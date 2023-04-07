Главные новости к утру 7 апреля

Израиль нанес удары по Ливану и сектору Газа в ответ на вчерашний обстрел его территории. Целями ударов были объекты палестинского движения «Хамас». О развитии ситуации

В соцсети попали секретные документы, в которых описаны планы США и НАТО по снабжению вооруженных сил Украины перед ее контрнаступлением, сообщает The New York Times. Материалы распространяют в Twitter и Telegram, Пентагон начал расследование.

Курс доллара на Мосбирже превысил 82 руб., евро — 90 руб. впервые с апреля 2022 года.

Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют, сообщили в BitRiver. Лидером остаются США, но неопределенность в регулировании криптовалют там может запустить новый передел рынка.

США считают, что Швеция станет членом НАТО к июлю, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Финляндия официально вступила в альянс 4 апреля.

Как узнал «Ъ», аэропорты пожаловались в Минпромторг и Минтранс на то, что не могут оформить электронные паспорта и получить госномера на свою спецтехнику. Без этого они не могут эксплуатировать на аэродромах, например, новые перронные автобусы, противообледенительную технику или самоходные трапы.

В 2022 году Китай экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей, что на 33,4% больше, чем годом ранее, сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Доля марок китайских машин на российском рынке выросла более чем в два раза — с 7% до 19,2%. О ситуации на рынке

Сербия не может гарантировать, что продолжит сохранять нейтралитет в отношениях с Западом и Россией, заявил сербский президент Александр Вучич. Он пояснил, что его страна без Европы «не может сделать многого».

Группа компаний Softline на 100% перейдет под контроль ЗПИФ, находящегося под контролем управляющей компании «Тетис Кэпитал», выяснил «Ъ». Российский бизнес Softline может стоить до 10 млрд руб., говорят эксперты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не убедил председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по конфликту на Украине, пишет Politico. Лидеры двух стран встретились в Пекине вчера, 6 апреля, их переговоры продлились полтора часа.

Как стало известно «Ъ», производители и продавцы электроники критикуют постановление правительства, обязывающее предоставлять RuStore доступ к системным настройкам и разрешениям. Они говорят, что требование идет вразрез с соглашениями с Google и угрожает производителям телефонов проблемами.

О предстоящих 7 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».