываться содействие в получении медицинской реабилитации, психолого-психотерапевтической помощи, санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, долговременного ухода. Подопечным будут помогать в получении положенных от государства мер поддержки, восстановлении документов, адаптации жилых помещений.

Отдельно записано, что ветеранов при содействии федеральных и региональных органов власти будут привлекать к участию в общественных проектах, «направленных на патриотическое воспитание граждан, в том числе молодежи, на защиту исторической правды и исторической памяти, на сохранение и укрепление в массовом сознании роли традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Кроме того, подопечные фонда смогут участвовать «в программах, направленных на прославление подвигов участников СВО и иных лиц». Также их обещают привлекать к разработке и реализации госпрограмм поддержки ветеранов боевых действий.

Депутат Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»; входит в рабочую группу по вопросам СВО) рассказала “Ъ”, что отделения фонда в регионах будут работать «по принципу МФЦ»: «Приходишь, получаешь талон — и с тобой в одном окне разбирают все вопросы». «Важно, что за каждым будет закреплен индивидуальный куратор. Все профильные ведомства также продолжат работать в этом направлении»,— сказала госпожа Лантратова. По ее словам, фонд «очень нужен нашим бойцам и их родственникам», потому что сейчас «еще возникают некоторые проблемы» с оформлением выплат, отпусков, прохождением военно-лечебной комиссии, присвоением статуса ветерана боевых действий. «Люди иногда просто не понимают, к кому обращаться за помощью, какие нужно собрать документы. Бывает, что какого-то документа нет или в нем есть ошибка. Иногда не хватает элементарного информирования, некому подсказать, как оформить документы, куда их подать. Например, многие семьи не знают, что могут получать бесплатную психологическую помощь. Этот фонд призван помочь навести порядок»,— заявила Яна Лантратова.

Исполнительный директор благотворительного фонда помощи ветеранам боевых действий «Память поколений» Катерина Круглова подчеркнула, что государственная структура, созданная правительством, обладает широкими полномочиями и «де-факто имеет статус министерства». «Ситуация с помощью военнослужащим сложная, и действующие НКО, увы, не справляются. Если говорить о нашем направлении, то, как и раньше, самые большие сложности с протезированием,— сказала госпожа Круглова.— Мы, как и другие НКО, ожидаем, что выход на государственный уровень даст системную поддержку и позволит ускорить получение ветеранами необходимой помощи».

Председатель «Общества инвалидов войны в Афганистане — Московский дом Солдатского сердца» Михаил Яшин рассказал, что сообщество приняло «с воодушевлением» опубликованный указ. По его мнению, особенно важно, что у фонда будут региональные отделения: «То есть ребята, возвращаясь после выполнения боевых задач, будут дома решать свои вопросы — здоровья, выплат, оплаты протезов и всего остального. Мы считаем это решение очень правильным. Единственное, мне стали задавать вопросы наши ветераны боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, которые не увидели себя в перечнях (потенциальных подопечных.— “Ъ”) фонда». Господин Яшин выступает за четкое определение в законе статуса ветерана боевых действий: это позволило бы оказывать помощь всем российским ветеранам, в какой бы горячей точки они ни служили, и исключит их дискриминацию.

Отметим, в России по схожей схеме действует государственный фонд «Круг добра», который занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). Его создали в 2021 году по указу Владимира Путина. Организация, по отзывам экспертного сообщества, за два года доказала свою эффективность. «Фонд бесперебойно обеспечивает подопечных лекарствами, без судов, без разбирательств. Написали заявления и получили. Мечта»,— говорила “Ъ” руководитель Центра помощи пациентам «Геном» Елена Хвостикова. «Круг добра» постоянно расширяет масштабы деятельности — включает в перечни новые диагнозы, добавляет направления помощи, увеличивает предельный возраст подопечных. Он существует за счет увеличенного на 2% налога (НДФЛ) для тех россиян, чей ежегодный доход превышает 5 млн руб. С учетом остатков с 2021 года фонд располагал в 2022 году 192,7 млрд руб. В указе о создании «Защитников Отечества» говорится, что деятельность фонда и формирование его имущества будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также «иных источников».

Наталья Костарнова